Emilio Lozada: Pensión y aguinaldo de Bs. 14 es un abuso y una falta de respeto para los jubilados y pensionados #20Oct

Como “un abuso y una falta de respecto” fue calificado el anuncio del gobierno de otorgar el mes de pensión y un mes de aguinaldo, a los pensionados y jubilados, lo cual en total suma Bs. 14,00 un poco más de $3, afirmó Emilio Lozada, presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados.

Consultado en torno a lo que reciben los pensionados en otros países como en España, y a lo que reciben en Venezuela, a propósito del anuncio hecho por el régimen el día martes, indicó que en este país los pensionados reciben un abuso y una falta de respeto, porque como en años anteriores esperaban cobrar la bonificación de fin de año o el aguinaldo para hacer las compras familiares de diciembre.

“Pero ahora nos faltan el respeto a nuestra integridad, a nuestros derechos como ciudadanos y a todos los trabajadores de la administración pública nacional. En estos momentos tenemos entre 5.000 y 7000 jubilados venezolanos que han conformado 16 Asociaciones de Venezolanos jubilados en el exterior, que no cobran pensión desde hace 5 años y 9 meses, situación que es cada día más grave y hay mucha incertidumbre y así como ellos el resto, que son alrededor de 20.000 cuantificados, pero estos venezolanos que dieron más de 30 años de su vida para trabajar en la administración pública, se fueron con una jubilación digna y recibe cero bolívares por concepto de su pensión.

“Y es por eso que nosotros seguimos en la calle, ayer estuvimos en la Defensoría del Pueblo, agotadas ya todas las instancias nacionales, nos recibieron un documento en el cual exponemos la violación de todos nuestros derechos, tanto los que están establecidos en nuestra Constitución, los derechos internacionales, es decir que no estamos pidiendo que nos den, estamos reclamando que cumplan y ya allí habían 127 comunicaciones de los últimos nueve meses, relativas a todo lo que les compete hacer y no ha habido una letra de respuesta, entonces no nos queda más que continuar recabando pruebas y buscar cómo llegamos hasta la Corte Penal Internacional, para desarrollar una denuncia con todas las pruebas suficientes en función de lograr algo que está en el Estatuto de Roma como es el exterminio de una población, pero tiene que estar muy bien sustentado, porque esta esta situación no la aguanta nadie”.

Señala Lozada que el sector de los jubilados está apostando, “a seguir luchando por nuestra libertad, por recuperar nuestros ingresos para 4 millones 800 mil ciudadanos que tienen el derecho a una jubilación honrosa y a un a pensión del Seguro Social por la cual cotizaron».

El dirigente de los jubilados, asegura que la mayoría de ellos sobrevive, gracias al apoyo de familiares, a las remesas que reciben desde el exterior, o vendiendo mercancía en diversas zonas de la capital, muchos de ellos sin tapabocas, siendo esta una muestra de la gravedad del problema, pero en el interior del país es peor todavía, porque los beneficios no llegan.