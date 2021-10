RETACITOS #3Oct

Verdaderamente demoledores los resultados de la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), presentados por la UCAB esta semana pasada, con resultados que dieron origen a diferentes expresiones, pero la del economista nos pareció la más acertada cuando dijo “Es la radiografía de un país destruido por el socialismo”. Se ratifica que el 94,5% de la población vive en condiciones de pobreza de ingreso y la pobreza extrema de ubica en 76,6%.un alza de 8,9 puntos con respecto al 67,7% en el que se ubicaba el año pasado. Adicionalmente, en el último año la cantidad de hogares en pobreza multidimensional -es decir, en privación o deterioro de condiciones como educación, vivienda, acceso a servicios públicos, ingreso y empleo- pasó de 64,8% a 65,2%, es decir, un incremento de 0,4 puntos porcentuales. Aunque el porcentaje parece bajo, la data deja ver que, entre la primera Encovi de 2014 y la de este año -es decir, en menos de una década- los hogares que entraron en condición de pobreza multidimensional subió 25,9 puntos porcentuales, al pasar de 39,3% a 65,2%. La dimensión de la crisis es de tal magnitud que, entre 2014 y 2021, el empleo formal se redujo en 4,4 millones de puestos de trabajo. De los empleos que desaparecieron 70% eran del sector público; el restante 30% del sector privado. Pero las malas noticias para el sector laboral no se quedan ahí. La Población Económicamente Activa (PEA) se ha ido comprimiendo a pasos acelerados y para 2021 ya representa 50% y se igualó con la Población Económicamente Inactiva. En próximas semanas seguiremos dándoles datos en torno a la magnitud de la tragedia reflejada en la ENCOVI.

El acuerdo al que llegaron los partidos del G4 la semana pasada para designar a Luis Florido de la organización de Manuel Rosales, UNT como candidato unitario para las elecciones del 21N, ha generado un gran malestar, al menos a través información que hemos recibido en forma directa en nuestra mesa de redacción, entre las bases y la dirigencia media del partido Acción Democrática, quienes están convencidos que la bella So había hecho un trabajo de calle, se había reunido con la gente de los barrios y de los distintos municipios de la entidad regional, por lo cual están en desacuerdo con este acuerdo que no llena sus expectativas y que ha dejado un mal sabor en la boca de muchos de los adecos romuleros, que tienen como un dogma la frase famosa del fundador del partido: “We will come back”, principio que según ellos han sido traicionado con esta negoción donde a la Secretaria General del CES de AD le ofrecen un premio de consolación, aún cuando somos de los que creemos que el cargo de Burgomaestre no tiene nada que envidiarle a la gobernación, ya que la Alcaldía genera sus propios recursos y no depende en forma determinante del Situado Constitucional, sobre todo en estos momentos, cuando el Estado venezolano no solo está quebrado, sino lleno de deudas por todas partes, estando en algunos casos en condición de default, por cuanto no pagó a tiempo sus obligaciones. En todo caso, estimamos que el candidato a gobernador, no es mucho lo que podrá hacer con este acuerdo político en los altos niveles de los partidos, cuando no existe el convencimiento en las bases, y no hay que olvidar que el proceso de elecciones es personal, directo y secreto.

Por cierto, que luego del madrugonazo en el cual dejaron a Alfonso Marquina, fuera de juego aun cuando cuándo su posicionamiento en las encuestas no era nada malo, han comenzado a surgir los reclamos; sin embargo, aseguran quienes estuvieron muy cerca de todo el proceso, que hubo contactos cercanos de los tres aspirantes del G4 para que se pusieran de acuerdo en Barquisimeto, incluso al parecer con testigos presenciales de gente representativa de la sociedad civil, pero dizque ninguno mostró su disposición a ceder en sus posiciones y entonces, hicieron todo lo contrario a lo que era más saludable en estos momentos difíciles, tratar de llegar a un entendimiento a nivel local y no ponerse a buscarle las cuatro patas al gato, proponiendo encontrar la solución en Caracas, y fue allí donde se montó la Gata en la batea, porque Tomás Guanipa, quien supuestamente tenía la responsabilidad de manejar esta materia, se encontraba en México y al parecer habría sido Ocariz, quien de paso anda bailando en la cuerda floja por la candidatura a la gobernación de Miranda, inclinó la balanza hacia Florido, supuestamente siguiendo instrucciones del Canciller Itinerante de Primero Justicia, quien habría negado de plano haber girado instrucciones sobre esta materia. Las reacciones no se han hecho esperar, porque no hay una cosa que cause mayor molestia al ser humano, sea hombre o mujer, joven o viejo, que le impongan las cosas y es precisamente lo que ocurrió en Lara, los partidos en Caracas le pasaron por encima a lo que se quería en la región decidieron, no precisamente en función de los verdaderos intereses de los larenses, porque incluso hasta dentro del propio partido UNT en la región, hay reservas en relación con la designación del candidato aun formando parte de esta tolda política, pero aún está fresca en la mente de muchos, la forma en la que allí aterrizaron hace menos de dos años, haciendo caída y mesa limpia.

Por cierto, parece que nuestro comentario de la semana pasada sobre lo acontecido en Palavecino, produjo mucho escozor debido a la precisión de los datos, al extremo que algunos personajes, quienes al parecer aún no me conocen, estuvieron llamando tratando de indagar acerca del caso de la ex registradora de Palavecino, hoy aspirante a concejal en ese municipio, olvidando que el periodista serio no revela sus fuentes, pero además todos saben que mantengo buenas relaciones personales con la gente de UNT como el Baquiano Lencho, Chely, Julio Marín, Omar Agüero, Don Guille, el perifoneador de Yaritagua, con el candidato Florido y algunos más; sin embargo, también tengo buenos amigos y contactos en PJ, VP, AP, AD y por supuesto en el PSUV. Lo que quiero decir con esto es que aquellos que les gusta la cacería de brujas, dejen de estar tirando flechas, porque los datos pudieron venir de cualquiera de las fuentes que tiene esta sección por todo el estado Lara, por lo que espero y confío que ninguno se atreva a faltarme el respeto, llamándome para pedirme esta información, porque si algo ha sido sagrado para el autor de esta sección, durante los 50 años en los que se ha estado publicando periódicamente, primero en papel, en el mejor periódico del mundo como lo fue y sigue siendo para mí EL IMPULSO y luego en el portal digital Elimpulso.com, ha sido la confidencialidad que siempre les he garantizado a quienes tienen la confianza de enviarme informaciones, por supuesto con sus respectivos “soportes”, porque el respeto que se ha ganado esta sección a lo largo del tiempo, se debe a su objetividad, nunca le damos cabida a informaciones que no se puedan demostrar. Por eso es que grato escuchar como los colegas de radio cuando leen los Retacitos, expresan: “Juan Bautista dice….”

A propósito, como suele ocurrir en este tipo de eventos electorales, siempre existen sujetos que buscan aprovechar las oportunidades, intentan a través de cualquier medio de pescar en río revuelto, y si además se consiguen con dirigentes políticos que les tienden alfombras rojas o les facilitan el camino, no pierden la oportunidad para beneficiarse y sacarle provecho, no solo pecuniario, sino usurpando funciones, presentándose y haciéndose pasar como periodistas o comunicadores sociales, sin haber pasado nunca por ninguna universidad y sin estar inscrito en ninguno de los colegios que existen en los distintos estados del país, violando de esta manera abiertamente la Ley de Colegiación del Periodismo. Esta situación irregular al parecer se está presentando en el estado Lara, donde algunos candidatos a los cargos de elección popular, han contratado a este tipo de piratas, que se saben vender muy bien, tienen facilidad de palabra y convencen a cualquier incauto que se les atraviesa en el camino, pero que solamente les hace falta la pata de palo con el garfio, para saber a lo que se dedican. Al parecer hay algunos casos tan escandalosos en la región, que los personajes han sido designados como Jefes de Prensa de algún candidato, cuando apenas tienen como credencial, el título de bachiller; también sabemos que algunos de estos casos de ejercicio ilegal de la profesión, han sido elevados a la consideración del CNP regional y conocemos la seriedad y responsabilidad de la presidenta del gremio en Lara, a quien estamos seguros, no le temblara el pulso a la hora de llamar a botón a los candidatos y exponerles que están siendo cómplices en la comisión de un delito al estar contratando para ejercer como periodistas en sus comandos de campañas, a personas que no lo son, lo cual es ilegal. En forma permanente hemos mantenido en esta sección, que somos enemigos del ejercicio ilegal de esta digna profesión, porque fueron muchos los sacrificios que hicimos para obtener nuestro título en la UCV, hace ya más de 50 años, cuando muchos de estos pseudo periodistas ni siquiera había nacido.

Patéticas y verdaderamente deplorables las fotografías que circulan por las redes, donde se pone en evidencia como se están muriendo de hambre los animales del Parque Zoológico de Bararida en el estado Lara, debido al parecer, a la gestión ineficiente e insensible de quienes en estos momentos tienen la responsabilidad de administrar estas instalaciones, generando expresiones de la comunidad que indican que si la gobernación no tienen recursos, que ponga el parque en manos del sector privado, que seguros estamos le sacará mayor provecho y salvará los pocos animales que aún quedan; otros vecinos a través de las redes sociales ante la situación precaria que viven los animales proponen adelantar una campaña de recolección de alimentos e insumos para mejorar las condiciones de vida de estos mamíferos que allí cohabitan; además se preguntan porque las autoridades han estado cerradas a aceptar el apoyo de distintas organización es que se han ofrecido e interesado en rescatar a los animales, siendo siempre la respuesta negativa. Desde esta sección tenemos más de un año publicando las denuncias que hacen los trabajadores , en torno a todas estas irregularidades con la alimentación de los animales, con el deterioro de las instalación es por falta de mantenimiento, con el presunto desvió de los recursos que entran por taquilla en efectivo, incluso en dólares, cuyo destino se desconoce; la persecución, acoso y discriminación contra los trabajadores del parque, casos que han sido denunciados en el Consejo Legislativo del Estado Lara; sin embargo, no se han aplicado las medidas correctivas, mucho menos se han establecido responsabilidades y aplicado las sanciones a quienes resulten culpables; recordamos que los trabajadores protestaron en las calles. Confiamos en que después de la inspección del Zoo por las autoridades, Minec-Lara, MP y GN los resultados no se queden durmiendo el sueño de los justos en una gaveta, como siempre ocurre.

Aun cuando las autoridades regionales se llenan la boca anunciando como se ha reducido la delincuencia en la región, e incluso tienen el tupé de publicar cifras, que nadie sabe de dónde salen y cuáles son los parámetros que utilizan para obtenerlas, pero lo hacen en forma recurrente. El comentario viene al caso cuando a través de los medios de comunicación de la región, se reseña la incursión que hicieron un par de facinerosos, nada más y nada menos que a las instalaciones de la Base Aérea “Vicente Landaeta Gil”, una zona de seguridad ubicada al lado del Aeropuerto Internacional Jacinto Lara, donde se supone que existe vigilancia las 24 horas por ser una zona militar donde hay muchas cosas que resguardar, además de los aviones. Lo preocupante de esta situación es que se pone en evidencia, que la delincuencia le perdió el respeto a ingresar en algunas áreas que siempre se consideraron “tabú” en el argot criminal, y por lo visto ahora entran como perro por su casa, pero en esta oportunidad con la agravante que una persona perdió la vida, le robaron su arma de reglamento y como si fuera poco, los maleantes se dieron a la fuga y es de suponer que hasta estos momentos el alto mando de la base militar, no tienen información sobre el paradero de los delincuentes y menos del arma sustraída. Ahora, lo que inquieta a los habitantes de la zona, es razonar si estos sujetos se metieron sin ningún problema a las instalaciones militares, mataron a un efectivo y se fugaron, que queda para los demás. A última hora se supo que los presuntos responsables fueron detenidos y el arma recuperada, pero de todos modos, el mal ya está hecho, quien le devolverá la vida al soldado muerto y como se rescatara la confianza en la base aérea.

El clima para el retorno presencial a clases se sigue enrareciendo en la medida en que se acerca la fecha anunciada por el Gobierno, porque las reacciones que se siguen generando en el ámbito de los gremios docentes y magisteriales, siguen siendo negativas por cuanto no se le ha dado respuesta a la mayoría de los planteamientos que han formulado, como condiciones previas para considerar si retornan o no a las aulas. Las declaraciones de los directores de colegios y liceos de primaria y secundaria, insisten en señalar el deterioro de la infraestructura, carecen de los servicios básicos como agua y electricidad, los baños en la mayoría de los centros educacionales están en estado deplorable, en algunas zonas del interior del país cuando llueve las aulas se mojan porque los techos están rotos y no tienen mantenimiento, en otros las paredes no tienen friso y mucho menos pintura, los pupitres están todos destartalados y sería verdaderamente criminal meter allí a los estudiantes, a lo que se están oponiendo los docentes, de tal manera que en estos momentos, el consenso es que no están dadas las condiciones para el retorno presencial a clases. Recientemente, los dirigentes de Transparencia Venezuela y organizaciones aliadas solicitaron a la Zona Educativa del Estado Lara, información sobre las condiciones para el retoro a clases, tanto por los daños en las instalaciones, como por los riesgos de contagio que existe para los estudiantes, personal docente, administrativo y obrero, información que fue recogida por la prensa regional, de tal manera que el panorama no es muy alentador que se diga, según el criterio de maestros y profesores.

Y siguiendo con el tema de la educación, queremos hacer referencia a una emblemática institución educativa de Barquisimeto, como lo es el Liceo Mario Briceño Iragorri, en estos momentos está en pésimas condiciones para recibir a los estudiantes, al menos que se les vaya a instruir en talleres de sobrevivencia en espacios selváticos, cazando ovejas y cómo sobrevivir sin agua ya que al tanque se le cayó el techo. Es bueno recordar que en esta gran institución que tenía una nómina que sobrepasaba los cien trabajadores entre Docente, Administrativo y obreros, la matrícula escolar superaba los 1300 estudiantes, de cuatro cantinas no quedó ninguna, también estaban los servicios de un Médico, una Licenciada en enfermería, un Odontólogo con su asistente, todo lo cual hoy pertenece al pasado, al igual que la extraordinaria Banda Show; el Gimnasio deportivo sufre las mismas carencias de otros liceos como el del Rafael Villavicencio, donde el techo se cae a pedazos por la desidia y el desinterés por invertir en la educación por parte de quienes nos gobiernan y que de paso pareciera que se inclinan por promover el oscurantismo y la desilustración. Creemos que ha llegado el momento de llamar la atención a todos aquellos egresados de estas instituciones, muchos de ellos profesionales brillantes, algunos de los cuales están fuera del país, para que de alguna manera se organicen e implementen algún mecanismo, creen una fundación de ayuda a estas instituciones educativas que en su momento tanto les aportaron. Yo soy lisandrista, pero es doloroso ver como la indiferencia y la desidia que hoy es la característica en Venezuela, está causando estragos en estas emblemáticas instituciones de educación media.

Insólito, solo en Venezuela. Anda circulando profusamente por las redes sociales un audio, de un oficial de alto rango de las FANB, en el cual se le escucha haciendo un llamado a los soldados, para que a una hora determinada de la tarde, pasen por el comedor, con una bolsa para que se lleven, y lo dicen poniendo el mayor énfasis en la frases, “seis jojotos, media docena, para que puedan comer hoy o mañana en sus casas” de lo que tenemos aquí del proyecto Independencia Agroalimentaria”, insistiendo en que se trata de seis jojotos, que deben llevar una bolsa, para que personal militar, solamente el personal militar que se encuentra acá en la Academia, pueda llevarse unos jojoticos para su casa. Luego se publica otro audio de un general retirado que se identifica como general y abogado (HF) y expone que fue a retirar en el IPSFA la bolsa de alimentos que le dan como oficial, la cual contenía 4 kilos de harina de maíz cuyo origen desconoce, 6 paquetes de pastas, 3 de arroz, 1 de azúcar y dos laticas de sardinas, haciendo luego referencia al caso de los jojotos, advirtiendo que no es justo que se exponga a estas personas al desprecio y al escarnio público , mediante actos como este, señalando que hay que tener sensibilidad y reconocimiento para el que estuvo al servicio de la patria y que lo hizo en función de la institución, cumpliendo con el juramento de defender la Patria y las instituciones y sobre todo, respetar un régimen democrático, constitucional, que según el régimen tienen 29 elecciones, “las cuales han sido todas fraudulentas” y cuando permiten que la oposición gane, le nombran un protector o un diablo que se en cargue de manejar las finanzas de esa institución. “Creo que ya es hora de que alguna voz que tenga credibilidad y consciencia de la responsabilidad de lo están recibiendo y a lo que les están sometiendo, lo denuncie públicamente y lo dé a conocer a los organismos internacionales, para que se visibilice que en las FAN en el grado de los oficiales retirados o reserva activa, nos están tratando como si fuéramos unos pordioseros, unos hambrientos o quien sabe que otro calificativos nos podrían dar. Levantemos nuestra v oz de protesta y demos a conocer nuestra triste realidad y sobre todo la necesidad, de que el valor de un oficial no está en una bolsa o en unos jojotos que le entreguen, sino en el reconocimiento al grado y el sacrificio que tuvo durante el ejercicio de una responsabilidad a la cual consagró toda su vida y que debería de ser en un estado de derecho y de justicia, funcionar con todas las libertades y el deseo de un hombre que dio todo por una institución, con su país y hacerle bien a su país”. Toma tu tomate.

Sería interesante averiguar si es cierto que en un colegio de Palavecino, en el estado Lara, identificado con el nombre de una de los sitios más emblemáticos de Venezuela, en el estado Bolívar, al parecer la Junta de Padres y Representantes aprobaron un ajuste para las inscripciones de 10$ a 15$ la mensualidad, que suena razonable, justo y equitativo, pero ha trascendido que la institución dizque pretende cobrarle a los nuevos ingresos 20$, pero además supuestamente estarían cobrando una cuota de 30$ para reservar el cupo, pero ocurre que los representantes cuando fueron a cancelar los 30$ les dijeron, debido al impacto de la inflación, ahora hay que pagar 40$ que supuestamente corresponden 20$ a la inscripción y 20$ el pago de septiembre, cuando lo que habían aprobado los padres y representantes eran 15$ inscripción y 15$ por la mensualidad. Por supuesto que esta actuaciones de los administradores de la institución educativa, colocándose de espaldas a los montos aprobados por la Sociedad de Padres y Representantes como se ha denominado toda la vida y se considera que es la máxima instancia en la toma de decisiones, ha causado un gran malestar, por cuanto se han debido respetar los montos iniciales, exponiendo que no le encuentran explicación a este tipo actuaciones unilaterales, anárquicas y discriminatorias. Lo recomendable es que se convoque a una nueva reunión de Padres y Representantes con las autoridades del colegio, para que se aclare esta enojosa situación, que pone entredicho la imagen que hasta estos momentos han tenido en el municipio.

Este viernes de nuevo los trabajadores de la administración pública en el estado Lara, alzaron nuevamente su voz, con una protesta en la cual ofrecieron una conferencia de prensa, para ratificar una denuncia que ya hicieron ante los organismos que protegen los derechos humanos de los trabajadores en el estado Lara, pero que ante la ausencia de respuesta, aspiran que las denuncias sean elevadas a la consideración de organismos internacionales como la OEA y la ONU, debido a las constantes violaciones de los derechos humanos de los trabajadores en general, como salarios dignos, contrataciones colectivas, ausencia de servicios médicos, servicios funerarios, prestaciones sociales, solicitando además al Gobierno que cancele las actas convenio que fueron firmadas meses atrás tanto en el sector Educación como Salud y que aún la gobernación no ha cancelado y no se ha dado por enterada de las reclamaciones que han venido haciendo, en forma recurrente los trabajadores y sus dirigentes. Los trabajadores anunciaron que han declarado al gobernador del estado Lara, como “Persona Non Grata” en el seno del sector laboral donde ha sido calificado como “Enemigo Número 1” de los trabajadores por su actuación de constante violación de los derechos de los trabajadores de la gobernación. Denunciaron los dirigentes sindicales de los trabajado, que hasta la fecha ninguno de los candidatos a la gobernación se ha dignado a invitarlos para presentar sus planes y proyectos relativos a sus relaciones con los trabajadores, ratificando que los últimos gobiernos que ha tenido la entidad, “han sido nefastos, destructores, aniquiladores de la clase trabajadora”, afirmando que les preocupa que los actuales aspirantes vayan a resultar de la misma categoría, resultando indolentes ante las necesidades de los trabajadores. Ahí les dejo esa papa caliente.

Este lunes 4 de octubre se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Radiodifusión, vaya para todas aquellas personas que se dedican a esta actividad, tanto en Venezuela, especial ente en Barquisimeto y en el exterior, nuestra palabra de reconocimiento, por cuanto la Radio, o “cajita sonora” como se le decía en sus comienzos, es el medio de comunicación por excelencia, llega hasta los más apartados rincones del planeta y su acceso no tiene límites; en Lara hemos tenido y tenemos numerosos radiodifusores ejemplares, que no mencionamos para evitar el error de olvidar algún nombre, pero para todos congratulaciones en esta fecha de tan significativa.

Preguntas inocentes. Alguien del gobierno regional vinculado con la distribución de alimentos CLAP, podría explicar ¿Por qué el costo de la bolsa de alimentos en Caracas era antes de la reconversión de Bs 2.000.000 (Bs 2,0) y en Barquisimeto tienen que pagar por la misma bolsa Bs. 5.500.000 (Bs. 5,5)? ¿Quién es el vivo que se está embolsillando Bs.3.500.000 (Bs. 3.5) por cada bolsa?

JBS