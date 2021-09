OPINIÓN Reflexión en positivo: Problemas Vs. problemas #2Sep

Buscar problemas no es necesario porque ellos llegan solos y la mayor parte de ellos vienen con la solución incluida; pero lo primero de todo debe ser una nación que invite a la convivencia y no al conflicto como ejemplo de vida pacifica, armónica, donde haya buen espacio para el amor y concertar; sin marcar diferencias para que no se desunan y mantenerse alejado de quien desea vivir de la confrontación y rencores; y llegue como alimento prioritario del alma y la salud; pero a quien culpamos y a quien se le endosa¿ quienes son los culpables de lo más fuerte y doloroso! que hemos visto durante estas dos décadas; el caso siguiente que hemos leído en reciente estudio de que casi un noventa (90 %) por ciento de los adultos mayores, trabajadores profesionales de todas las especialidades, algunos hasta con más de cincuenta años ininterrumpidos están pasando toda clase de necesidades y la miseria de pensión o como se llame fondo de jubilación no les alcanza ni para comprar una medicina que es la primera necesidad de un adulto mayor, mucho menos para una buena comida y sentirse aunque sea con el estómago lleno, mucho menos para comprarse unos zapatos, un pantalón, un vestido o un juguetico para sus nietos; esto se llama un gran problema no buscado y pagar penas ajenas; esto no es tan solo un estudio que leí, es que lo vi y causa un verdadero dolor y lo escribo no como una denuncia sino con la fe y la esperanza de que esto llegue hasta los responsables o causantes que están en la obligación de solucionar este lamentable y doloroso problema; debemos seguir esforzándonos en lograrlo, consciente de que la inspiración viene acompañado de la percepción y por tal , junto a esto buscar el fondo del porque nuestro país habiendo tantos recursos, gentes buena y noble estamos condenados a que tenemos que vivir en un solo lio, problemas uno tras otro y no es solucionado uno cuando ya viene empujado otro rosario más avalado por brolleros de profesión, en vez de pensar en el noble trabajo, producir y dejar producir, pensar en este alto porcentaje ya nombrados que hoy sufren de estas calamidades que jamás pensaron que su honesto trabajo de toda su vida iba ser recompensado con una vejez de miseria y un dolor en el alma y pensaran a diario ¿ qué pecado he cometido y que fue lo que hice para recibir este trato?

Otro gran problema es la estampida y bendita diáspora que no deja espacio, como colmo de los problemas a quien le va a gustar tener un hermano, un hijo, un nieto deambulando en otros países lejanos, pasando necesidades, si nacieron en uno de los países más bellos del mundo y con sobrados recursos para que todos vivan bien , pero no dicen que un pequeño grupo es merecedor de todas las bondades que Dios nos doto y que el alto porcentaje no es merecedor de cubrir sus necesidades prioritarias; ¿ verdad de que todo lo relatado aquí es un problema? Y muy grande, le pido a Dios que esto tenga pronta solución y nos libre pronto de que nuestra patria siga siendo pionera de lo malo que pueda pasar.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

NOTA DE CONDOLENCIA:

Recién mente recibimos la noticia de la desaparición física del Ingeniero Luis Enrique Vázquez Corro, buen ciudadano, hombre trabajador, la partida de este hombre enluta a la familia del Colegio de Ingenieros del Estado Lara y del país ,entristece a sus familiares y amigos, mis sentido pésame a la Familia Vázquez Corro, que en paz descanse Luis Enrique y mis oraciones por su alma y la resignación de sus dolientes.

José Gerardo Mendoza Duran

