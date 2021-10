Anuncian creación de un parque de BMX en Barquisimeto; Daniel Dhers estuvo presente #24Oct

El medallista olímpico en BMX, Daniel Dhers, arribó a Barquisimeto este sábado 23 de octubre para fijar sus huellas en la piedra inaugural de un parque extremo que llevará su nombre.

Dicho parque, que será el más grande de su estilo en toda Venezuela, se ubica frente al Obelisco de Barquisimeto, en la zona oeste de la ciudad.

Asimismo, contará con más de 110 mil metros cuadrados en los que habrá áreas de escalada, Street, un parque infantil, entre otros espacios.

“Se nota que es un proyecto muy interesante, son más de 110 mil metros cuadrados, eso no existe en Venezuela, de verdad que me emociona”, dijo Dhers, quien luego recordó que “el BMX Free Style tiene sus raíces acá en Barquisimeto, uno de los parques más longevos del país es de aquí, me enseñan mi primer truco en el 98 aquí, así que me da mucha alegría que esto esté aconteciendo en Barquisimeto”.

Durante el evento, el atleta también manifestó que parte de sus inicios en la disciplina estuvieron acompañados por el barquisimetano Rubén Luna.

Por su parte, Luis Jonás Reyes, quien ocupa la Alcaldía de Iribarren, comentó que el Parque Extremo Daniel Dhers abrirá espacios a la recreación pero también a la práctica de este deporte olímpico, mismo en el que Daniel Dhers ganó la medalla de plata en Tokio 2020.

La huella que dejó Daniel Dhers en Barquisimeto @Danieldhers pic.twitter.com/WhtRcr1OY8 — Eddie Peña (@AlcidesLA) October 24, 2021