OPINIÓN Reflexión en positivo: Así sea #8Jul

Napoleón Hill nos dejó este mensaje con vigencia eterna para que nos sirva y ponerlo en práctica, no desmayar en lograr los buenos propósitos , que siempre nos acompañe la buena fe y voluntad de un mejor porvenir y seguir convirtiendo de forma pacífica, inteligente y armónica las controversias que llegan en abundancia sin haberlas invitado; aparte de que aquí en nuestra patria siempre están como unos gallitos de pelea pendiente en quien dice algo que no les guste para salir al frente y se prenda el rollo; dice Napoleón Hill“ mima tu visión y tus sueños ya que son los hijos de tu alma, los modelos de tus logros definitivos”; en vista de que debemos hacer caso a este pensador y que todos estamos deseando una patria mejor, sin conflicto, sin problemas, sin esa angustia e inseguridad permanente que nos mantiene en zozobra pues llego el momento de soñar y darle credibilidad a los últimos anuncios que han hecho quienes nos gobiernan, vamos a darle con toda fe un voto de confianza, rogarle a Dios que esto sea cierto por el bien de todos, por la salud de toda la ciudadanía y por el amor a Dios que no sea mentira que hasta el último día del mes de Junio del 2021 se acabe el problema de la gasolina y las benditas colas, el bachaqueo y el sacrificio de tanta gente que desea trabajar, como los motorizados, gente que viven de un camión, de un taxi, de una moto, como instrumento para el sostén de su familia, salir de todas estas dificultades sería una bendición; por eso soñemos y con el poder de la mente sea alguna vez verdad; sigamos soñando con fe que pronto estaremos todos vacunados, saludables y todos con ánimos de trabajar, producir y compartir; soñemos que no vamos andar más causando pleitos que invertiremos el tiempo en busca del bienestar colectivo y no de un grupo, porque todos somos hijos de esta patria que vino con buena ubre y suministro para todos; soñemos en cero problemas, en el caso de los agricultores y ganaderos que vuelvan a la normalidad de tener sus insumos al día para que se acabe ese viacrucis y ese martirio de las trabas para trabajar; caso que es en todo los sectores productivos; que en vez de ser apoyados por ser buenos y parte de la solución deberían tener un buen trato por ser aliados en positivo y no adversario; sigamos soñando que se les despierte de una forma más sensible la mente a los políticos que aun viendo al país hundiéndose están pensando solo en tener el poder en las elecciones y en generar egresos y cero ingresos; pensemos en unas buenas relaciones con casi setenta países que están en peleas con nuestra patria y no nos desean nada bien y que debemos por el bien de todos es sumar amigos y no buscarlos, respetemos para ganar respeto, todos pero todos sin temor a equivocarse conociendo la idiosincrasia de nuestra patria, no dudemos que en el fondo todos queremos el bien y un país saludable, próspero, amistoso, por lo menos es el sueño de los que están de acuerdo con estas reflexiones; que Dios nos bendiga.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la Convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

