FOTOS Acarigueños realizaron pancartazo para exigir mejoras en los servicios públicos #2Jul

Habitantes de Acarigua, estado Portuguesa, realizaron este viernes 2 de julio un pancartazo como modo de protesta para exigir mejoras en los servicios públicos.

Mahycol Linárez, activista de los derechos humanos en Portuguesa, aseguró a Elimpulso.com que la calidad de vida de los portugueseños se ha deteriorado por la ineficiencia de las autoridades gubernamentales al no solucionar los servicios básicos en la entidad.

“En la gran mayoría de nuestros hogares no tenemos agua que es una de las recomendaciones principales que ha dado la Organización Mundial de la Salud para protegerse de la COVID-19. Por eso, exigimos nuestros derechos y con esta protesta buscamos que sean cumplidos. Las autoridades están como “jarrón chino” porque no cumplen ni resuelven los problemas que tanto aquejan a la población portugueseña”, señaló Linárez.

Por otra parte, el abogado informó que debido a las fuertes precipitaciones registradas en la región el acueducto, ubicado en el Río Camburito, se encuentra paralizado por turbidez del agua, situación que ha dejado a muchos hogares en Acarigua y Araure sin el vital líquido.

“Cuando esto sucedía, anteriormente contábamos con el tanque que estaba en la subida del hospital Jesús María Casal Ramos, pero se desplomó en el año 2013 y el gobernador Rafael Calles dijo durante su campaña electoral que tenía los recursos para reconstruirlo y no lo hizo. Por lo tanto, exigimos que se realicen las maniobras necesarias con las válvulas para restituir el servicio de agua en los hogares”, puntualizó.