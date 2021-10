Consecomercio: Proponen revisar disposición que prohíbe hacer promociones, descuentos y uso de cupones electrónicos #21Oct

La necesidad de que se revise la disposición legal emitida por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), que prohíbe a los comerciantes realizar promociones, descuentos y el uso de cupones electrónicos, plantea la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel, ante la inminencia de la temporada navideña, cuando las compras se incrementan

Reveló que en conversaciones con el Ministerio del Comercio se le le ha hecho énfasis en revisar aquellas disposiciones legales que no permiten que, de manera fluida, podamos trabajar el tema de las promociones, cupones y eso es un punto importante para mejorar la oferta que podemos brindar al consumidor, “más cuando nos acercamos al Black Friday, que es una actividad importante para el sector” precisó Polesel.

La dirigente del sector terciario de la economía, hizo un llamado a no bajar la guardia con las medias de bioseguridad durante estos meses de flexibilización y a acelerar el proceso de vacunación en el país.

Por otra parte, sobre el semáforo de acceso que se implementará a partir de este 1° de noviembre en restaurantes, la presidenta de Consecomercio señaló, que en una reunión con la ministra de comercio le expulsó dos limitantes que a su juicio pudiera tener esta plataforma.

“Un primer problema, es la conectividad, que no es constante, no abarca todo el territorio nacional, entonces el dispositivo requiere de conectividad y eso pudiera generar ciertas complicaciones en el acceso al local y, en segundo lugar, nos preocupaba cierto grado de discriminación, porque el que no ha sido vacunado no es porque no ha querido, o no ha recibido el mensaje o en su localidad la vacunación no alcanza niveles importantes”, dijo en Globovision.