OPINIÓN Reflexión en positivo: Trabajemos por esto #29Jul

Si no dominas tu vida, la vida y la mente te dominaran a ti; por eso debemos luchar para que todo funcione armónicamente , al menos que sea lo más próximo a la realidad y no vivir confundido entre sus pensamientos y lo que usted realmente desea para vivir en paz y convencerse que el pasado ya es historia y el futuro es ficción. Cada quien tiene derecho a elegir su forma de vida según su formación y criterio y no andar endosando a nadie sus errores y fracasos o buscando un culpable para limpiarse de pecados, cosa que no debiese suceder porque cada quien debe asumir con dignidad sus éxitos y derrotas , reconocer en donde están sus fallas, debilidades o tarugos por no haber tenido la visión para asumir los compromisos o responsabilidades que se le asignen y su desinterés o incapacidad no les permite dar pie con bola en sus propósitos y además tapando las fallas con excusas , que ni el mismo autor se lo cree.

La historia y que es la buena voluntad acumulada cuando hay buenas intenciones, entonces la historia de nuestra patria en sus últimas décadas por muchas razones no son halagadoras ni positivas; si aquí todo se convirtió en dime que te diré; si quienes pueden orientarnos a una vida prospera no tienen tiempo o invierten su tiempo en puro formar p..os, buscando problemas sin respetar a nadie sin darse cuenta que hay que ocupar el tiempo en alianzas productivas para ambas partes, creatividad que genere bienestar y no incertidumbre que solo nos mantiene en zozobra y preocupación a la vez, sufriendo, pagando penas ajenas y vergüenzas porque creen muchos que todos somos iguales; pero aun así no debemos desmayar, consciente que nadie puede vivir con el que no sabe compartir pero también confiando que el amor es más poderoso que el odio, que los rencores mal intencionados y todos los obstáculos y que la madre patria no inocente tiene identificados a sus malos hijos destructores y también los recibirá con el mismo cariño a la hora de su rectificación, aspiramos sea muy pronto y por el bien de todos ese es el mayor deseo de un altísimo porcentaje del venezolano; dicen que nada más ni nada menos el noventa y dos por ciento (92%) quiere vivir en paz, trabajar, producir, compartir, cumplir con sus deberes, pagar sus imposiciones, contribuir con la solvencia del país, que cese la alta inflación, el desgaste emocional, espiritual, la diatriba, la indolencia, que todos puedan aumentar y tener cubiertas sus necesidades, que por medio del trabajo honesto pueda el país progresar y no nos sigan viendo en el mundo como que somos todos malos por culpa de unos pocos malucos; nos dejó dicho Leo Calvin Rosten “ que no podemos creer que el objetivo de la vida sea ser feliz, creo que el objetivo de la vida es ser útil, responsable y compasivo y es sobre todo importar, contar, defender algo y marcar algunas diferencias con lo que hayas vivido “…..Adelante todos y olvidar que en la mayor de las adversidades siempre detrás hay una oportunidad.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]