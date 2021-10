VIDEO Arte para concienciar: Pintan mural en conmemoración del mes del cáncer de mama

Sumándose a la campaña del “Octubre Rosa”, en conmemoración del mes del cáncer de mama, la artista plástica Claudia Elena Riera Villalón pintó un mural en la urbanización Nueva Segovia, al este de Barquisimeto, con el propósito de crear conciencia e incentivar a la prevención de esta enfermedad.

El arte, representado principalmente por el lazo del cáncer de mama en tonalidades rosa y fucsia, se ubica específicamente en la carrera 1 con calle 8 de la urbanización Nueva Segovia.

En entrevista para Elimpulso.com, Claudia Elena resaltó la importancia que para ella representa unir la salud con el arte para realizar este tipo de obras.

“Me pareció una oportunidad increíble para iniciar esa alianza con la salud y el arte, y bueno, para eso fue este mural, para unir las disciplinas y enviar un mensaje de unión y trabajo en equipo”, comentó la pintora.

Dicha obra fue realizada en horas de la tarde del pasado jueves 7 de octubre, bajo la función de “live paint”, que según lo explica la propia Claudia Elena, es elaborar un cuadro o mural sin tener a la mano un boceto para plasmarlo.

“La idea es tener una experiencia, tipo performance, donde el público participa de la creación de una pintura, en este caso del mural (…) la idea es que las personas se acerquen, vean cómo es el proceso y vean cómo va surgiendo la obra poco a poco”, explicó la también diseñadora gráfico. “Es como un acto de magia”, acotó.

Campaña de la lucha contra el cáncer de mama

Jeysa Villalón, promotora cultural y madre de Claudia Elena, aplaude que a través del arte se hayan unido a una campaña “muy importante” en Venezuela y el mundo para concienciar y prevenir el cáncer de mama.

“Siento que el arte se une a una campaña muy importante de concientización, de prevención, de detección temprana, que al final del día seguro les va a garantizar una muy larga vida”, indicó.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la segunda causa de muerte en Latinoamérica es el cáncer, y el de mama es el más constante en mujeres, ocupando un 25,4% de los casos.

Respecto a Venezuela, Bolivia Bocaranda, presidenta de SenosAyuda, señaló a finales del 2020 que “todos los días hay siete muertes por cáncer de mama y muchas de esas muertes son de personas que no están recibiendo su tratamiento a tiempo, que no tienen opción dentro del sistema de salud pública para una quimioterapia o radioterapia”.

Generación de relevo en la familia Villalón

Por otra parte, el abuelo de Claudia Elena, el reconocido pintor Armando Villalón, expresó el orgullo que tiene por su nieta quien sigue sus pasos y continúa la corriente artística que ha prevalecido en la familia por más de 50 años.

“Me siento contento porque continúa esa generación de relevo dentro de la familia. Imagínate, una semilla más de eso que he hecho durante más de 50 años de labor”, dijo el maestro. “Que me siga mi nieta, verla trabajando con esa soltura y seguridad, me emociona. Las palabras me faltan para expresar lo que siento”, agregó el pintor.

Invitación al mural

La familia Villalón invita a toda la ciudadanía barquisimetana a que se acerque al mural para tomarse fotografías.

Quienes lo hagan, pueden incluso hacer una selfie y al subirla a las redes sociales colocar la etiqueta #SoyPink y mencionar a la artista @soyclaudiaelena.