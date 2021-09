Cumpliría 101 años el poeta del amor y la rebeldía, Mario Benedetti #14Sep

Un 14 de septiembre, como Barquisimeto la ciudad musical de Venezuela, nació el poeta Mario Benedetti, creador de más de 80 obras literarias que han marcado la carrera de centenares de escritores.

No solo la poesía impulsaba su camino, sino el periodismo y la dramaturgia; en síntesis, la escritura define a este uruguayo recordado actualmente por numerosas obras, entre ellas «La Tregua«, cuya adaptación cinematográfica fue nominada a los premios Oscar de la Academia en 1.974, «La Borra del Café» y sus decenas de poemas que «desmueren» y desviven a quien se permite sentirlos, más que leerlos.

"...aquí abajo abajo cerca de las raíces es donde la memoria ningún recuerdo omite y hay quienes se desmueren y hay quienes se desviven y así entre todos logran lo que era un imposible que todo el mundo sepa que el Sur también existe" Mario Benedetti

Mario Orlando Hardy Hamlet Brenno Benedetti Farrugia es el nombre completo de éste uno de los escritore más reconocidos en latinoamérica y el mundo. Nacido en el año 1.920, su vida de 88 años, le alcanzó para atesorar numerosos premios producto de sus obras que fueron traducidas a 20 idiomas.

Entre esos premios destacan el VIII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (1999), Llama de Oro (1987), Morosoli de Oro (2006), Etnosur (2004), I Premio Iberoamericano José Martí (001), y el 19 de noviembre de 2002 fue nombrado ciudadano ilustre por la Intendencia de Montevideo.

Compañera usted sabe puede contar conmigo no hasta dos o hasta diez sino contar conmigo Mario Benedetti

Dejó creada en su testamento la Fundación Mario Benedetti, con el fin de preservar su obra y apoyar la literatura y la lucha por los derechos humanos en Uruguay.

Falleció el 17 de mayo de 2009 poco después de las 6 de la tarde en su residencia de Montevideo, ciudad donde pasó la mayor parte de su vida joven.

Tus manos son mi caricia mis acordes cotidianos te quiero porque tus manos trabajan por la justicia Si te quiero es porque sos mi amor mi cómplice y todo y en la calle codo a codo somos mucho más que dos Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía tu boca no se equivoca te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor mi cómplice y todo y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo porque sos pueblo te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso es decir que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor mi cómplice y todo y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Mario Benedetti