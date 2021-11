Más de 100 ONG denuncian acoso y persecución contra quienes colaboran con la CPI #5Nov

Este viernes 5 de noviembre, más de 100 organizaciones no gubernamentales denunciaron acoso y persecución por parte del régimen de Maduro contra quienes colaboraron con la Corte Penal Internacional (CPI).

Fueron precisamente 111 organizaciones sociales y de derechos humanos del país las que suscribieron el comunicado.

“Rechazamos la campaña de criminalización y desprestigio que las actuales autoridades del país realizan contra quienes han cooperado con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los exámenes preliminares abiertos actualmente sobre el país”, señala el documento.

Seguidamente, agregaron que dicha “campaña de descrédito busca atemorizar a las víctimas para inhibirlas que continúen suministrando sus testimonios”.

“Responsabilizamos a las autoridades nacionales de cualquier acción contra la vida, libertad e integridad de quienes están siendo criminalizados por suministrar información a los mecanismos internacionales de protección a derechos humanos, en especial a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional”, acotaron.

A continuación, el comunicado íntegro:

Como se recordará el Estado venezolano es signatario del Estatuto de Roma, que en 1998 crea la Corte Penal Internacional. Esto obliga a las autoridades de los países que reconocieron dicho estatuto a colaborar con su funcionamiento. A raíz de las denuncias sobre graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el territorio, en febrero de 2018 la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció el inicio de un examen preliminar para investigar los posibles crímenes cometidos en Venezuela desde abril de 2017. En febrero de 2020 Nicolás Maduro solicitó la apertura de un examen preliminar adicional, conocido como “Venezuela II” para investigar los presuntos crímenes de lesa humanidad como resultado de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales promovidas desde el año 2014.

A partir del inicio del Examen Preliminar, diferentes personalidades políticas y sociales han suministrado información a la Fiscalía de la CPI para que cuente con los insumos necesarios para decidir o no el inicio de una investigación formal sobre crímenes contra la humanidad ocurridos en Venezuela.

En el marco de ese proceso, el Fiscal Karim Khan ha realizado una visita al país entre los días 1 a 3 de noviembre que finalizó con el cierre del examen preliminar y el inicio de la fase de investigación. Su presencia ha motivado una intensa estrategia de propaganda a través del sistema nacional de medios públicos. Como lo refleja el documento oficial “Venezuela Garante de DDHH” uno de los componentes de la campaña es la criminalización y desprestigio de quienes han remitido denuncias, incluyendo a defensores de derechos humanos.

La política sistemática por parte del Estado de restringir el espacio cívico en el país, incluyendo a quienes colaboran con los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos, ratifica que no existe voluntad genuina para detener las causas que permitieron que ocurrieran crímenes contra la humanidad en Venezuela. Además, reitera las conclusiones del reciente informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre las profundas irregularidades en el sistema de administración de justicia, el cual es utilizado como un instrumento de persecución a la disidencia. Los anuncios oficiales recientes sobre leyes y reformas son insuficientes, y sólo responden a la intención de las autoridades de simular que existen procedimientos nacionales genuinos y relevantes para impartir justicia. Esta campaña de descrédito busca atemorizar a las víctimas para inhibirlas que continúen suministrando sus testimonios.

– Responsabilizamos a las autoridades nacionales de cualquier acción contra la vida, libertad e integridad de quienes están siendo criminalizados por suministrar información a los mecanismos internacionales de protección a derechos humanos, en especial a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

– Instamos al equipo de trabajo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que haga un seguimiento de las amenazas y retaliaciones contra quienes han colaborado con su labor, lo que refleja el incumplimiento de las obligaciones emanadas del Estatuto de Roma

– Invitamos a la comunidad internacional a continuar observando detenidamente la situación de derechos humanos en Venezuela, reforzando los mecanismos internacionales de protección a derechos humanos activados sobre nuestro país, principal contención contra el abuso de poder.

Suscriben:

1) A.C. Justicia y Paz OP Venezuela

2) A.C. Médicos Unidos de Venezuela

3) AC Comunidad en Movimiento

4) AC Proyecta Ciudadanía

5) AC Ciudadanos Con Compromiso

6) AC Amigos de Sotillo

7) AC Luna Nueva

8) AC Conciencia Ciudadana

9) Acceso a la Justicia

10) Aquí Cabemos Todos

11) Alianza de Familiares y Víctimas del 2017 (Alfavic-2017)

12) AMBAR Asociación Civil

13) Aquí Cabemos Todos

14) Aragua en Red

15) Asamblea de Ciudadanos de Candelaria

16) Asamblea de Educación

17) Asociación Civil Gente del Petróleo

18) Asociación de Profesores Jubilados de la Upel MARACAY

19) Asociación venezolana para la Hemofilia

20) Caleidoscopio Humano

21) Colegio de Médicos Monagas

22) Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado

23) Centro de Animación Juvenil

24) Centro Gumilla

25) Centro Monseñor Arias Blanco

26) Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela

27) Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ)

28) Ciclovías Maracaibo

29) Civilis Derechos Humanos

30) Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos

31) Colegio de Profesionales de Enfermería del Edo Vargas

32) Comisión de DDHH del Estado Monagas de la FCAV

33) Comisión Nacional DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela estado Táchira

34) Comisión Nacional DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela-Mérida

35) Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez)

36) Comité de DDHH de la Carucieña – Barquisimeto

37) Comité de DDHH para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad

38) Comité de Derechos Humanos de la Guajira

39) Consejo Comunal TEBRIPAR

40) Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional

41) Defensa en Acción

42) DefensActiva

43) Democracia y Libertad

44) Equipo de Defensa se Derechos Humanos del estado Táchira (EDDET)

45) Escuela de Formación Obrera

46) Escuela de Formación Obrera Priscila López

47) EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación

48) Fdhanzoategui

49) Foro Penal

50) Frente Amplio Venezuela Libre

51) Frente en Defensa del Norte de Caracas

52) Fundación Gran Victoria

53) Fedecámaras Mona gas

54) Fundación Aguaclara

55) Fundación Basura Cero

56) Fundación Centro para la Reflexión y la Acción Social (CERLAS)

57) Fundación FUNPEGUAM

58) Fundación Grupo De Apoyo A Todo Pulmón

59) Fundación Lucelia

60) Fundación para el Debido Proceso Fundepro

61) Fundación Pro-Defensa del Derecho a la Educación y la Niñez Funda-Pden

62) FundaRedes

63) Fundaval

64) FundehullanVzla

65) Gente del Deporte

66) Geografia Viva

67) Gobiérnatec

68) Grupo La Colina A C.

69) Hearts On Venezuela

70) InnovaVenezuela

71) Junquito en movimiento

72) Labo Ciudadana

73) Laboratorio de Desarrollo Humano

74) Laboratorio de Paz

75) Manifiesta

76) Manos En Acción Ya

77) Marcca

78) Mayday CONFAVIDT

79) Movimiento Por la Democracia (MPD)

80) Movimiento Juvenil UNE Monagas

81) Mujer y Ciudadanía/CL

82) Natural Bio Conservation AC

83) La Choza del Espíritu Santo

84) Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)

85) Observatorio Venezolano de Libertad Sindical

86) ODEVIDA-Venezuela

87) ONG Democracia Emprendedora

88) Organización StopVIH

89) Padres Organizados de Venezuela

90) Panamerican and Caribbean Union for Humans Rights (Pacuhr)

91) Piloneras

92) Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

93) PROMEDEHUM, Mérida

94) Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (Redac)

95) Red de Organizaciones de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui REDHANZ

96) Red de Organizaciones Vecinales de Baruta

97) Ruptura / Tercer Camino

98) Sociedad Civil Activa Mérida

99) Sociedad Hominis Iura (SOHI)

100) SOS Pacientes Renales

101) Tebripar

102) Transparencia Venezuela

103) Un Mundo Sin Mordaza

104) Una Ventana a la Libertad

105) Unidad Democrática San Francisco

106) Universidad Central de Venezuela

107) UPEL MARACAY

108) Uquira

109) Venezuela Sin Barreras Sociales

110) Vicaría de DDHH de la Arquidiócesis de Barquisimeto

111) Wainjirawa-UAIN