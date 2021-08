Diputado Veloz denunció apagones en toda Venezuela: Maduro no da ningún tipo de solución porque no la tiene #7Ago

El diputado de la Asamblea Nacional del 2015, Rafael Veloz, se refirió a los constantes apagones que han vivido los venezolanos en los últimos días.

“Los apagones forman parte de la dieta diaria de los venezolanos, estos hechos inciden en casi todos los aspectos de la vida”, aseguró Veloz, quien indicó que miles de venezolanos se han visto afectados psicológicamente.

Además, resaltó que la pandemia aunada con la crisis humanitaria ocasionada por la dictadura criminal de Nicolás Maduro, ha provocado un colapso en los servicios públicos del país.

“Nicolás Maduro no da la cara ante esto, no da ningún tipo de solución porque no la tiene. Venezuela tiene los elementos constitutivos de lo que es un estado fallido: La ausencia del control del territorio, el no reconocimiento de organismos internacionales a Nicolás Maduro y la no atención a los servicios públicos”, aseveró Veloz.

Ante esta alarmante situación urge una solución que salve a los venezolanos.