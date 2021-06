FMV pide a la población “no inyectarse” con la vacuna cubana “Abdala” #30Jun

La Federación Médica Venezolana (FMV) pidió este miércoles a la población “no inyectarse” con la vacuna cubana en pruebas Abdala, al resaltar que es un “producto biológico experimental“, luego que la semana pasada, autoridades sanitarias del país, informaran sobre la llegada de un número no especificado de este fármaco.

Douglas León Natera, presidente de la organización gremial aseguró que “La Abdala no es una vacuna. Es un producto biológico experimental que no ha sido autorizado por el Centro de Control de Medicamentos Cubanos ni por la Organización Panamericana de la Salud (OPS)”.

En una nota de prensa, publicada por la organización, León Natera expresó que es “muy poco” lo que se conoce sobre el fármaco desarrollado por Cuba contra la COVID-19, por lo que recomendó a la población “no inyectarse con ese producto“.

“Los ciudadanos venezolanos no somos conejillos de indias y la Federación Médica alerta a la población a no dejarse inyectar con esa supuesta vacuna, que no es ninguna vacuna”, ratificó.

Autoridades sanitarias del país, iniciaron el martes jornadas de vacunación con el mencionado fármaco, que ha encendido las alarmas en el gremio sanitario, al no estar autorizada por la OMS.

El régimen informó la semana pasada, que por medio de un contrato con Cuba, se adquirieron 12 millones de dosis de la Abdala que llegarían a Venezuela en los próximos meses.