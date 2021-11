Cofavic: Fiscal de la CPI se puede pronunciar máximo sobre Venezuela a principios de 2022 #3Nov

La abogada y directora de la ONG Cofavic, Liliana Ortega, aseveró este martes 2 de noviembre que la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, lo que busca es constatar la «complementariedad y la cooperación» ante el examen preliminar que se abrió sobre Venezuela, al tiempo que manifestó que se espera que entre finales de este año y principios de 2022 haya avances respecto al caso denominado «Venezuela I».

«No creo que se genere un pronunciamiento inmediato del Fiscal de la CPI sobre su visita a Venezuela sino un avance del caso a final de año o inicio del 2022», expresó Ortega en entrevista concedida al Circuito Éxitos mientras explicó que Khan no llegó al país para hacer condena alguna o absolver a alguien en específico, sino que solo está en el país para ver si hay condiciones suficientes que le lleven a investigar las cadenas de mando implicadas en supuestos crímenes de lesa humanidad.

A su juicio, está evaluando de primera mano la situación que hay en el país si se cumplen con dichos parámetros, al igual que estaría dando una ojeada a lo que es el sistema de administración de justicia de nuestra nación.

«En estas evaluaciones se tomaran en cuenta las cadenas de mando y los involucrados, no solo en violaciones de derechos humanos sino en crímenes de lesa humanidad» señaló Ortega.

Por ello, Liliana Ortega hizo un llamado a la población a no caer en falsas expectativas sobre lo que representa la visita del fiscal de la CPI a Venezuela y subraya que si un caso en específico no es escuchado en una eventual reunión de Khan con las víctimas, no quiere decir que ese organismo no lo tome en cuenta para el caso.

«Creo que es importante que haya venido y creo que es importante que las víctimas no tengan falsas expectativas porque eso revictimiza, crea más dolor y de alguna manera produce más impunidad. Las víctimas tienen que estar conscientes que es un proceso en el que tienen un rol muy importante, pero si un caso no es escuchado no significa que no va a ser tomado en cuenta «, agregó.

Vente Venezuela solicita al fiscal de la CPI que se reúna con las víctimas

Un grupo de militantes de la organización política Vente Venezuela acudió este martes 2 de noviembre a la sede del PNUD en Caracas con el fin de exhortar al fiscal de la CPI, Karim Khan, a que se reúna con las víctimas de violaciones a DDHH.

La educadora Gricelda Sánchez estuvo presente en la manifestación para «exigir justicia» y la liberación de los presos políticos, en especial de Robert Castro y el director de FundaRedes, Javier Tarazona.

#Protesta | Desde la sede del PNUD, @VenteJoven exhorta al fiscal de la Corte Penal Internacional, @KarimKhanQC, que se reúna con las víctimas y conozca la verdad sobre los abusos y crímenes cometidos contra los venezolanos por parte del régimen. pic.twitter.com/pvqikjQDYi — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) November 2, 2021

#Protesta | Desde la sede del PNUD, @grisisanch junto a @VenteJoven, exigen justicia por los presos políticos y la libertad para los miembros de @FundaREDES_. Insisten en que el fiscal @KarimKhanQC se reúna con las víctimas para que sepa la verdad. pic.twitter.com/CSjzsPW5kF — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) November 2, 2021

