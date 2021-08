RETACITOS #22Ago

La situación por la que sigue atravesando la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA), la primera casa de estudios superiores del estado Lara, sigue siendo verdaderamente dramática, de acuerdo con los comentarios de los trabajadores y de las personas a las que le duele la institución, quienes en estos momentos fungen como autoridades, en lugar de estar tomando las acciones para rescatar la universidad, devolverle su relativa autonomía y comenzar a resolver la problemática interna, han estado haciendo todo lo contrario, tratando de pescar en río revuelto y ganando “puntos” para hacer méritos para cuando el gobierno decida su intervención, lo que puede ocurrir en cualquier momento, pasar la factura exponiendo que fueron los que generaron las condiciones para que se produjera la decisión. Llama poderosamente la atención, que mientras en la UCV, la UDO y otras universidades han recurrido a distintos esquemas para tratar de mantener las instituciones, apelando incluso a la participación de las organizaciones de egresados, obteniendo recursos, aunque limitados, para mantenerse en la lucha, no se han plegado ni comprometido su dignidad, facilitándole las cosas a la dictadura, que si alguna cosa ha tenido clara desde un principio ha sido la destrucción de las universidades, a través de políticas como la reducción de las partidas presupuestarias para investigación, transporte, comedores, vigilancia, mantenimiento y la última jugada fue la de entregar las nóminas a la plataforma Patria, para el pago de sueldos y salarios del personal universitario, siendo la UCLA una de las primeras instituciones en ceder a esta pretensión, con la cual se perdía totalmente la autonomía económica. Diera la impresión que la UCLA no tuviera dolientes.

Pero el colmo del abuso de estos personajes que se han erigido en “autoridades” de la UCLA han estado aplicando políticas y medidas en contra del personal de la casa de estudios, como es el caso de descontarle el día a quienes no acuden el trabajo, sin tomar en cuenta las razones atenuantes como es la escasez de gasolina, la ausencia del servicio de transporte de la universidad, las deficiencias del transporte público en la capital larense, incluso los míseros salarios que en estos momentos perciben los trabajadores de la administración pública, que no les alcanza muchas veces para atender sus necesidades mínimas de comida y medicamentos, mucho menos para pagar un medio de transporte para ir a sus lugares de trabajo. ¿Le estarán aplicando esta misma medicina a los profesores que no van a trabajar, porque sus carros están sin combustibles, sin cauchos o sin lubricantes?. Muchos de estos jefecitos temporales, a la hora de los problemas, lo que hacen es echarle la culpa a la rectora encargada, quien desde hace varios meses se encuentra en los Estados Unidos, pero hasta los momentos sigue siendo la única autoridad legítima, al producirse la falta permanente del Rector Francesco Leone, todos la acusan de estar cobrando su salario sin trabajar, pero seguros estamos que ninguno se ha dado a la tarea de investigar y comprobar que en los archivos debe reposar la solicitud de un “permiso no remunerado por tiempo indefinido”, con lo cual les taparía la boca a quienes pretenden sacarle los trapitos al sol, sin darse cuenta que en el momento en que Nelly Velásquez renuncie al cargo, al día siguiente tienen un rector designado por el ministro Trómpiz, al menos que dentro de la ambición que tienen, sea exactamente esto, lo que están buscando y se mantienen como “caimanes” en boca de caño. Muy lamentable.

El caradurismo que ha despertado en algunos personajes el proceso electoral del 21N, no tiene comparación, sobre todo en aquellos aspirantes a la reelección en el estado Lara, quienes no tienen absolutamente nada que mostrar como obras de envergadura que hayan beneficiado en forma efectiva a la población larense, siendo este el caso del burgomaestre achocolatado a quien hemos visto declarando a través de los medios de comunicación nacionales, que espera repetir en el cargo para “culminar las obras” (¿?) que requieren de un nuevo período de gestión para concluir su ejecución. En su actuar inocentemente admite que “hay muchas cosas por hacer”, cuando lo que ha debido decir es que todo está por hacer, porque los huecos en todas las calles y avenidas de Barquisimeto, están a la orden del día; los drenajes de toda la ciudad están colapsados desde hace por lo menos tres décadas y ninguno de los funcionarios que han estado al frente de esta dependencia, como son los casos del Sargento de Nirgua, la Profe Amalia, el sindicalista de la R al revés y ahora el achocolatado, no se atrevieron ni siquiera a ordenar un estudio para tratar de resolver este problema que con vierte a la ciudad, cada vez que caen cuatro gotas de agua, en una gigantesca laguna; tiene el tupé de señalar que tiene pensada la construcción del Mercado San Juan, cuento que ya nadie le cree porque allí están instalados los vendedores in formales trabajando desde hace tiempo, en forma anárquica, desordenada y sin ningún control, según denuncian los vecinos de los alrededores, quienes se calan este karma todos los fines de semana; la única obra significativa que presenta es la flota de doce autobuses, que ha resultado insuficiente para atender la demanda de la ciudad, así que amigo con esta oferta no convencerá a nadie de darle el voto.

El trabajo que viene adelantando el colega Iván Brito López para dejar al descubierto el profundo deterioro en el que se encuentra en estos momentos la ciudad musical de Venezuela, aprovechando el eslogan de la campaña de radio y televisión que lleva la Alcaldía de Iribarren de “Ser Guaro me encanta”, merece un reconocimiento, porque está dejando desnudo y en medio del patio, al burgomaestre achocolatado, mostrando que esta gran ciudad, epicentro del centroccidente venezolano, que sigue siendo el punto de unión entre Occidente y el Centro y el Oriente del país, “Sin aceras transitables en el casco central, donde el transeúnte, el ciudadano de a pie, el pueblo vive en carne propia que lo que pretende expresar esta campaña, no se corresponde con la realidad. Lo más efectivo de esta labor del colega es que en cada ejemplo donde expone el eslogan de la campaña, que en otras circunstancias hubiese resultado todo un éxito, al no corresponderse con la realidad que a diario viven los barquisimetanos, pone en evidencia el en gaño, la burla al gentilicio, lo que hacen sin perturbarse y con el mayor desparpajo, pero al colocarle al lado las fotografías con la verdadera realidad de la ciudad, está evidenciando que con ingenio, inteligencia y perseverancia se puede hacer mella en la gestión de un funcionario, sin apelar a los insultos, a la descalificación personal o política, sino demostrando con hechos contundentes e irrefutables que no todo lo que brilla es oro, de manera que el achocolatado deberá buscarse un discurso distinto, que sea más convincente, porque como ya lo mencionamos, en estos momentos le están diciendo en su cara que es un gran embustero, con la agravante que no lo puede refutar, porque las pruebas se las están publicando para que n o haya lugar a ninguna duda.

Las protestas entre las organizaciones de bases del PSUV, donde no se ha podido calmar el descontento que existe ante la gran cantidad de marramuncias que se cometieron, el domingo cuando se realizaron las “primarias” para la elección de los candidatos que estarán participando por esta organización en las elecciones del próximo 21N, protestas que se han continuado presentando a pesar de las amenazas, en distintas regiones del país y, por supuesto el municipio Urdaneta del estado Lara, del cual hemos estado ocupándonos durante todo este año y parte del año pasado, n o podía ser la excepción, donde los resultados del proceso están en proceso de i8nvestigación, porque allí se dio a conocer como ganador a un personaje de Moroturo, de apellido no p0recisamente muy criollo que se diga, quien al parecer para estas elecciones conto con el padrinazgo de Wuillermino, de quien se dice que mando a votar a sus seguidores por esta candidatura, lo que ha causado malestar entre la dirigencia política de la democracia opositora en la región, porque se evidencia los volubles principios políticos que tiene este personaje, cuando actúa de esta manera, conociendo de primera mano y muy a fondo todo el desastre y la destrucción que ha causado el chavismo en el municipio, lo cual es notorio, público y comunicacional, ya que lo han hecho a la luz del día y sin ningún tipo de pudor, de tal manera que ahora mucha gente se está preguntando si este conocido líder regional ahora se anda moviendo en la cuerda floja. Trascendió que una comisión del CICPC dizque conversó con los miembros de la Junta Electoral del municipio, incluso existen fundadas sospechas que el al parecer el jefe de informática en la región, pudiera estar tras las rejas, ya que supuestamente esta dependencia no aguanta una auditoría seria, así que veremos cuál va a ser el resultado final de esta investigación.

Pero las cosas no terminan allí ya al parecer ha continuado de manera acelerada con el remate de bienes e inmuebles que en estos momentos presuntamente se está adelantando desde la alcaldía, dizque por el jefecito y sus acólitos, que ya están viendo como en cualquier momento se les v a a acabar la “manguangua” de la que han disfrutado en los últimos años y que ha permitido el enriquecimiento grosero de alguno de estos personajes, según comentan los vecinos a soto voce, causándole de esta manera un grave perjuicio al patrimonio local, incluso se denuncia que algunas de las casas que pretenden rematar, forman parte del patrimonio arquitectónico colonial del municipio, lo cual resulta verdaderamente deplorable, porque estamos en presencia del manejo escrupuloso de los bienes y recursos. La Ley de Bienes Nacionales y la Ley Anticorrupción establecen claramente, sin ningún tipo de ambigüedad o interpretación, la prohibición de la venta o enajenación de bienes públicos, comentándose que los funcionarios venales esperan obtener por las cinco casas que están en el centro de Siquisique, la módica suma de US$.70.000 que al cambio de 4.1085.000/$ para el jueves 19 de agosto, representa una cantidad de Bs. 299.884.000.000,00, lo que les permitirá repartir y todos van a quedar buchones, por supuesto que a esto contribuye que no hay una contraloría, no hay auditoria municipal ni nacional ni regional, que vigile la administración de estos bienes, tampoco hay los ediles que estén pendientes de su labor contralora, tal como lo establece la Constitución, esto les da luz verde para hacer un manejo discrecional de los bienes del municipio. Lo que más preocupa es que los ciudadanos de a pie creen que estos bienes son del Estado y se abstienen de reclamar, pero estos bienes son de todos los ciudadanos quienes están facultados para pedirles a sus gobernantes rendición de cuentas, porque de su buen manejo depende en gran medida el desarrollo del municipio. Por eso los vecinos hacen un llamado al MP, a la Contraloría para que le metan la lupa al manejo de los bienes en Urdaneta, ya que por muy ladino que sea el personaje no se puede salir con la suya..

Se sigue moviendo con mucho dinamismo el cotarro político a nivel regional, han surgido nuevas candidaturas para la gobernación, mientras que después de las primarias del PSUV, algunos de los aspirantes de la región se quedaron con las ganas, ya que como lo admiten los propios militantes, esta organización “es un cuartel” donde quienes tienen siempre la última palabra, es el inquilino de Miraflores y el Vicepresidente Diosdiablo, quienes al final del día fueron los que decidieron a dedo los que van para el baile del 21N. Sin embargo, en la oposición cada uno de los partidos del G4 ha anunciado sus aspirantes, a todos nos hemos tomado la libertad de advertirles que si van solos al proceso, le están haciendo el juego al chavismo; sin embargo, en las respuestas vimos que existe la voluntad de ir con un candidato único de la oposición, pero allí es donde deben demostrar la madurez política y el desprendimiento, porque tiene que ser el que tenga la mayor aceptación del soberano, es decir que pudiera haber un solo candidato opositor en Lara; sin embargo, observamos que hay un escollo que debe ser superado, en la persona del Sargento de Nirgua, quien ha afirmado que está dispuesto a medirse en unas primarias con cualquier otro candidato, por cuanto está convencido que no tiene contendores de peso, desconociendo que aun cuando vea el panorama claro y diáfano, son muchos los que han manifestado que este respaldo de los “alacranes” no lo va a ayudar mucho a la hora de contarlos votos. Aprovechamos para alertar a la bella So, por cuanto el candidato escogido en el municipio Urdaneta para la Alcaldía, es de los adecos alacranes seguidores del Indio Berni, y el candidato del Turco, ni siquiera fue mencionado, de manera que no se pueden contar los pollos antes de nacer.

La crisis en el sistema de salud en el país es cada día más dramática y el estado Lara no escapa de esta realidad, donde lamentablemente algunos jefecitos pretenden, debido a la escasez de personal, retornar a la época de la esclavitud, abolida por Monagas hace unos cuantos años. Desde el sector sindical llega hasta nuestra mesa de redacción, el caso de una enfermera del Hospital Luis Gómez López, quien luego de cumplir una jornada continua de labores de 18 horas, a la hora de entregar la guardia no había quien la sustituyera, porque la persona que debía tomar el testigo, no se presentó, colocando a esta trabajadora en una situación incómoda, por cuanto tenía otros compromisos laborales, que es lo que está haciendo todo el personal, debido a los miserables salarios que perciben; lo cierto es que gente con experiencia le aconsejó que dejara todo por escrito, exponiendo que ya había cumplido con sus responsabilidades laborales, de manera que quedar constancia que el problema era de las autoridades que deben tener el personal disponible para atender este tipo de emergencias. A la semana siguiente convocaron a una reunión al escaso personal de Medicina Interna que aún queda y allí al parecer arremetieron contra la trabajadora e incluso la amenazaron que podía ir presa, porque según estas jefecitas ningún trabajador puede retirarse del turno si no hay otra persona que reciba la guardia, en una clara actitud de amedrentamiento, lo que implica que si no aparece nadie en una semana, el trabajador debe permanecer anclado en el sitio para evitar sanciones. Suponemos que luego que esta denuncia salga a la luz pública, no es descartable que comience una cacería de brujas contra el escaso personal de enfermería de Medicina Interna; sin embargo, vamos a estar muy atentos para denunciar con nombres y apellidos a estos modernos esclavistas que hay en el sector salud en el estado Lara.

Mantienen sus quejas los trabajadores del Parque Zoológico Bararida, ya que aun cuando han formulado denuncias de hechos irregulares en varias oportunidades, quienes deben aplicar los correctivos no les paran en absoluto, de tal manera que siguen insistiendo en señalar que el efectivo en dólares no es reportado desde diciembre de 2020 a la fecha; los ingresos por alquileres de espacios dentro de la institución, no se sabe dónde están; las supuestas compras de bienes y servicios dizque solo se ven los pagos realizados más no los bienes materiales; de las 173 bolsas de comidas para los trabajadores solo se entregaron alrededor de 60, repitiéndose lo mismo que en el mes de mayo; facturación de productos con sobreprecios, tal como lo refleja una factura para la adquisición de unas frutas para una tizana, dizque con motivo del Día del Niño, adquiridos en una agropecuaria en la carrera 18 al oeste de la ciudad, donde se registra que adquirieron 25 kg de patilla con un precio por kilo de Bs.10,5 millones; 8 kg de piña a Bs. 21 millones el kilo; 12 kilos de lechoza a Bs. 10,5 /Kg, factura identificada con el N° 000051 de fecha 26/07/2021. Sería interesante averiguar cuanto le está quedando al negocio que presuntamente hace estas ventas con semejantes sobreprecios. Los uniformes de los trabajadores dan lástima, parecen unos recoge latas cualquieras, según la foto que envían a nuestra mesa de redacción. Cuentan que recientemente estuvo en el lugar el encargado de la gobernación, pero no se le acerca a los trabajadores, solo llegó hasta la puerta y pone en evidencia que se lleva muy bien con el jefecito que le rinde pleitesía, tal vez como una forma de agradecerle, por tenerlo allí a pesar de las denuncias sobre las ineficiencias en el Parque, el deterioro creciente, al extremo que no han podido comprarle insumos de bioseguridad a los trabajadores, y ni siquiera agua potable para su consumo.

Nuevamente los trabajadores servicio de la gobernación del estado Lara dieron a conocer a los medios de comunicación, la dramática situación que están padeciendo, debido a que no existe ningún nexo o vinculación entre el sector laboral y el sector patronal, lo cual fue expuesto con detalles en la conferencia de prensa que dio el viernes la directiva de SEPEL, acompañada de otras organizaciones como los pacientes con Enfermedades Crónicas, la Red de Derechos Humanos, con Nelson Freites a la cabeza, trabajadores de la Biblioteca, Parque Zoológico, Seguro Social, encuentro con los medios para denunciar la manera como el gobernador encargado ha reprimido las protestas pacíficas de los trabajadores de los trabajadores de la salud, de los trabajadores en general y de la sociedad civil, a través del uso de las brigadas antimotines. Advierten que este personaje está actuando con estos criterios represivos, siendo solamente en cargado, que se podría esperar en el supuesto negado, que resulte electo en las elecciones del 21N, lo que significaría dictar el acta de defunción de todas las organizaciones laborales que hacen vida en la entidad, ya que el funcionario ha demostrado que no respeta la Constitución ni los derechos fundamentales de los larenses. Recordamos que cuando designaron a este personaje como gobernador encargado, con la mayor humildad le sugerimos cambiar el rumbo de las relaciones que había mantenido Carmelina con los trabajadores de la gobernación, pero hemos visto que como militar disciplinado, y siendo subalterno, por supuesto que de ninguna manera va a ir en contra de lo que hizo su antecesora, de allí que al igual que ocurre con el país, esta situación cambiará cuando se elija un gobernador que respete la normativa legal vigente y los derechos humanos de los ciudadanos.

La ministra de Comercio, Eneida Laya debe estar muy atenta a las actuaciones de los funcionarios de la Sundde en interior del país, donde muchas veces están interviniendo con actuaciones que escapan de las funciones que tienen asignadas de acuerdo con la Ley. Llega a nuestra mesa de redacción el caso de una urbanización en Barquisimeto, Asociación Civil Agata, donde en Asamblea los propietarios decidieron establecer una cuota de condominio, además de un sistema de pronto pago, para beneficiar a los que cancelen en el menor tiempo y reducir la morosidad, allí surgen pequeño grupo de propietarios que se oponen y denuncian el caso en la Sundde de Lara, quien obligo a la Junta de Condominio a realizar otra asamblea para eliminar el pronto pago; pero luego nuevamente la Superintendencia los vuelve a citar porque el grupo no está de acuerdo con la factura, a pesar de tener todos los soportes demostrando las erogaciones, pero ahora una funcionaria de la Superintendencia exige que se hagan nuevas elecciones de la Junta, de acuerdo con la Ley de Propiedad Horizontal, demostrando un craso desconocimiento, porque se trata de casas que se rigen por el Documento de Parcelamiento legalizado en el Registro Subalterno del Primer Circuito de Barquisimeto desde el año 2009; pero el colmo que además se autoriza al grupo a que pueden votar en la Asamblea a pesar de no estar solventes con el condominio, violentando los estatutos de la Asociación Asociación Civil, también legalizados en el mismo Registro. La verdad que no quisiéramos pensar que existe algún tipo de interés particular, de querer buscarle las cuatro patas al gato, al no entender las normativas legales vigentes en materia inmobiliaria, por lo que sería prudente que no deje que los muchachos en el interior del país, cuyo objetivo primario es tratar de conciliar, se conviertan en elementos de perturbación, enturbiando de paso su gestión en el MCN.

En estas últimas semanas se han despedido de este mundo terrenal, dos personas de mi mayor aprecio y consideración, la señora Digna Alvarado de González (La Niña), esposa de mi amigo de toda la vida, Ramón Alfredo González Borges, quienes convivieron juntos por más de 56 años, con ambos tuvimos amistad desde niños en el barrio y que ha perdurado a lo largo del tiempo, a pesar de la distancia, cumpliendo La Niña a cabalidad todas las responsabilidades como madre y esposa. Paz a su alma. Otra noticia que nos sorprendió ingratamente, fue la inesperada partida del Ing. Luis Enrique Vásquez Corro, quien como experto Ingeniero Eléctrico, era nuestro asesor en materia de electricidad, recordamos que siempre nos decía “utiliza los datos, pero no uses mi nombre, porque no quiero ir preso de nuevo”, lo cual siempre respetamos; Secretario de Profesionales y Técnicos del CES de AD en Lara, era querido y respetado por todos, por su trayectoria y experiencia profesional, partiendo en momentos en los cuales aún podía aportar mucho en los escenarios de crisis política, económica y social que vive el país, lamentablemente el Señor siempre se lleva a los mejores, vuela alto mi querido “Frijolito”.

JBS