VIDEO #ESPECIALES Aniversario 469 de Barquisimeto: Personalidades expresan su admiración por la ciudad #14Sep

Este 14 de septiembre Barquisimeto celebra su día en medio de dificultades pero con la esperanza de un mejor mañana, pues esta tierra cuenta con un capital humano que enaltece el gentilicio guaro.

Ser barquisimetano es un orgullo permanente que llevamos en el pecho quienes hemos nacido en la tierra de la Divina Pastora, del Na’Guara, en la ciudad de lindos atardeceres, donde un cuatro y una tinaja del tamaño del corazón de su gente, dan la bienvenida a quienes nos visitan.

Sin embargo, el amor hacia Barquisimeto no es exclusivo de quienes han nacido en esta tierra, y esta ciudad tan grande e imponente como sus monumentos, ha sido elegida por más de uno que la ha adoptado como suya.

“Mi familia es de origen larense, soy nieta de Don Federico Carmona, nací en Caracas pero tengo viviendo en Barquisimeto 59 años, por eso creo que me gané la ciudadanía a pulso”, manifiesta entre risas Yuyita de Chiossone, quien es miembro del Consejo Consultivo de la Ciudad de Barquisimeto, directora general de Amigos del Casco Histórico y presidenta de Bandesir.

En el día de la Capital Musical de Venezuela nos habló de lo que para ella representa esta tierra.

“Barquisimeto es música, crepusculo, artes plásticas es centro de las artes de Venezuela. Acá hemos dado muchísimas glorias, un Monasterio, un Alirio diaz, un maestro Villalón. Tenemos muchos motivos para decir que Barquisimeto es lo máximo”, afirma con orgullo.

“Yo siempre he dicho que si algún día los barquisimetanos resuelven que me van a correr porque soy barquisimetida, yo me siento en el Cardenalito a llorar a gritos porque yo no me acostumbro ya en Caracas, para mi Barquisimeto lo es todo, es la ciudad de mi corazón”, añade con una sonrisa.

Armando Villalon, también llamado el Pintor de las Brumas, es otro barquisimetano ejemplar. Con su arte se ha convertido en un exponente de los paisajes, la cultura y religión de Barquisimeto.

“Hay dos fechas importantes para mi como larense y barquisimetano que soy, 14 de septiembre y 14 de enero. Me siento orgulloso de ser barquisimetano, Dios me ha permitido estar en el lugar que quiero estar, Barquisimeto me ha dado todo. A través de la pintura me he convertido sin querer, en un embajador cultural”, declaró a Elimpulso.com

Barquisimeto ha visto nacer a grandes cantantes y compositores, uno de ellos es Luis Alfonso, conocido entre otras cosas, por ser fundador y director de Santoral, agrupación en la cual durante 29 años interpretó música que enaltece el gentilicio larense y venezolano.

“Ser barquisimetano es el hablar cantado, es el Ah mundo, vacié, Na´guará. Ser barquisimetano es el violín de Canela, es la canción de Adelis, las canciones de Carrillo, son los vals de Rafael Miguel, es el bambuco que casi está extinto, es El Cardenalito, son los Cardenales de Lara, los Guaros de Lara, ser barquisimetano es por sobre todas las cosas la nobleza de la gente”, manifiesta Luis Alfonso, quien a propósito del Día de Barquisimeto, dedicó una canción a la ciudad.