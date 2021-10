Fedecámaras: Compromiso del empresariado de abastecer al país ha detenido la caída de la economía #14Oct

El compromiso adquirido por Fedecámaras en marzo del 2020, tras la aparición de la COVID-19 en el país, de hacer todos los esfuerzos para mantener al país de los bienes esenciales a los sectores más apartados del territorio nacional, lo cual se ha cumplido, es lo que ha contribuido a detener la caída de la economía privada y que es probable cerrar el año con un crecimiento del 1%, con respecto al año pasado.

Así lo dio a conocer el presidente del organismo empresarial, Carlos Fernández Gallardo, durante una conferencia de prensa celebrada en Maracaibo, estado Zulia, donde se estará realizando un Directorio Regional para conocer las realidades económicas de la región, pero además de acompañar al sector ganadero zuliano q noue estará realizando su Asamblea Anual.

“Creo que en parte el que se haya detenido la caída de la economía privada, tiene que ver con este compromiso del sector privado venezolano con sus ciudadanos, con sus consumidores, con sus trabajadores y con sus comunidades y dentro de las mayores dificultades, con algunas excepciones que todos conocemos, hemos echado el resto para mantener la economía y parar esa caída que veníamos arrastrando en los últimos trimestres”, dijo Fernández.

Explicó que después de siete años de caída de la economía, donde se redujo más de un 80%, esta contracción se detuvo, gracias al esfuerzo realizado por la empresa privada.

“Casi todos los sectores muestran una ligera recuperación, lo que nos da un crecimiento ponderado de 1%, otros estiman un poco más, 1,7% y hasta 2%, esto referido a la economía privada, pero

aquí no está considerada la economía del sector público, porque no tenemos sus cifras; no todos los sectores se recuperan, lamentablemente hay sectores que siguen atravesando por una situación difícil, como la industria de la construcción de mantiene una caída del 97%, pero la comparación la estamos haciendo con respecto al mismo trimestre del año pasado”.

Semáforo y masificar vacunación

Por otra parte, en cuanto a la propuesta del Semáforo de acceso, estima que es un mecanismo muy importante, pero es un tema que debe venir acompañado de la masificación del proceso de masificación de la vacunación, afirmando que lo que básicamente se entiende de este nuevo esquema, es que aquel que quiera tener una actividad normal debe haber se vacunado y debe haber registrado esa vacunación, como ya lo han hecho otros países.

“Nosotros en este sentido, apoyamos a todas aquellas medidas que de alguna manera incentiven la vacunación, y todas aquellas medidas que procuren exigir que se cumplan los protocolos de bioseguridad, ya que la mejor manera de prevenir el contagio es evitar las aglomeraciones, los acercamientos innecesarios, cubrirse con el tapa boca, lavarse las manos con frecuencia y todas las medidas exigidas”, afirmó.

Ratificó que las expectativas que se tienen, en torno a un cierre de año positivo, se van a cumplir porque los empresarios están comprometidos a lograr estos objetivos, los esperan reflejar en un mejoramiento de los ingresos de los trabajadores, ya que hay una diferencia en torno a lo que ganaba un trabajador en enero y lo que gana en este momento, lo que se va a continuar garantizando hacia el final del año de manera que recupere su capacidad de compra,

agregando que han observado en algunas visitas realizadas al interior del país, como ha regresado el crédito comercial a los consumidores, se ha observado como muchas personas están jugando San para los estrenos de diciembre, ratificando que esperan que este cuarto trimestre del 2021 será mucho mejor que el cuarto trimestre del 2020.

Carlos Fernández Gallardo, recuerda que Fedecámaras es el organismo más representativo de la empresa privada, reconocido tanto nacional como internacionalmente, pero es importante aclarar la información que circuló en los medios afirmando que la Federación había solicitado una licencia importar.

“Fedecámaras no comercializa nada, no compra ni venden productos, es una institución gremial, entendemos muy bien que nos corresponde ayudar a resolver los problemas del país, de la ciudadanía, esto da pies a que muchas veces nos mal interpretan, porque donde haya alguna necesidad siempre va a haber un comerciante, o un servicio prestándole la oportunidad de que esa persona o esa empresa cubra su necesidad; del sector privado han salido varias propuestas para traer buques con productos; también para reactivar los procesos de operación de algunas refinerías con capital privado, ha salido la iniciativa de importar plantas de microrefinerías para procesar combustible; ha surgido la iniciativa de reactivar algunas refinerías, como la de Bajo Grande que tiene un poco de año paralizada, de manera que el sector privado permanentemente está buscando como ayudar a resolver los problemas, y hemos planteado por qué no traer combustible de Colombia por vía terrestre.

El líder del empresariado venezolano, recordó que el marco legal que existe le confiere el monopólio del manejo y la comercializacion

de los recursos derivados de hidrocarburos al Estado venezolano, recordando que Fedecámaras siempre ha pretendido, que la participación ciudadana debe estar en todos los espacios de la economía.