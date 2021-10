OPINIÓN Reflexión en positivo: No existe almuerzo gratis #28Oct

Este artículo que aspiro tenga vigencia o según mi criterio de leerse en todo momento para mantener los ojos abiertos y no ser contribuyente de todas esas barbaridades que explica su contenido; me lo remitieron con la solicitud de que lo publicará y como esto que aquí se explica es la pura verdad y nadie lo ha desmentido; entonces porque no colaborar o evitar que el mundo y la humanidad se salve y podamos vivir en paz y con nuestro propio criterio sin que nadie tenga que decirnos hasta el modo de caminar, de comer, de vestir, de actuar y de pensar, si ya todos sabemos de lo maligno de estas ideologías; entonces porque apoyar cuchillo para nuestra propia garganta y también apoyando a quien lo que nos trae es esclavitud y retroceso; se necesita ser demasiado ingenuo para no darse cuenta cuales fueron las actitudes de los que gobernaron bajo este sistema; a buena parte del mundo hay que leer lo más posible de estas anomalías y fracasos y a quien conoce de esto por ley debiese explicar y enseñar al que no sabe y así seguir colaborando con el logro de una ciudadanía en paz, donde todos convivamos y que el país sea el hogar de todos, lleno de amor, de armonía, respeto y desarrollo donde reine la prosperidad, el progreso y éxito de todos y no la miseria y el irrespeto de lo ajeno.

Excelente análisis de un alumno, no tiene desperdicio..” No existe plan social gratis”; en la mitad de una clase, en una universidad, uno de los alumnos, inesperadamente, le preguntó al profesor:

¿Usted sabe cómo se capturan los cerdos salvajes? El profesor creyó que era una broma y esperaba una respuesta graciosa. El joven respondió que no era una broma y con seriedad comenzó su disertación:

_. Para capturar cerdos salvajes, primero se localiza un lugar en la floresta al que los cerdos salvajes suelen ir y allí se coloca diariamente un poco de maíz en el suelo. Así, los cerdos salvajes vienen todos los días a comer el maíz “gratis” y cuando se acostumbran a venir diariamente, usted va construyendo una cerca alrededor del lugar donde se acostumbran a comer, un lado por vez……Cuando ellos se acostumbran a un lado de la cerca, vuelven para comer el maíz y usted construye otro lado de la cerca…Ellos vuelven acostumbrarse y vuelven a comer. Usted va construyendo la cerca alrededor, poco a poco, hasta instalar los cuatro lados del cercado alrededor de los cerdos. Al final, instala una puerta en el último lado. Los cerdos ya están habituados al maíz fácil y a las cercas y así comienzan a venir solos por la entrada. Es entonces cuando usted cierra el portón y captura a todo el grupo. Así de simple, paso a paso, hasta que en el último segundo los cerdos “pierden su libertad”-. Ellos comienzan a correr en círculos dentro de la cerca, pero ya están presos. Después, comienzan a comer el maíz fácil y gratuito. Se acostumbran tanto a eso que se olvidan de cómo cazar por sí mismos y por eso aceptan la esclavitud-. Incluso, se muestran agradecidos con sus captores y durante generaciones van felices al matadero-. Ni sí quiera desconfían de que la mano que los alimenta es la misma que los mata-. El joven le comentó a su profesor que era exactamente eso lo que él veía que sucedía en su país, en su provincia, en su ciudad, con su pueblo-. “Los gobiernos populistas”, en sus proyectos dictatoriales, escondidos bajo el manto “Democrático”, estuvieron lanzando maíz gratuito durante tiempo suficiente para alcanzar la mansedumbre sistemática. Y cada nuevo gobierno salvador disfraza de programas sociales sus limosnas, da dinero que saca del bolsillo del propio trabajador, realiza misiones, planes, indulgencias, leyes de protección, subsidios para cualquier cosa, expropiaciones indebidas, programas de bienestar social, fiestas, ferias o festivales, uniformes, pan y circo, transporte gratis; toda esa gratitud que nos ofrecen tales estafadores, disfrazados de pollitos, llena de felicidad a un pueblo mal acostumbrado con las migajas del maíz fácil y gratuito. “Nos roban la capacidad de ser críticos, pensantes y personas emprendedoras”. Sin embargo, claro que nada nos salió “gratis” Consecuentemente,” no existe almuerzo gratis.” Finalmente, si usted se da cuenta de que toda esa maravillosa ayuda gubernamental es un problema que se opone al futuro de la democracia en nuestro país, debería compartir este mensaje. O cruce los brazos y también coma maíz…… Y espere la matanza. ¿Será que en éste país eso pasa?

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la Convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

