Eldi Montero: 47.4% de los comercios en Lara han bajado sus santamarías #28Jul

Eldi Montero, presidente de la Cámara de Comercio en Lara, informó que el 47.4% de los establecimientos en la entidad tuvieron que cerrar sus puertas ante la situación país agravada por la pandemia.

«Estamos preocupados, los precios están aumentando demasiado debido al efecto que le impone la moneda extranjera, en este caso el dolar. La gente no tiene poder adquisitivo, los sueldos no alcanzan y como comerciantes tratamos de pagarles a los trabajadores de la mejor manera posible, tenemos conocimiento que pagamos hasta 15 veces más de sueldo minimo aparte de los bonos que les damos de transporte, producción para incentivarlos pero en terminos generales no les alcanza», declaró Montero a ElImpulso.com

Esta situación, sumado a las medidas implementadas por las autoridades como el 7+7, indica han afectado sus ventas.

«Las ventas no están dándose como debería y más con este 7+7 que nos tiene más enredados, esta semana algunos abrieron, otros no abrimos. El 47.4% del total de los comercios han cerrado y del resto que permanecen abiertos un 88% tuvo que reinventarse, migrando a otros rubros», acotó.

Informales no escapan de esta realidad

El equipo periodístico se trasladó al Centro Comercial Bequito, ubicado en la carrera 19 entre calles 28 y 29, y pudo constatar que la mayoría de locales que se encuentran en este sitio han bajado sus santamarías.

Ante está realidad, el representante de la Cámara de Comercio de la entidad, explicó que los comerciantes que allí laboraban habían sido reubicados en este sitio durante la gestión de Henri Falcón, para despejar las vías públicas de los trabajadores informales.

Sin embargo, ante la disminución de ventas y alegando que los barquisimetanos no visitaban estás instalaciones, estás personas se trasladaron nuevamente a las calles del centro de Barquisimeto.

«Algunos han vuelto a la calle y por eso es que vemos en las carreras 21, 22, 23 nuevamente a los trabajadores informales. Ellos afirman que en ese ultimo piso no venden nada porque nadie los visita, a lo mejor tienen razon», dijo.

«Lo que estan haciendo es alquilando esos locales como almacen, muchos lo alquilan o simplemente cerraron y se fueron a la calle», agregó Montero.

Al ser consultado sobre si en algún momento desde la Cámara de Comercio tuvieron un acercamiento con estos trabajadores informales, señaló: «Hace como 7 años cuando se abrió el boulevard hicimos una reunion con comerciantes de Bequito y tratamos de cautivarlos, deciendoles que llevaran sus cuentas legalmente, abrieran su libro y registraran su compañia pero la mayoria no le prestó atención, y eso es perdida para el gobierno pues no estan recibiendo impuestos», puntualizó.

«Es más fácil para ellos no pagar impuestos e ir a la calle que a lo mejor venden más y está situación se vive en los 3 centros comerciales socialistas que están ahí», concluyó.