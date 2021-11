OPINIÓN Reflexión en positivo: Algún día que la esperanza… #25Nov

A muy poco días de terminar este agobiante año 2021 quien no ha dejado nada positivo; un año de epidemia, malestar, polémicas, improductividad, tropiezos para el sector productivo, la misma cantaleta de todos los días, la escases, los sueldos míseros que en vez de alegrar molesta y hacen sufrir, ver y no cumplir las obligaciones, prioridades que a diario se necesita; ¿verdad que no está bien decirle a un hijo no hay nada de comer? hoy tengo tristeza, ¡Verdad! esto lo dicen personas muy acreditadas, con especialidades en la materia, indiscutible en nuestro estado Lara, un estado productivo que hoy también llena los espacios en lo negativo; término de leer un estudio que en nuestra región el trescientos cuarenta y cinco por ciento (345 %) de la población infantil esta desnutrida, no era lo que esperábamos de estos autores y por qué a donde está la creatividad de los que pueden y se comprometen a tan delicado problema, donde está su seriedad y respeto si todos sabemos que esta nación sigue siendo rica y poderosa entonces porque no frenar la lengua y poner el cerebro a trabajar con amor, espíritu de servicio para lo que fueron elegidos.

Habiendo tantas cosas hermosas que hay que hacer en esta vida porque se invierte el tan valioso tiempo en pleitos, contradicciones, adversidades que solo sirven para hacer sentir mal y sentirse peor tan fácil que es vivir en convivencia, actuar bien, soñar en un país de paz, efectivo donde se identifique el trabajo como punto de honor, cada quien en lo suyo y orgullo de ser un miembro activo de una sociedad unida por el desarrollo general con respeto, dignidad y orgulloso de ser venezolano; esto lo lograremos algún día que la esperanza diga amen y nosotros aportamos desinteresadamente hasta el cansancio, sin mezquindad como debe ser un venezolano de corazón; eso sí que también este con ánimo aquel que con su familia no tiene para cubrir sus prioridades.

Las elecciones recién pasadas; más de lo mismo, pero como conozco poco la materia yo diría que gano la crisis y perdimos todos los venezolanos; es preocupante de que haya sido otra la situación, pero le deseo al que vaya a regir nuestra regiones sea iluminado en sus decisiones y luche contra la destrucción masiva de que el país ha sido víctima y realice su mayor esfuerzo por la recuperación y nos devuelvan aquella nación poderosa de hace menos de tres décadas; ahí también debe haber el concurso de los sectores privados y productivos que se sumen a lo positivo y no al fracaso, haciendo una campaña en buscar la parte buena hasta donde este lo malo, haciendo aporte con talentos y pasión , invertir esas grandes cantidades de dinero en buena educación, generar trabajo, máximas inversión, recuperar industrias básicas, como punto de honor Guayana una ventana al mundo de un realismo verdadero y orgullo para la nación.

Un conocimiento superficial nos aleja de Dios y un conocimiento profundo nos acerca a él, lo dijo el Dr. Luis Pasteur; entonces todo sea bien venido; la humildad y resignarse de que si no hay un conocimiento profundo las cosas nunca saldrán bien y por tal hay que consultar a quienes han sido exitosos y reforzar lo bueno que todos los humanos llevamos por dentro; no queremos diatribas, queremos es trabajo, paz, productividad y riqueza, nada de miseria y hambre, convencido de que esta es una nación con extrema riqueza y de corazón hay que reponerla de la forma más enérgica con educación, elegancia y mejores actuaciones para un mejor consenso.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país

José Gerardo Mendoza Durán

