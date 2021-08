El 47% de los venezolanos no confía en los políticos del país

Frente a las elecciones regionales y municipales del próximo 21 de noviembre, la consultora Datincorp indicó en su nuevo estudio “Diagnóstico Político y Electoral” que el 47% de los encuestados expresaron no creer en el liderazgo político venezolano para solucionar la crisis del país.

Asimismo, el estudio señaló que el 36.11% expresó creer “muy poco” en el liderazgo político venezolano, mientras que solo el 14.46% opinó creer “mucho”. El 2.59% indicó no saber o simplemente que no quería dar su opinión.

En cuanto a que si estaban de acuerdo con las negociaciones que están adelantando al régimen de Maduro y la oposición para comenzar a resolver la crisis del país, el 50.63% aseveró que encontrarse de acuerdo. Mientras que el 39.68% expresó no estarlo. El 9.69% no quiso dar su opinión al respecto.

El estudio señaló que al preguntarle a los encuestados qué tan decididos estaban en acudir a votar en las elecciones de gobernaciones y alcaldías del 21 de noviembre, el 50% aseveró que estaban totalmente decididos.

Pero el 13,94% señaló que probablemente irá a votar y el 15.11% no sabe si irá a votar o no. Mientras que el 14.61% indicó con toda seguridad que no irán a votar. El 5.59% probablemente no irá a vota y 0.83% señaló no querer opinar.

Partidos políticos «deben desaparecer»

A lo que se refiere a los partidos políticos, los encuestados indicaron diferentes opiniones.

El 43.86% expresó que los partidos políticos venezolanos “deben desaparecer y dar paso a nuevos partidos políticos”. Por otra parte, el 29.82% opinó que estos partidos políticos “deben transformarse por completo porque no sirven”.

Mientras tanto, el 18.88% señaló que “están bien pero necesitan algunos cambios”, el 3.51% que están bien como están y el 3.93% no quiso opinar.

Por otro lado, el 70% de los encuestados indicó que hasta el momento no habían sido afectados por la COVID 19.

Este estudio de Datincorp se desarrolló con un muestreo de casi 2 mil personas en Caracas y los estados Miranda, Aragua, Carabobo, Lara, Yaracuy, Zulia, Mérida, Táchira, Portuguesa, Barinas, Guárico, Anzoátegui, Nueva Esparta, Sucre, Monagas y Bolívar, los cuales conforman el 88% de la población electoral de Venezuela.

