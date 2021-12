¿Qué se sabe sobre la variante ómicron de covid-19? #1Dic

El 24 de noviembre la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue notificada acerca del surgimiento de una nueva variante de covid-19: Ómicron. Se detectó por primera vez en Sudáfrica —que en las últimas semanas había aumentado considerablemente el número de contagios por la enfermedad— y se confirmó en una muestra tomada el 9 del mismo mes, lo que implica que pese a que el anuncio se hizo hacia finales de noviembre, habría estado circulando desde mucho antes.

En TalCual explicamos En Pocas Palabras los datos científicos que se saben hasta ahora acerca de la Ómicron, que fue declarada como «variante preocupante» debido a que presenta más de 50 mutaciones que podrían afectar las características del virus, es decir, su transmisibilidad y la gravedad de los síntomas que produce en las personas que se infectan con ella.

¿Qué tan fácilmente se propaga la variante Ómicron?

Aún no se ha definido si, en comparación con otras variantes, por ejemplo la delta, la nueva forma del coronavirus es más transmisible. Si bien ha aumentado la cantidad de personas que han dado positivo al virus en las zonas de Sudáfrica en donde se confirmó que ya circula, se desconoce si la escalada se debe a la aparición de Ómicron o a otros factores.

Estudios preliminares realizados por la OMS apuntan a que podría tener un mayor riesgo de transmisión y también de reinfección debido a un «escape inmunológico», relacionado con la resistencia que tiene hacia los fármacos antivirus. Además, dada la gran cantidad de mutaciones, la probabilidad de una mayor propagación potencial de esta variante a nivel mundial es alta.

«Se podrían dar consecuencias serias en el caso de que se produzca un nuevo brote de COVID-19 de grandes proporciones por ómicron (…) , dependiendo de una serie de factores, incluido el lugar donde pueden producirse dichos repuntes», explicó en un comunicado.

¿Es esta mutación más peligrosa o mortal que otras?

Según Angelique Coetzee, la científica que descubrió la nueva forma del covid-19, los pacientes que han tratado que se contagiaron con la ómicron han presentado síntomas muy leves, por lo que no han requerido hospitalización. De hecho, tampoco han presentado afectaciones neurológicas típicas de la enfermedad, entiéndase pérdida del olfato y del gusto.

No obstante, la OMS señaló que «los primeros casos notificados fueron de estudiantes universitarios y que las personas más jóvenes tienden a presentar un cuadro más leve de la enfermedad».

En el país en donde apareció por vez primera, las tasas de hospitalización han aumentado, pero ello podría atribuirse a que hay más personas que han contraído la infección y «no necesariamente a que se hayan infectado por la variante ómicron», aclaró la organización al tiempo en que indicó que es probable que tarden días o semanas en conocer la gravedad de los síntomas causados por esta variante.

¿Siguen siendo eficientes las vacunas frente a ómicron?

Aún se está evaluando qué tan efectivas son las vacunas para para hacerle frente a esta nueva variante. Sin embargo, el organismo internacional sostiene que todas las vacunas autorizadas y utilizadas actualmente continúan previniendo con mucha eficacia los síntomas graves y la muerte por coronavirus.

El Instituto Gamaleya, encargados de producir la vacuna rusa Sputnik V, una de las que se aplica en Venezuela, señaló que el fármaco neutralizará ómicron «ya que tienen la mayor eficacia frente a otras mutaciones” y que en caso de que fuese necesario hacerse una modificación de los componente para garantizar una mayor eficacia, proporcionarán «varios cientos de millones de dosis» para febrero de 2022.

«La nueva versión de Sputnik contra Ómicron puede estar lista para su producción masiva en 45 días», precisó el director del Fondo de Inversión Directa de Rusia (FIDR), Kirill Dmitriev , que comercializa el antivirus.

Sputnik solidificó su liderazgo como la mejor 💉 del mundo frente a Ómicron:



1⃣ Sputnik V obtuvo una eficacia del 80% en San Marino en 6-8 meses frente a <30% de Pfizer en un estudio sueco. Los datos respaldan el uso de Sputnik Light como refuerzo universal para otras vacunas. pic.twitter.com/VezMV3tpSH — Sputnik V (@sputnikvaccine) November 29, 2021

Mientras, los productores chinos de la Sinovac —el otro producto anticoronavirus aprobado en Venezuela —dijeron que, de requerirse, podrán avanzar rápidamente en el desarrollo de un nuevo inmunizador y lanzar la producción masiva de nuevas dosis para satisfacer la demanda. «Pero es necesario completar estudios relevantes y aprobar nuevas vacunas para su uso de acuerdo con los requisitos reglamentarios. Es demasiado pronto para decir si será necesario desarrollar y producir una vacuna separada para esta variante «, dijo la compañía al portal South China Morning Post.

Otras farmacéutica que fabrican las vacunas Pfizer, Moderna, AstraZeneca, etc, también se mantienen estudiando esta reciente mutación del covid-19 para decidir si requerirán hacer cambios o si simplemente le harán frente a la ómicron utilizando más dosis de refuerzo de sus vacunas.

«Creo que no hay ninguna posibilidad de que la eficacia sea del mismo nivel (…) que tuvimos con la variante delta. Creo que va a ser un retroceso material. Pero no sé cuánto, porque tenemos que esperar a los datos. Sin embargo, todos los científicos con los que he hablado (…) opinan que ‘esto no va a ser bueno’», dijo Stephane Bancel, jefe de Moderna, que adelantó que ya están trabajando en una vacuna efectiva contra esta variante, la cual podría estar lista a principios de 2022.

¿Habrá un cambio de tratamiento para los contagiados?

os corticosteroides y los antagonistas de los receptores de interleucina 6 seguirán tratando eficazmente los cuadros graves de COVID-19, y se estudiará si los demás tratamientos continúan siendo eficaces contra la variante ómicron, habida cuenta de los cambios que presenta en varias partes de su estructura.

¿La nueva mutación del coronavirus produce síntomas diferentes?

De acuerdo con la OMS, actualmente no existe información que sugiera que los síntomas asociados a ómicron sean diferentes a los de otras variantes. Sin embargo, la doctora Coetzee de Sudáfrica dijo que la diferencia entre un cuadro generado por esta variante y las otras es que en este caso el paciente tenía síntomas mucho más leves: Picazón de garganta, dolor de cabeza poco intenso, tos seca, «sin pérdida de gusto u olfato”.

¿Qué cambios podría generar esta nueva variante que sean de preocupación?

La OMS definió tres factores de cambio en esta nueva mutación del virus que podrían tener un impacto «significativo» dentro de la salud pública mundial. Son los siguientes:

Un aumento de la transmisibilidad o un cambio perjudicial en la epidemiología de la covid-19.

Un aumento de la virulencia o una variación en la presentación clínica de la enfermedad.

Una disminución de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública o de los medios de diagnóstico, las vacunas y los tratamientos disponibles.

¿En qué países de Latinoamérica ya se detectaron casos de coronavirus por ómicron?

Hasta ahora, solo en Brasil la Secretaria de Salud ha hecho el anuncio formal de la existencia de esta forma de covid-19. Fueron dos los brasileños contaminados que llegaron a Sao Paulo el 24 de noviembre en un vuelo procedente de Sudáfrica, pero se mantiene otro caso en estudio: El de un pasajero de Etiopía que permanece sin síntomas que visitó el país africano.

Si bien otros países de la región no han dicho que circula en sus territorios esta variante, Japón confirmó este 1 de diciembre la detección del segundo caso de ómicron en un viajero procedente de Perú.

Ómicron también ha afectado a países de otros continentes, entre ellos Bélgica, Reino Unido, Escocia, Botsuana, España, Alemania, Portugal, Dinamarca, Israel, Australia y China.

