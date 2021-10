VIDEO Henrique Capriles: El interinato se murió en 2019

Henrique Capriles Radonski, exgobernador del estado Miranda, aseguró este miércoles que el interinato encabezado por el presidente Juan Guaidó, «murió el 30 de abril del 2019».

El dirigente político, criticó duramente la línea emprendida por Guaidó y otros líderes políticos como Leopoldo López de cara a las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre.

«Es una gran contradicción que tú digas que no vas a votar, pero tienes candidatos. ¿Cómo es eso? Explícame eso para yo entender. O que tengas candidatos, pero no llamas a la gente a expresarse, a luchar. ¿Será que quieres que salga mal el 21N para no dar oportunidad que se reconstruya una oposición que tenga fuerza y que sea una opción de poder, y seguir en lo que estamos, eso que llaman interinato?», afirmó en una conferencia de prensa, esto como respuesta a Leopoldo López, quien aseguró que no votaría en los venideros comicios, de encontrarse en Venezuela.

“Yo no juego a la fantasía, no me pongo una banda para creerme presidente o lo que sea. Ya está bueno. Aquí o hacemos política de verdad convirtiéndonos en una opción que permita significar cambios para el país, o seguimos creyendo que esto es jugar PlayStation”, dijo el excandidato presidencial.

Asimismo, Capriles enfatizó que no respaldará una extensión del Gobierno Interino en el 2022. «Yo no voy a levantar la mano para estar de acuerdo con lo que no le sirva al pueblo venezolano», concluyó.