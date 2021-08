Nelly Cuenca: Chavismo y oposición tienen 20 puntos al comienzo de sus conversaciones #18Ago

Como excelente califica la doctora Nelly Cuenca de Ramírez, fundadora y directora del Centro de Resolución de Conflictos, el documento de acuerdo de entendimiento suscrito entre la representación de la administración de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria encabezada por Juan Guaidó, como máximo dirigente de la oposición venezolana.

En su condición de mediadora, le asigna 20 puntos a cada uno de los discursos pronunciados por los jefes de las delegaciones, asegura que en el corto más tiempo se ha logrado establecer una agenda de negociación y señala que los detractores al proceso que se está llevando a cabo en México, ignoran lo que es una mediación y prefieren mantener sus cuestionamientos radicales.

Confidencialidad

Explicó la especialista, al ser entrevistada por Elimpulso.com, que por lo general, cuando existe un conflicto de gravedad, las partes tardan años solamente para decidir lo que es la agenda de la negociación; es decir, el memorándum de entendimiento.

“Este documento equivale a la agenda de mediación. Y en muchos procesos, en el mundo entero, se ponen de acuerdo las partes en lo que van a discutir o someter al proceso de mediación, después de mucho tiempo. Sin embargo, en el caso de Venezuela se ha logrado en corto tiempo y en condiciones de mucha confidencialidad, como debe ser”, continuó diciendo.

“Porque la mediación es confidencial, precisamente para que las partes, con libertad, puedan conversar sin la presión de la opinión pública o de los partidos políticos o de sectores interesados”.

Haber mantenido este memorándum de entendimiento en confidencialidad demuestra que tanto la plataforma unitaria de oposición como el gobierno de Nicolás Maduro han hecho un gran esfuerzo para que los principales puntos a tratar no se filtraran.

Se ha cumplido así con el principal basamento de la mediación, lo cual es un hecho extraordinario.

20 puntos

“El segundo aspecto que veo muy bien son los discursos de los negociadores”, manifestó. El de Geraldo Blyde estuvo impecable. Si alguien tenía dudas de para qué sirve la mediación, Blyde ha hecho que la gente comience a ver las cosas distintas. Por supuesto, siempre habrá detractores que no conocen lo que es la mediación y prefieren seguir jugando a la radicalización. Albert Eistein decía: “Si quieren resultados distintos, hagan las cosas distintas.” Entonces no pueden seguir con el mantra: cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones.

Hay que tener claro que una cosa es lo que uno desea y otra es lo posible, dice la doctora Cuenca de Ramírez, quien recordó una de las frases del médico larense doctor Bartolomé Finizola: negociar es hacer lo deseable con lo disponible. No tenemos mejores condiciones para aspirar cosas. Importante lo que hasta ahora se ha logrado.

Ese discurso de Geraldo Blyde deja muy claro que hubo que ceder a narrativas que cada quien tenía. Y el del representante del gobierno, Jorge Rodríguez, también fue muy bien pensado.

Ambas partes, al menos por ese memorándum de entendimiento y por lo que fueron sus discursos, se anotaron 20 puntos sobre 20. Así lo veo yo desde mi perspectiva como mediadora.

Reinstitucionalización

Unas negociaciones no pueden ser solamente para lo electoral, reiteró en torno a declaraciones hechas anteriormente a Elimpulso.com, en relación a las conversaciones.

Creo, como siempre lo he pensado, que el proceso de mediación debe centrarse en el sufrimiento de la gente.

El asunto no es quítate tú, para ponerme yo, expuso. Pensar que no están los que ahora están, al día siguiente todo se podrá resolver, no. Los peligros y las amenazas en los procesos de transición, cuando hay cambios de autoridades, se elevan, sobre todo porque la gente tiene expectativas muy altas. Y eso no es soplar y hacer botellas.

Hasta ahora se ha cumplido con los dos principios fundamentales: el deseo de llegar de acuerdos y haber cedido a una narrativa que cada parte tiene derecho a exponerlas en aras de ambas partes pudieran firmar

Importante es que se hable de que es el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, representado por Jorge Rodríguez; y la plataforma unitaria de la oposición los que están negociando, lo cual indica el reconocimiento al gobierno de Maduro y no de Guaidó.

Decir lo contrario es negar la mediación y por eso dicen lo que dicen, porque tienen ignorancia audaz, aclara. En la mediación no se discuten derechos, ya que éstos se discuten en los tribunales, sino acuerdos para cambiar relaciones, que nos permitan vivir mejor y en paz. Que no nos matemos.

Para que esos acuerdos sean inclusivos y se puedan sentir cómodas todas las partes, el lenguaje tiene que ser muy diplomático, muy respetuoso, muy tolerante. El memorándum, de entendimiento es muy autóctono, que se ha puesto allí en la mediación y quien dirige ésta, el gobierno de Noruega, no puede añadir cosas que no estén en la agenda, salvo que las partes, a futuro, quieran incluir o excluir algunos puntos. Eso es posible.

Una de las reglas de la mediación, que no tienen la guerra o los juicios en los tribunales, es la flexibilización de la agenda y de los tiempos en aras de lograr los mejores acuerdos para vivir mejor a como vivimos ahora.

Lo más importante que el pueblo elige es la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia, del Ministerio Público, del Poder Electoral y de la Fuerza Armada representada por Maduro, quien es su comandante en jefe. Y hay que llegar a acuerdos en lo económico, en la alimentación, en la salud.

En el menor tiempo hay que buscar acuerdos para que haya gasolina, lo cual indica que tiene que haber veedores de la oposición, a fin de que no sea el gobierno el que tenga todo el control. Y eso es uno de los asuntos que se debe negociar porque en el negocio de los combustibles, la corrupción campea.

De igual forma hay que ver cómo se va a resolver el problema de la vacunación, de la alimentación, la salud, el proceso de identificación, en fin en la reinstitucionalización del país.