Dirigentes de VP rechazan acusaciones de Jorge Rodríguez sobre presunta conspiración #13Jul

El dirigente de Voluntad Popular (VP) Emilio Graterón y Luis Somaza, jefe de Despacho del presidente de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 Juan Guaidó, rechazaron los señalamientos hechos por el presidente del Parlamento electo en los cuestionados comicios de diciembre del 2020 , Jorge Rodríguez de, supuestamente, orquestar los hechos violentos en la Cota 905 y zonas aledañas ocurridos la pasada semana.

A través de su cuenta en la red social Twitter, Graterón denunció forjamiento de identidad, falsificación de mensajes y montaje de conversaciones. Aseveró que los chats mostrados por Rodríguez este 13 de julio no existen.

«Falsificar y forjar una conversación de Whatsapp es un acto muy fácil de ejecutar y los expertos en tecnología pueden demostrarlo. No creo ni apoyo la violencia, jamás lo he hecho y lo condeno publica y activamente. Todo el que me conoce lo sabe «, escribió.

Denuncio ante el mundo el acto descarado de forjamiento de identidad, falsificación de mensajes, montaje de conversaciones que NO EXISTEN ni existieron. Las conversaciones por Wathsapp publicadas hoy son FALSAS. Ese tipo MIENTE y todo el que me conoce lo sabe. — Emilio Graterón (@EmilioGrateron) July 13, 2021

Por su parte, el director de despacho de Guaidó, Luis Somaza, también deploró las declaraciones de Jorge Rodríguez. Dijo que defender al país y procurar el restablecimiento de la democracia no es conspirar.

Demócrata no se entrega ni se vende a un dictador, no tengo miedo, he resistido la persecución y el hostigamiento de la dictadura desde hace años por creer en una Venezuela libre y justa. Aquí seguiré, firme y convencido de que muy pronto restableceremos nuestra democracia», dijo.

Jorge Rodríguez amenaza con una persecución "legal" en mi contra por "planes conspirativos", defender la libertad y la democracia de nuestro país no es conspirar, significa luchar para hacer justicia por las millones de víctimas de la dictadura — Luis Somaza (@LuisSomaza) July 13, 2021

Jorge Rodríguez informó el 13 de julio que fueron frustrados dos supuestos intentos de magnicidio. Según el parlamentario, uno que se perpetraría el 22 de junio y otro el 5 de julio.Afirmó que como estos planes fallaron, se orquestó una operación liderada por bandas delincuenciales de Caracas, refiriéndose a los enfrentamientos en la Cota 905 entre grupos irregulares y funcionarios de seguridad del Estado.

Jorge Rodríguez mostró supuestas conversaciones entre el fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, Emilio Graterón, Gilbert Caro, Hasler Iglesias y Freddy Guevara en las que, dijo, se evidencia su presunta vinculación con los hechos violentos de la zona caraqueña.

“Una cosa es acuerdos y medidas cautelares para avanzar con el diálogo, y otra cosa es que crean que somos pendejos. No somos. Hasta aquí llegaste, Gilber Caro. Cuando te capturemos, no vengan a solicitar por ese asesino, porque va preso, encanado”, expresó.

Indicó que el Ministerio Público (MP) libró órdenes de captura contra Luis Somaza, el jefe de despacho del presidente de la AN electa en 2015, Juan Guaidó y Freddy Guevara y que además girará órdenes de detención contra los demás involucrados.

