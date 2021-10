Urbina: No es conveniente anuncio de flexibilización total advierte Academia Nacional de Medicina #22Oct

Desde la Academia Nacional de Medicina y de otras tantas sociedades científicas, “no vemos como conveniente este anuncio de flexibilización total”, advirtió este viernes el Dr. Huniades Urbina, Secretario de la corporación académica, al fijar posición en torno al anuncio hecho por el gobierno nacional.

Precisó que a pesar de que el 7+7 no fue la técnica ideal, algo se hizo, en otros países fue de 14+14, afirmando que con el 7+7 siempre había una gran cantidad de gente en la calle, explicando que la diferencia entre una semana flexible y un a radical, es que en lugar de cerrar a las 2:00 pm, cerrabas a las 5:00 pm y el gentío en la calles, además una población que no tiene realmente cultura de prevención, porque durante la semana de restricción la gente andaba en la calle, comprando, los restaurantes llenos y sin las medidas de bioseguridad, entonces si además le dices que se van a quitar las medidas de restricción, esto puede ser un “pandemónium”.

Consideran que con la baja tasa vacunal que tiene Venezuela, con el aumento de los casos diarios de contagios que va increscendo en todo el mes de octubre, 1200, 1300, 1400 casos diarios comunitarios, consideran que no es el momento para hacer este tipo de anuncios, entendiendo que hace falta reactivar la economía, entendiendo la necesidad que tienen los niños de volver a clases presenciales, por todo lo que se sabe, hay que hacerlo de la manera menos riesgosa posible, señaló el galeno.

En torno a la implementación del Semáforo de Acceso, el Dr. Urbina no cree que vayan a resolver el problema, señalando que son “anuncios populistas”, admitiendo que existe la necesidad de conciliar, entre cuidarnos y hacer avanzar la economía, pero esta se va a convertir en una enfermedad endémica, vamos a tener permanentemente casos de Coronavirus, como tenemos de Dengue, de Chicunguya y de todo eso, afirmando que aun cuando en el sector privado dicen que hay muchas empresas que no están teniendo contagios, hay otras que si los están teniendo, señalando que en los seguros se han incrementado la emisión de cartas avales, por la cantidad de contagios que se registran.

El médico recordó que en los momentos en que ha habido flexibilizaciones amplias, como en navidades y carnavales el año pasado, hubo un repunte de los contagios, situación que se ha presentado en otras regiones del mundo, por lo que estima que el anuncio del gobierno en esta oportunidad, no se ha debido hacer tan alegrente.

“Hay que hace campaña de prevención que no se ha hecho, hay profundizar la vacunación que no se ha hecho, entonces dentro de dos semanas tenemos la libertad total, pero todas las cosas que había que hacer, no se hicieron; estamos vacunando apenas 28.000 al día y Maduro quiere que para el 30 de octubre tengamos el 70% vacunados, tenemos que vacunar 900 mil personas por día, eso solo se puede hacer en Estados Unidos y Europa y para diciembre hay que vacunar 180.000 personas por día, dónde están las vacunas, porque una cosa es que tu anuncies que van a llegar 12 millones, cuando apenas solo 21,57% de la población n venezolana vacuna da, cifras oficiales de la OPS de la semana pasada, nos falta vacunar 19 millones de personas para llegar a 70% y con la cepa Delta la OPS dice que hay que llegar al menos a 80% o 90% de vacunación, la matemática es muy clara y no da en el caso venezolano”, dijo el doctor Urbina.

Recordó que el personal de salud no está totalmente vacunado en el país, afirmando Venezuela es el único país del mundo en el que entre 11% y 15% de los muertos por Coronavirus es personal de salud, cifras que son astronómicas y terribles, lo que quiere decir que no estaban protegidos.

Ratifica que ante estas medidas de flexibilidad, debe haber una campaña informativa intensiva, para recordarle a la gente que tiene que cumplir con los protocolos de seguridad, deben recordar que en navidad no se podrán comer las hallacas acompañados de treinta personas, dijo Huniades Urbina en el Circuito Éxitos 99,9 FM