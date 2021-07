No hay acuerdos definitivos en la oposición para participar o no en elecciones #30Jul

Dentro de los partidos de oposición, que conforman la Unidad, todavía no se ha llegado a acuerdo alguno para decidir su participación o no en las elecciones previstas para noviembre del presente año.

Macario González, dirigente de Voluntad Popular, diputado de la Asamblea Nacional del 2015 y vocero de la Unidad, declaró a Elimpulso.com, que las fuerzas democráticas están evaluando todas las posibilidades relacionadas con ese proceso comicial.

Hasta nuevo aviso está en vigencia la propuesta del presidente Juan Guaidó, en el sentido de ejercer presión desde la calle y mediante conversaciones lograr condiciones electorales que, permitan, en primer lugar, generar confianza en el voto y, a su vez, la comunidad internacional pueda observar directamente el proceso electoral.

“Sólo así se pueden evitar irregularidades que pudieran presentarse y, además, hay que tener un cronograma electoral que fije fecha de todos los eventos electorales. Lo que se buscan son las mejores condiciones y, por supuesto, transparencia, que harían masiva la participación de los electores”, manifestó el dirigente político que anteriormente tuvo la principal responsabilidad como coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática.

Por su parte, Lorenzo Monasterio, del partido Un Nuevo Tiempo, anunció para este viernes una rueda de prensa con el fin de dar a conocer todo lo concerniente a su participación en ese proceso electoral.

No dio nombres de los aspirantes tanto a la gobernación de Lara como a las alcaldías de los nueve municipios, porque todo está sujeto a la aprobación de la dirección regional. Sin embargo, manifestó que esa participación estará ceñida, fundamentalmente, a que se logren las condiciones.

“Un Nuevo Tiempo considera que debe tener sus candidatos apoyados por las bases para presentarlos en el momento oportuno en que se defina la participación de la Unidad”, expresó Monasterios.

En esta misma línea están AD, Voluntad Popular, Copei, Primero Justicia, Encuentro Ciudadano, Convergencia y muchas otras organizaciones, así como la sociedad civil que presentará candidatos independientes.

En relación a todos los preparativos que realizan los partidos de oposición, un dirigente nacional, que pidió no revelar su nombre porque no está autorizado para declarar sobre el particular, informó que la decisión definitiva de participación o no, así como la tarjeta a utilizarse, será, a más tardar, en 15 días. Es decir, antes de que termine la primera quincena de agosto.