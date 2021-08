RETACITOS #29Ago

El caradurismo y el cinismo de algunos funcionarios públicos, directivos de algunas instituciones de servicios, como es el caso de Hidrobarro en Barquisimeto, no tiene límites ya que tienen el tupe de anunciar un corte de agua para el fin de semana, cuando la realidad es que el racionamiento del vital líquido en la región es permanente y ello obliga a la mayoría de las familias venezolanas a trasnocharse, o a levantarse de madrugada cuando en algunas ocasiones, que son la gran excepción, les llega agua por las tuberías y tienen que aprovechar para llenar “sus peroles” y poder aguantar hasta la nueva oportunidad; sin embargo son tan desvergonzados que el anuncio no lo hacen a través de un comunicado publicado en los medios de comunicación regionales, sino que lo transmiten a través de las redes sociales, al parecer teniendo la seguridad que en la capital larense todo el mundo es propietario de una computadora y además cuenta con Internet. Para justificar la decisión señalan que la medida se adopta “para iniciar con trabajos de mantenimiento preventivo al sistema de rebombeo de la Estación N° 65 Dos Cerritos”, lo cual resulta insólito porque este es un problema coyuntural y todo el mundo sabe en la región, que el desabastecimiento de agua en la capital musical de Venezuela, es estructural y mucha culpa de esto la tienen los gobiernos pasados de la revolución que no acometieron con diligencia los trabajos para concluir los trabajos del proyecto hidráulico Yacambú/Quíbor para el cual se destinaron cantidades millonarias en dólares, los recursos “desaparecieron misteriosamente”, nadie rindió cuentas jamás se establecieron responsabilidades, así que no vengan ahora a pretender cortar a los larenses con “este vaso de cartón”.

Las cifras que dio a conocer recientemente Convite en torno a una encuesta sobre la situación en la que viven en Venezuela los adultos mayores, es verdaderamente espeluznante, al extremo que la conclusión a la cual se llega, es que en el continente, este es el peor país para envejecer, de acuerdo con lo expresado por Luis Francisco Cabezas presidente de la ONG. Las cifras revelan que el 86,9 % de los adultos mayores viven en la pobreza, esto indica que 8 de cada 10 de nuestros abuelos está comiéndose un cable, como se dice en términos coloquiales; el 42% de los consultados dijo haber tenido que reducir sus raciones de comida; un 20% asegura que solamente come carne una vez cada 15 días, también el 66% afirma que lo que más extrañan es el pescado debido a sus altos precios; mientras que apenas un 9% dijo que está en capacidad de cubrir sus requerimientos básicos; la mayoría de los abuelos cobra una pensión que no supera los 3 $ con esto tienen que atender sus necesidades de alimentación y medicamentos, resultando evidente que no les alcanza, ya que una caja de Losartán potásico para la tensión cuesta cinco veces más de lo que cobran los pensionados; una gran mayoría de los abuelos viven solos y muchos aseguran que no están capacidad de valerse por sí mismos. Ver estas cifras genera rabia, frustración, porque no hay derechos a que muchas de estas personas que dedicaron la mayor parte de su vida a trabajar en la administración pública, hoy no disfruten como en otros países de la región de pensiones que les permitan vivir con dignidad y no tener que estar recogiendo comida de la basura para poder subsistir, ya que no existen políticas destinadas a la protección de los adultos mayores. La verdad que no hay derecho.

Las reacciones en torno a los comentarios que hiciéramos en esta sección en torno a la crítica situación de la UCLA, no se hicieron esperar, pero no precisamente para refutar los señalamientos que allí se hicieran, sino para certificarlos y señalar a algunos de los personajes que estarían manejándose entre dos aguas, tratando de estar bien con Dios y con el Diablo. Por ejemplo informan que el Secretario no fue electo por nadie, sino que fue designado al dedo por ciento y al parecer es uno de los que ha estado con mayor rigidez en contra de los trabajadores, pasando por encima de todos sus derechos constitucionales, de acuerdo con el Articulo 51; el Vice Administrativo dicen que solamente es una figura decorativa que es muy poco lo que conoce de política y presuntamente deja que los abogados lo manejen como una marioneta, atendiendo y aplicando todas sus sugerencias, estén ajustada a derecho o no, creando una especie de terrorismo judicial ante los trabajadores, nos comentan que nos quedamos cortos, porque a los trabajadores no les depositaron las quincenas, tampoco el bono vacacional; se llegó a un acuerdo para que el personal se fuera incorporando, de acuerdo a sus posibilidades, pero dizque atendiendo a las recomendaciones de los “asesores legales” no les pagaron, hasta los bonos que les pagaban por la pagina patria se los volaron, a pesar de que muchos hacen el esfuerzo, porque si todos los trabajadores decidieran no laborar, nadie cobrara, pero por ejemplo la gente de nómina, la de informática, hacen el esfuerzo a pesar de los míseros sueldos que perciben. Recuerdan que en la reunión donde se habló de la autonomía, donde hubo v arios votos en contra de la medida, no habían salido aún de la universidad cuando acordaron burlar lo acordado en la reunión y entregaron las nóminas a la Plataforma Patria, algo que la comunidad universitaria no se los perdonará, por traidores.

Aseguran que el personaje quien no tiene un pelo de tonto supuestamente cayó en desgracia, parece que su debilidad por los juegos no lo ha tratado bien y en varias oportunidades habría perdido cifras significativas de aquellos $ 70.000 que habría cobrado para votar en contra de Juan Guaidó; sin embargo, parece que su interés inicial en diversificar sus inversiones no se concretó y en estos momentos, según personas de su entorno “quebró en todos” los negocios que tenía operativos y por supuesto en estos momentos dizque tiene varios acreedores tratando de recuperar algo, pero como ya todo conocer las habilidades del personaje, el mayor acreedor cuando llegó al negocio principal con la intención de proceder al embargo de los activos que estaban en el local, se llevó la gran sorpresa, porque horas antes un camión había sacado todo lo que allí había y el local comercial lo que tenía era pura basura. Recordamos que muchas de estas operaciones de negocios, el personaje las arreglo cuando era el quinto suplente a la Asamblea Nacional y se hacía pasar por diputado sin serlo, de allí que muchos comieron el ¡casquillo! del supuesto legislador, quien los montó en la olla sin el menor remordimiento de conciencia, porque lamentablemente árbol que nace torcido, nunc a sus ramas endereza; mientras que otros dirían, perro que come manteca, mete la lengua en Tapara. El cinismo del personaje es tal, que hoy anda colgado del Sargento de Nirgua y del burgomaestre achocolatado, quienes están debidamente enterados del fracaso que ha tenido el personaje en sus negocios, que ha dejado embargado varios empresarios con cuantiosas deudas, para muchos que lo conocen, irrecuperables, de manera que lo único que en estos momento les queda es no retratarse a su lado y aplicarle la ley del hielo, distancia y categoría, si lo aceptan aténganse a las consecuencias.

Trabajadores de la salud adscritos a la gobernación rechazan lo que denominaron el show montado por el gober encargado en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (HCUAMP), indicando que es una lamentable respuesta a las protestas legítimas y contundentes de los trabajadores de este centro asistencial. Se olvida el funcionario, que como militar desconoce los entretelones de lo que allí ocurre, que no puede tapar aplicando pañitos de agua tibia, los profundos problemas de infraestructura, deficiencias de bioseguridad, insumos médicos, seguridad y lo más grave y sensible de toda esta dramática situación, el de la gran cantidad de personal calificado que ha renunciado para partir en busca de mejores condiciones laborales y una mayor calidad de vida, o del personal que no puede llegar porque no puede pagar el transporte o no le alcanza para comer debido a los míseros salarios que perciben. Cuentan que ante esta emergencia, la torpeza del personaje en cuestión, llega a tal extremo que al parecer pretende sustituir al personal capacitado y con experiencia en labores hospitalarias y de atención a pacientes, con los muchachitos de la chamba juvenil y de colectivos, desconociendo que van a tratar con enfermos, con pacientes con patologías diferentes, señalando los expertos que estos jóvenes no tienen la menor idea de cómo poner una inyección, mucho menos de aplicar un suero intravenoso o buscar una “vía “ para sacar sangre o aplicar medicamentos. Por estas razones, es que los trabajares, responsablemente están planteando que esta propuesta debe recibir una contundente respuesta de los gremios, sindicatos y trabajadores de la salud, así como también del pueblo larense, porque al final del día, nunca estamos libres de riesgos y no sabemos en qué momento pudiéramos necesitar de atención en el nosocomio.

Por supuesto que este tipo de acciones no son extrañas en el mundo de la revolución, ya hemos perdido la cuenta de aquellos casos donde se anuncian inauguraciones de obras que han sido construidas por administraciones anteriores, simplemente las pintan, le ponen algunos remiendos y las cuentas como nuevas obras del proceso; también existen muchas denuncias, sobre todos en los municipios, donde se anuncia la inauguración de un centro de atención de salud, en días previos llegan los camiones con los equipos médico quirúrgicos, el mobiliario, realizan las instalaciones para tener todo listo el día de la in auguración; sin embargo, después de los actos protocolares, de la toma de las fotografías y de la entrevistas de las televisoras oficiales, transcurridas unas cuatro o 5 horas o al día siguiente, muy tempranito, se presentan nuevamente los camiones a retirar todo lo que llevaron y dejan los locales como peladero de chivo. Recordamos haber hecho referencia a un caso similar en el Saime de Carora hace tiempo atrás. En esta oportunidad hemos recibido versiones de trabajadores quienes denuncian, que a lo largo de los años laborando en el hospital han visto pasar más de un circo, montar más de un show, traen los equipos y materiales y “terminando el show recogen todo y se lo llevan. Recuerdan que en una oportunidad llevaron un colchón para una cama en la emergencia y anunciaron con bombos y platillos que estaban dotando a las emergencias en los hospitales, pero el resto de los colchones nunca llegó. En el Hospital Central la crisis es total en todos los servicios, los familiares de los pacientes tienen que comprar hasta el agua para beber, muchos se han visto en la necesidad de vender hasta lo que no tienen para poder llevar al centro hospitalario lo que les piden, de tal manera que no hay que ser ni un investigador privado, mucho menos un funcionario del CICPC para observar lo que ocurre en el hospital Central porque es público, notorio, comunicacional y solo basta con pararse un rato en los alrededores para ver tanta calamidad.

Como una respuesta de los habitantes de Palavecino para confirmar algunos de los comentarios que hemos venido haciendo en torno al deterioro creciente de la infraestructura vial en el municipio, llega hasta nuestra mesa de redacción el caso de la avenida el Placer, específicamente entre la Urb. Almariera y La Morenera, parroquia José Gregorio Bastidas. En esa zona, de acuerdo con las fotografías el hundimiento del asfaltado se profundiza, lo que ha encendido las alarmas y los vecinos están haciendo un llamado a las autoridades competentes para que acudan con urgencia al lugar para que evalúen la situación , ya que representa un alto riesgo para los habitantes, para los conductores y para los transeúntes, por lo que reclaman una respuesta inmediata a esta preocupante realidad que están viviendo los habitantes de esta parroquia, ante la mirada indiferente de las autoridades municipales, a quienes corresponden atender las necesidades y problemas de los barrios y urbanizaciones. Admiten los denunciantes que la problemática que se venía presentando con el tubo matriz, al fin se resolvió; sin embargo continúa la escasez del vital líquido en algunas de la parroquia. Lo grave e inquietante de esta situación de deterioro vial, no solamente se observa en la parroquia JGB, sino en las distintas calles y avenidas del municipio proliferan los huecos de todos los tamaños y algunos de los vecinos los vecinos les ha dado por bautizarlos y jocosamente aseguran que las vías están llenas de “Mirnitos” que causan graves daños a los vehículos cuando llueve, ya que llenos se agua no ven y más de un conductor ha tenido que mandar a reparar el tren delantero de su vehículo o cambiar algún neumático por caer en una de estos cráteres lunares que proliferan por todos lados, pero que al parecer tiene sin cuidado a la jefecita.

En las últimas semanas hemos visto como algunas organizaciones políticas han postulado los nombres de sus representantes a los cargos de elección popular en Lara, léase Gobernación del estado a las Alcaldías y a las legislaturas regionales; así han registrado los medios las actividades de Alfonso Marquina que anuncio su aspiración a la Gobernación con el respaldo de Primero Justicia; al igual que también puso su nombre sobre la mesa, Luis Florido en nombre de un Nuevo Tiempo; sin embargo las actividades políticas más vistosas las realizó la Bella Soo, en representación de AD legítima, no la de los alacranes del Indio Berni, quien hizo varias movilizaciones para presentar su propuesta, manteniendo firme su intención de luchar por la Gobernación; mientras que el último en lanzarse al ruedo fue el Sargento de Nirgua, pero curiosamente no en los actos polítiqueros a los que nos tenía acostumbrados, sino que al parecer aprendió la lección y realizó un acto con diversas personalidades de la región, para presentar las “líneas gruesas” de sus planes y proyectos de llegar a la Gobernación, según algunos de los asistentes fue un acto con mucha moderación, sin estridencias, que apenas duró una hora 20 minutos, con intervenciones cortas de profesionales multidisciplinarios, y entonces entendimos porque designó como jefe de su comando al Ing. Danihem Falcón, su propio hijo y un equipo con el bigotón Segnini en las comunicaciones; allí se expusieron temas puntuales, Salud, Servicios Básicos, Seguridad Pública y Urbanismo, lo que sorprendió por su sobriedad, lo que merece un reconocimiento para los organizadores. Por otra parte, al parecer Unión y Progreso inscribió las candidaturas de Rene Rivas para la Alcaldía de Palavecino, sería un alcalde de lujo y Leonardo Torres para Iribarren. Hasta hoy es el plazo para inscribir candidaturas y se espera que el CNE anuncie una prórroga, pero solo por una semana, no más.

Mientras que por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), al parecer solamente se les ha entregado la chuleta a los dirigentes de base y a los jefes de las UBCH y quienes manejan los Colectivos y los Consejos Comunales, con los nombres del gobernador encargado de Lara Adolfo Pereira y del burgomaestre achocolatado, Luis Jonás Reyes Flores, por cuanto su estilo de hacer campaña no es el tradicional de presentar planes, proyectos y programas de ejecución de obras, sino que utilizando el control sociales que tienen en estos momentos a través de la utilización de las necesidades del pueblo, amenazan a la militancia con eliminarles la entrega de la bolsa con alimentos, aun cuando tienen que pagarla; excluirlos de los bonos de la Plataforma Patria e incluso destituirlos de sus puestos en la administración pública, si no pueden demostrar de manera convincente y con pruebas, que votaron a favor de las personas ya señaladas con anterioridad, para lo cual instalan los “Puntos Rojos” cerca de los centros de votación, en donde deben reportarse después de haber sufragado y demostrar que cumplieron las ordenes al píe de la letra. Por tener el total control de estos sufragios, los cuales constituyen entre el 10% y 15% del “voto duro” con el cual aún cuenta el régimen, pero que les resulta más que suficiente ante una oposición dividida, atomizada, con más candidatos que votantes, situación que debería cambiar, si es que se desean obtener resultados distintos, esto no ocurrirá si seguimos repitiendo los errores como hasta ahora lo hemos venido haciendo.

El pasado jueves 26 fue consignado un documento suscrito por los trabajadores del Parque Zoológico Bararida, por ante la Comisión de Participación Popular, Obras y Servicios Públicos, que preside la diputada Teresa Linares, en la que el personal que labora en este sitio de recreación regional, en vista de que no han obtenido respuestas de las numerosas denuncias que han elevado a la consideración del gobernador encargado, sobre presuntas irregularidades administrativas por parte de los administradores, están solicitando a la corporación legislativa que abra una investigación sobre hechos que ya hemos mencionado en esta sección en varias oportunidades, ratificando la situación de maltrato al personal, la falta de implementos para la realización de un trabajo eficiente y con seguridad, ratificando que lo que están consignando en la Comisión de la Legislatura es un suscito resumen de lo que ocurre en el parque, revelando que han enviado numerosos oficios al gobernador pero ninguno ha tenido respuesta, lo que pareciera indicar que el jefecito es otro más de los “Toñecos” del entorno del mandatario regional. Pues bien, ahora el balón ha sido colocado en el área del organismo encargado del control de la gestión administrativa de la entidad federal, por lo que hay que estar muy atentos en torno a cuáles son los próximos pasos que estará dando la diputada Linares en torno a este caso, al cual hay que hacerle un seguimiento constante y permanente, por cuanto de no haber ninguna actuación, estaría quedando en evidencia lo que se ha estado comentando en los últimos tiempos, que el CLEL es un apéndice que recibe órdenes de la gobernación, lo cual dejaría en muy precarias condiciones la credibilidad y el prestigio de la presidenta de la Comisión. Estaremos muy atentos.

La Coalición Sindical de los educadores del estado Lara, conformada por Sutelara, Sumalara, Fenatev, Sinvemal, Colegio de Profesores, Colegios de Licenciados, Sinprotec, emitieron un comunicado en cual denuncian la arbitrariedad de la gobernación del estado, al n o pagar oportunamente y con aumento salarial a los educadores y trabajadores. Agregan que la gobernación ha dado muestras fehacientes de un total desinterés por el tema educativo, poco apego a la enseñanza del pueblo, como demostración en la práctica de un anacrónico burocratismo en los procedimientos gerenciales. En esta oportunidad ha dejado nuevamente a los educadores y sus trabajadores sin el cobro oportuno de sus salarios, jugando con las necesidades de sus administrados. Se dirigen al Gobernador Pereira, señalándole que no les bastó con pasar la nómina al inquisidor Sistema Patria, sino que retardan deliberadamente la conformación de la nómina para procesar dichos pagos, no dan la cara para in forma r sobre este retardo y generan la angustia en sus trabajadores. La Coalición Sindical advierte sobre las medidas gremiales y sindicales a considerar, ya que las mismas van dirigidas a las bases docentes y van a in fluir directamente con el proceso de incorporación al nuevo año escolar, por lo que responsabilizan a la Secretaría de Educación directamente y al gobernador del estado, por ser ellos a quien corresponde este procedimiento como administradores de la educación en la región, les advierten que el silencio administrativo no los libera del cumplimiento de sus obligaciones, según lo estipulado en los artículos 2,4 y 100 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA) y el artículo 51 constitucional, por lo tanto exigen el pago inmediato a los educadores, adecuación salarial del tabulador, recordándole que el Magisterio exige respeto.

El Poder Popular no tiene derechos, así ha quedado demostrado en la Alcaldía de Sanare, donde sacaron a Susy de la contienda por ser de las bases y pertenecer al soberano, negándole el derecho a surgir en una clara y evidente humillación al pueblo. A nuestra mesa de redacción llega un audio atribuido a la persona afectada, quien señala que “es bueno que esto suceda, porque una vez más queda demostrado que al pueblo no le van a dar oportunidad de salir adelante, que a los líderes de base no les van a dar el poder de gobernar, porque en esta lucha de clases, y aquí no me refiero a la oposición, sino a la lucha de clases enquistada dentro del seno de nuestro propio partido y dentro de nosotros como camaradas, a esos boliburgueses revolucionarios, a esos me refiero, a esos que han hecho plata a costillas de la revolución y se rasgan las vestiduras diciendo somos izquierdistas revolucionarios, a esos que han desangrado nuestro partido, que nos han dado tan duro, a esos que quizás el nombre de Chávez les representa a ellos monopolio de dinero, a esos, que a los que si llevamos a Dios y a Chávez en las vísceras del alma, no nos van a dejar surgir; esto es bueno que pase, que se vea como la mano del hombre corrompe la voluntad de Jehová, es bueno que pase, como Jehová tenía un propósito y la mano corrompida del hombre desvía y hace suciedades e iniquidades, hace lo peor y lo más vil para satisfacer su propio ego, a sabiendas que cuando se mueran son los gusanos los que se van a disfrutar el festín, porque cuando se mueran no se van a llevar nada de lo sucio que aquí hicieron y solo serán recordados como la escoria y la basura que ha creado y ha c… esta humanidad y esta tierra para hacerle daño al pobre”. Señala que le dieron una Alcaldía a Tupamaro, pero ahorita los candidatos que están en Moran, en Urdaneta, en Crespo, en Juares, en Palavecino, quien les garantiza “que el día de mañana no les van a dar sus alcaldías a la oposición”, para la próxima semana les daré a conocer el resto de la exposición, porque lo viene es “candela pura”.

JBS