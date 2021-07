Son Titulares viernes #30Jul

Sontitulares.com

Al día viernes 30 de julio de 2021

Maduro dice que anunciará medidas para el bolívar.

Guaidó: No hay condiciones para denominar el evento del 21-N como una elección

FundaRedes: Se cumplen 28 días de la detención arbitraria de nuestros activistas

La negociación entre el régimen de Maduro y la oposición podría comenzar entre el 10 y el 20 de agosto.

Investigar cadena de mando: principal petición de víctimas al fiscal de la CPI.

Total y Equinor oficializaron retiro del negocio petrolero en Venezuela por altos costos y cambio climático.

Total y Equinor acumulaban casi una década de desinversión en Venezuela debido al alto costo de producción que llegó superar los $30 por barril. La gota que derramó el vaso para Total y Equinor fue que PDVSA decidiera utilizar algunas de las plantas mejoradoras de Petrocedeño para refinar petróleo, con el fin de incrementar la producción de gasolina, ante la escasez de combustible que ha azotado al país en el último año.

Nicolás Maduro dio su versión de la noticia de Bloomberg sobre la salida de Total y Equinor del proyecto petrolero Petrocedeño. Según Maduro y El Aissami, Venezuela compró la participación de ambas empresas extranjeras como parte de una política de nacionalización petrolera.

El Aissami: “Luego de una extraordinaria negociación, hemos adquirido el 100% accionario del complejo mejorador de crudo Petrocedeño. Esta operación, enmarcada en la estrategia de soberanía energética, favorece a nuestra poderosa industria PDVSA y al pueblo venezolano. Seguimos venciendo.”

Experto petrolero Francisco J. Monaldi: El abandono del proyecto refleja dos muy malas circunstancias para Venezuela. La falta de perspectivas de mejora en el ambiente de inversión y el menor interés de las empresas europeas en los crudos extrapesados por las emisiones de CO2.

Maduro: “He dado las órdenes que los llamen uno por uno, no me importa el apellido que tengan, no hay intocables. El que se crea intocable, está bien pelao. Están bien identificados.”

Maduro: “Le pido a la vicepresidenta que conduzca la banca pública y convoque a la banca privada y multipliquen los créditos en las condiciones más leves para todos los productores de alimentos en el país. Créditos en bolívares, en petros, en euros, en criptomonedas del mundo.

La inflación en Venezuela acelera la desaparición de los cajeros y oficinas bancarias.

FMI prevé crecimiento de 5,8% para Latinoamerica en 2021. Torino Capital estima: Argentina (+6,5%), Brasil (+4,5%), Colombia (+4,8%), Ecuador (+3,6%), Perú (+10,5%) y Venezuela (-3,1%).

Protestan por el cuestionado arresto ejecutado por la PNB en Delta Amacuro. Un grupo de residentes del puerto de Volcán al sur de Tucupita, la capital del estado Delta Amacuro, protestó con cierre de vía en las afueras del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro para rechazar un cuestionado procedimiento policial y exigir la liberación del joven detenido Modesto Jiménez.

Pensionados en el Zulia protestan ante los bajos ingresos mensuales.

Lluvias torrenciales provocaron desbordamiento de quebrada en Monagas.

Con tuitazo Fundehullan exige justicia por joven asesinado durante protesta en Socopó de Barinas. Miguel Ángel Bravo Ramírez

Tras las fuertes precipitaciones, y producto de falta de mantenimiento en la limpieza de quebradas, el sector Caraquita Nueva, ubicado en el municipio Carlos Arvelo del estado Carabobo continúa bajo las aguas.

OVP: En 2020 en las cárceles del país murieron más reclusos por hambre que por violencia

Daniel Antequera: Cada día aumentan más las colas por gasolina en Venezuela

Twitter suspendió la cuenta oficial de ‘Con el Mazo Dando’, programa conducido por Diosdado Cabello.

Maduro pidió aplicar “regulaciones bien estrictas” a las redes sociales

Asoquim alertó afectación de distribución de oxígeno por falta de gasolina en Venezuela

Emergencia sanitaria: Denuncian que más del 50% de los hospitales de Caracas están sin agua.

Ciudadanos en Apure reportan que desde hace más de 3 semanas no se vende gasolina en la capital del estado

Maduro promete eliminar protectorados pero avanza en la instauración del Estado comunal, asegura Acceso a la Justicia

42 familias fueron afectadas por las lluvias en sectores de Guacara

Productores de café exigen abastecimiento de combustible para sacar las cosechas

Más de 600 unidades de transporte en Aragua están varadas por falta de gasolina.

Trabajadores del Universitario en Caracas se alzaron por despidos de 46 personas que participaron en protestas.

La familia de una octogenaria que con un cuadro diarreico y una descompensación necesitaba ser recluida en el Hospital Dr. Miguel Oráa de Guanare, en Portuguesa, aseguró que le exigieron reparar una filtración en una de las habitaciones y llevar su propio colchón, dadas las condiciones en las que se encuentra el centro asistencial.

El gremio de enfermeras se pronunció desde Caracas este jueves 29 de julio en rechazo a la detención de la colega Ada Macuare, quien fue detenida esta semana en el estado Anzoátegui por manifestar y dar a conocer la precariedad en el sector salud en esta región.

“Qué injusticia tan grande”: Madre de la enfermera Ada Macuare exigió su liberación.

Vecinos en el municipio Naguanagua tienen un año sin servicio ABA y de telefonía.

Transportistas en Aragua denunciaron crisis por gasolina: “Hay más de 600 unidades de transporte detenidas”.

A causa de la escasez de combustible, el servicio de transporte público se paralizó desde el miércoles 28 de julio, en la ciudad de Guanare, capital del estado Portuguesa.

Venezuela confirma 1.009 nuevos casos por COVID-19 y 18 fallecidos

OPS: No tenemos evidencia de circulación de la variante Delta en Venezuela

Eldi Montero: 47.4% de los comercios en Lara han bajado sus “Santamarías”

Área COVID del Hospital Central de San Cristóbal sin Rayos X por falla de ascensor.

Alarma en el estado Nueva Esparta por 20 muertes en 14 días por COVID-19.

Nuevos apagones castigan a los Altos Mirandinos: ciudadanos suman más de ocho horas sin servicio eléctrico.

Trabajadores sanitarios de la gobernación de Falcón reclaman homologación de salarios.

Terror en El Ávila: delincuentes asaltan a cuatro personas que subían el cerro

MP ordena capturar a dueña de veterinario que cobraba $800 mensuales por manutención a mascotas que ya estaban muertas

Oro y dólares: Los métodos de pago que se usan en Bolívar

Acusan a una misma comisión de las FAES de matar a dos jóvenes en diferentes sitios de Lara

Iván Freites: Más de 40 tanqueros esperan por petróleo y diésel para llevarlo a otros países

Alcabalas del Alto Apure funcionan como puntos de extorsión

A Rodríguez Torres le eliminaron cinco de los seis delitos que le imputaron

Aislado de su defensa: Abogado de Guevara denunció violaciones de Derechos Humanos al diputado preso, en RP

Reportaron explosión de transformadores en Subestación eléctrica en Caracas

“Caos hospitalario”: Pacientes renales en Lara exigieron ser atendidos ante abandono del régimen al sistema de salud

Carabobo: Presos de Poliguayos se amotinaron porque la «Revolución Judicial» los ignora

Techo de la tarima instalada en el ‘Cuartel de la montaña’, para ‘celebrar’ el cumpleaños de Chávez se desplomó

Reportan varios sectores del municipio Baruta sin servicio eléctrico a causa de las fuertes lluvias

Maduro: Tenemos que prepararnos para una victoria el 8 de agosto y el 21 de noviembre, máxima unión

Fallas en servicios públicos tienen al turismo en crisis: Margarita, una isla azotada por apagones y escasez de agua potable

Venezolanos están a la espera de la segunda dosis de la Sputnik V mientras el régimen sigue en silencio.

Vielma Mora critica gestión de Lacava: “No van a los barrios y no responden a problemas como el de las aguas negras, no hacen nada para resolverlo”

Suspenden cinco de los seis cargos imputados a Miguel Rodríguez Torres.

La defensa de Freddy Guevara afirmó que hay una «burda manipulación» de hechos en el caso.

García Arocha: No se puede mantener la UCV a costa de la caridad.

Docentes de Fe y Alegría abandonan las aulas por los salarios de miseria.

Cuatro días sin luz llevan más de 800 familias de San Agustín del Sur.

Autoridades apresan en Lara, a sargento retirado acusado de tortura a habitante de Siquisique.

PNB detiene a director de Banda Show Caracas, acusado de abuso sexual contra menores de edad.

En Bolivar, Capitán del Ejército asesina a un compañero mientras tomaban licor.

Advierten que éxodo venezolano podría alcanzar los 7 millones para inicio del 2022.

Venezolanos encabezaron solicitudes de asilo en España durante 2020.

La cifra semanal de pedidos del subsidio de desempleo en EEUU baja a 400.000

Amazon gana 15.885 millones de dólares hasta junio, el doble que un año antes

Facebook gana 19.892 millones hasta junio, el doble que el año pasado

El secretario de Estado de EEUU llama al ministro de exteriores de España para hablar de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

La UE reconoció que “puede ser necesario” un refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 y aseguró que ya tiene las dosis.

«En poco tiempo, la COVID-19 no será la única crisis sanitaria»: La OPS advierte de una «avalancha de problemas de salud»

El castrismo guarda silencio sobre el fallecimiento de 6 militares de alto rango en 11 días.

Pedro Castillo escoge la deriva radical al designar como primer ministro al marxista Guido Bellido Ugarte.

Ortega consumó el arresto de un excanciller de Nicaragua por “traición a la patria”.

Turquía levanta un muro en la frontera con Irán para evitar la entrada de refugiados afganos.

Australia seguirá confinado por la covid aunque vacune a toda su población

La crisis no puede esconderse: venezolanos encabezan lista de solicitudes de asilo en España

La cifra de muertos por las lluvias en China asciende a 99.

Sigue la crisis en Cuba: Notifica más de 8.000 casos de COVID-19 y 68 fallecidos en un día

Plus Ultra afirma que «el Estado se apropiará de la compañía de forma inmediata» si hubiera impago

Brasil suma 1.318 nuevas muertes por covid-19 y el total roza las 555.000

Haití supera los 20.000 casos de covid y sigue muy lejos del 1 % de vacunados

Fujimori anunció que será un “muro de contención” contra Constitución comunista

EEUU: Se registró terremoto de magnitud 8.2 en Alaska

España confirma la entrega a Colombia de un ex guerrillero del ELN.

Secretario de la OEA Luis Almagro dio positivo por COVID-19

Sigue la emergencia: Cuba registra la cifra más alta de casos diarios de COVID-19 con 9.323

La Guardia Costera de Turquía detuvo a más de 200 migrantes irregulares en el Mar Egeo.

Cayó nieve en varias ciudades del sur de Brasil

La Policía del Capitolio de EE.UU. arrestará al personal que viole el mandato de uso obligatorio de mascarilla.

Localizan a 22 venezolanos que estaban extraviados en el desierto de Tacna, en Perú.

Biden propuso pagar 100 dólares a cada norteamericano que se vacune

Carro que impactó contra la terraza de un café en París dejó un muerto y seis heridos

Ortega consumó el arresto de un excanciller de Nicaragua por «traición a la patria»

Ex Cardenal estadounidense McCarrick enfrenta cargos penales por delito sexual contra un menor

Grupo de Trabajo de la OEA prevé que éxodo venezolano alcance los 7 millones para inicio de 2022

La comisión del organismo multilateral que aborda la “Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos” en la Región estima que entre 700 y 900 venezolanos huyen diariamente del país por caminos irregulares en las fronteras.

Colombia vacunará a migrantes embarazadas sin importar su estatus legal

Avanza la aniquilación política en Nicaragua: Parlamento ilegalizó a 24 ONG y dispuso de sus bienes

Presidente Castillo tendrá difícil la gobernabilidad con un Congreso en contra

‘Yo no gobernaré desde la ‘Casa de Pizarro’: Castillo quiere convertir el Palacio de Gobierno de Perú en un museo nacional

Jorge Arreaza llegó a Perú, luego que Castillo asumiera como nuevo presidente

Miami urgió a vacunarse al 25% de la población que aún no lo hizo y reimpuso el uso de mascarillas en edificios públicos

Google exige a sus 130.000 empleados que se vacunen para volver a la oficina

Disney restablece el uso de las mascarillas en sus parques en Orlando ante la nueva ola de contagios por Covid-19

Latinoamérica ante riesgo de «avalancha de problemas de salud» por covid-19, según OPS

Lituania registra cifra récord de migrantes procedentes de Bielorrusia

Netflix exigirá certificado de vacunación para todos sus rodajes en EE.UU.

Una tercera dosis de Pfizer aumentaría 100 veces la protección contra la variante delta.

Colombia se acerca a las 120.000 muertes por covid-19

Falleció la leyenda del merengue Johnny Ventura a los 81 años

Hallaron en un pozo el zafiro estrella más grande de la historia: estiman que puede valer mil millones de dólares

Apuntan a los drones como una posible sustitución «verde» de los fuegos artificiales

El estadounidense Robert Finke, primer campeón olímpico de los 800 m libre

El estadounidense Dressel suma su segundo oro al ganar los 100 metros libre

El costo de una medalla para el primer lugar de cualquier competencia, en estos juegos olímpicos tiene un valor de estimado en 820 dólares,

Miguel Cabrera alcanzó los 2.936 hits de por vida y superó el récord impuesto por Barry Bonds.

Embajador Viera-Blanco solicita a ACNUR activar protocolos de reasentamiento humanitario para que boxeador Eldric Sella sea recibido en Canadá

«Esta medalla la cambiaremos por una casa»: Julio Mayora quiere regalarle un nuevo hogar a su mamá

El venezolano Jhonattan Vegas cerró la primera jornada del golf olímpico en el quinto lugar.

Cardenales de Lara retira el número 51 en homenaje a Robert Pérez.

