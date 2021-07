Son titulales miércoles #28Jul

Por exigir mejoras salariales: Dictadura criminal de Maduro dictó privativa de libertad contra la enfermera Ada Macaure

Si el diálogo se reanuda en México o en cualquier otra parte con las mismas caras, el fracaso está cantado dijo Hiran Gaviria

Es política de Estado del régimen mantener a los venezolanos haciendo cola por gasolina, determinaron diputados de la AN.

Más de 400 trabajadores Jubilados de Cantv Aragua se ven afectados por violación de la contratación colectiva.

Dirigentes de Fetrabolívar emplazan a la fiscalía a procesar denuncia frente al presunto desmantelamiento de Venalum.

Estudiantes protestaron por malas condiciones de la Unerg en Calabozo.

Perdieron su libertad por la lucha de todos: Guaidó exigió nuevamente liberación de Guevara y Carreño

Aumentó a 714 la cifra de trabajadores de la salud muertos por Covid-19 en Venezuela

En las regiones venezolanas, conductores sacrifican hasta tres días para echar gasolina

Venezuela sin combustible, y Maduro que envía cientos de millones de dólares en petróleo a Cuba

Régimen de Maduro dictó privativa de libertad a la enfermera Ada Macuare por exigir mejoras salariales

Fue hallado el cadáver de un hombre en el río Guaire a la altura de Las Mercedes

Por 5 días consecutivos protestan por falta de agua en Adícora.

Centro de Comunicación Nacional: Solo el 3% de la población venezolana ha sido vacunada

38 niños inscritos en Fundanica han fallecido en lo que va de año

Aumento de precios del Internet, telefonía y televisión ahorcan los presupuestos familiares

Tulio Ramírez: Hay más de 3 millones de niños y adolescentes que carecen de estudios

28 personas han muerto en centros penitenciarios de Lara en lo que va de 2021

Realizan pancartazo en solidaridad de los conductores detenidos por hacer colas nocturnas en E/S

Emitieron orden de aprehensión contra director de Banda Show Caracas por abuso sexual

Denuncian el colapso del vertedero municipal de Cumaná

93% de los empresarios ve necesario un cambio político para que se recupere la economía

Lo citó la policía en Caracas y luego lo hallaron en la morgue con proyectiles en la espalda

Monitor de Víctimas contabilizó casi 600 homicidios en Caracas durante 2020

Dgcim montó valla frente a base aérea La Carlota para invitar a la «lealtad»

Condenaron a Alejandro Marín, piloto de Tareck El Aissami que sirvió de informante a EEUU

Vecinos y comerciantes del edificio Santa Gemma en Los Chaguaramos, Caracas, debido a una invasión que se produjo el fin de semana pasado por parte de presuntos colectivos.

Frente Amplio Venezuela Libre del municipio Carirubana del estado Falcón, realizó un pancartazo para denunciar los constantes atropellos que viven quienes pasan largas horas en las colas para surtir gasolina subsidiada.

Colegio de Enfermeros en Guárico rechazó nuevo salario del régimen y exigió pago de en dólares

Al menos cuatro lesionados tras caer un vehículo desde el viaducto de La Cabrera sentido Valencia.

Comunidades de Juan José Mora en Valencia, siguen sin electricidad desde el domingo

Monitor de Víctimas: Letalidad policial, principal causa tras los asesinatos en Caracas

Chavismo acusa a Acnur de utilizar a deportista para afectar su imagen

«Miserable»: así tildó el embajador Vecchio a Arreaza tras cuestionar el refugio del atleta olímpico Eldric Sellas

Industria nacional de autopartes afectada por la importación de repuestos sin pago de impuestos

El Foro Penal registra este 27 de julio 275 presos políticos en Venezuela

El Banco Central de Venezuela anunció nuevas tarifas para operaciones bancarias

Más de 3 mil 700 desplazados por enfrentamientos entre FARC y narcotraficantes en un municipio colombiano

Gobierno de Nicaragua abre investigación contra esposas de opositores detenidos dlvr.it/S4Y75v

Opositores bolivianos ratifican fraude en 2019 pese a investigación de la Fiscalía

Bolsonaro asegura que en su mandato no se ha visto una marca de corrupción

El Vaticano abre el juicio contra el poderoso cardenal Angelo Becciu

Capturaron en Colombia a ruso que era buscado a nivel mundial por narcotráfico

Cuba denunció el ataque a su embajada en Francia y acusó a USA.

Rey emérito Juan Carlos I de España fue demandado por su ex amante

Piden declarar el estado de emergencia en Florida tras repunte de COVID-19

El petróleo de Texas baja un 0,4 % y cierra en 71,65 dólares el barril

Francia aumenta restricciones mientras la pandemia del COVID-19 crece

Capturan “parrandeando” en Colombia a alias “César”, peligroso traficante de armas buscado por EEUU

España rechaza llamar democracia a Cuba por violaciones de derechos humanos

Trinidad y Tobago viola DDHH de Eldric Sella al negarle el ingreso, afirmó Smolansky

Colombia negó ingreso de la diputada chavista Haydee Huérfano

EEUU y 20 países repudian la represión en Cuba, y en la isla vuelven a cortar el internet

La dictadura castrista detuvo e interrogó de nuevo a la periodista Camila Acosta, corresponsal de ABC en Cuba

Más de 22.000 bomberos combaten 86 incendios en EEUU

Mortalidad por coronavirus en México ha caído 87 % en la tercera ola

Seis países estudian la combinación de la vacuna contra el COVID-19 Sputnik V con otros inoculantes

Policía de Haití arrestó a un encargado de seguridad del presidente Moise por su participación en el magnicidio

EEUU mantendrá las restricciones de viaje tras aumento de contagios provocados por la variante delta

Nueva York exigirá a todos los trabajadores que se vacunen o se hagan pruebas semanales de Covid-19

Cuba superó los ocho mil contagios de Covid-19 por segundo día consecutivo

Miami reabrió centros de vacunación tras alarmante aumento de contagios por Covid-19

Fallecieron al menos 57 inmigrantes tras naufragio en las costas de Libia

Familiares del activista opositor cubano José Daniel Ferrer denuncian su desaparición

Corresponsales en China denunciaron amenazas de muerte por la cobertura de inundaciones que dejaron al menos 71 muertos

Francia aumenta restricciones mientras la pandemia del COVID-19 crece

Francia ha vacunado a la mitad de su población

Lanzan web para documentar las violaciones de DD.HH. de los manifestantes del 11J en Cuba

Biden advierte de que los ciberataques pueden acabar provocando una guerra

Inglaterra dará la bienvenida a turistas estadounidenses y europeos doblemente vacunados

Los guardias fronterizos de Canadá votan a favor de la huelga días antes de la reapertura de la frontera de EEUU

Muere el general cubano Armando Choy Rodríguez, el quinto en menos de 10 días

Arrestan en Nicaragua a otro dirigente opositor

Tras polémica, oposición peruana se quedó con la dirección del Congreso

Colombia superó las 119 mil muertes por Covid-19

Corea del Norte acepta retomar la comunicación telefónica con el Sur por primera vez un año después

Corresponsales en China denuncian amenazas durante la cobertura de las inundaciones

Denuncian supuesto ataque con bombas “molotov” contra embajada de Cuba en París

EEUU volvió a recomendar no viajar a España debido al riesgo “muy alto” del Covid-19

Condenan a prisión a un ex analista de inteligencia de la Fuerza Aérea de EEUU por filtrar información confidencial

Acnur busca un país donde pueda instalarse el boxeador venezolano Eldric Sella

Miguel Cabrera bateó su jonrón 495 en las Grandes Ligas

La Supercopa de Portugal tendrá 10.000 aficionados en las gradas

Anriquelis Barrios consigue la mejor actuación para un judoca venezolano en JJ.OO.

Federación Venezolana de Fútbol pide a clubes demostrar pago a sus plantillas

Gimnastas rusas ganaron el oro olímpico en la categoría por equipos a EEUU tras la salida de Simone Biles

Yusleidy Figueroa obtuvo diploma olímpico al situarse sexta en la halterofilia

