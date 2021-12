OPINIÓN Entorno en viñetas: ¿Arreaza para gobernador de Barinas? #10Dic

ECONOMÍA

EL PRECIO DEL DÓLAR SIGUE BAJANDO

-El dólar ayer cerró ayer a 4,72 bolívares, lo que muestra una nueva revaluación de 0,87% si comparamos con los 4,76 reportados la semana pasada, luchando ferozmente para no pasar la barrera de los 5 bolívares.

-El dólar BCV subió discretamente respecto a la semana pasada, publicándose en 4,63

-La sorprendente revaluación de nuestro signo monetario y estabilidad de la tasa de cambio, sigue respondiendo a factores conocidos.

-Tanto el gobierno nacional, como el sector privado está asumiendo la gran mayoría de sus pagos en dólares, de allí, la cada más más extensa dolarización de la economía, que podemos ya esta semana estimar en un 90% de las transacciones realizadas dentro del país.

-Por otra parte, el BCV, sigue inyectando al sistema financiero y economía nacional crecientes cantidades de divisas en efectivo, que en la presente semana pueden rondar los 65 millones de dólares.

-Se agrega al factor anterior, que, contra todo pronóstico, el BCV regresa a una disciplina fiscal sin precedentes, observando la semana pasada, una expansión de liquidez de tan sólo 2,5%, muy por debajo del 5% intersemanal al que nos tenía acostumbrados.

-Si el comportamiento del gobierno nacional se mantiene, debemos admitir todos los analistas que nos equivocamos respecto al precio del dólar, y que la tasa de cambio paralelo cerrará el año por debajo de los 5 bolívares por dólar

-Curiosamente, mientras se han visto tasas de inflación incrementadas a nivel mundial a lo largo del año, asó como lo mismo se pronostica para el 2022, debido a la sobre-liquidez generada para subsanar los estragos del COVID; en Venezuela, “como siempre al revés”, pero esta vez para bien, pareciera que la hiperinflación podría extinguirse durante el primer semestre del año entrante, debido a la ya inminente dolarización absoluta, aunque informal de la economía patria.

LA COMIDA NO SIGUE AL DÓLAR

-Nuestro Índice Quinta Crespo, o IPC alimentario, esta semana revela un 2,03% de crecimiento. (promedio de precios de los mercados municipales de la canasta alimentaria).

-Lo hemos dicho hasta el hartazgo, no obstante, el dólar se estabiliza o baja, la comida sigue subiendo, mucho o poco, pero sigue subiendo.

-En estos primeros días decembrinos, la inflación alimentaria acumulada es de 5,75%, así como la observada durante 2021 y hasta el día de hoy es de 693%.

-Si sigue la tendencia, terminaremos el año, con una inflación proyectada de 750%-800%.

-No obstante, como señalamos anteriormente, auguramos una extinción del fenómeno hiperinflacionario el año entrante, con un mejor manejo de costos y precios, con una posible estabilización y hasta descenso de estos.

-Este optimismo, no resulta del efecto de los tragos propios de la época, sino porque estamos en los límites de flexibilidad de precios, por lo que los empresarios, sino bajan los precios, van a encontrarse con menores volúmenes de venta. Esto, nos obligará a los empresarios a ajustar nuestros márgenes y apostar a mayor cantidad ventas y más racionales ganancias.

-Se suma a lo anterior, que la dolarización cada vez más extensa y forzada de la economía nacional, “nos quitará” de encima los malabarismos de los precios de reposición en bolívares, que suelen estimarse “hacia arriba” y no se corrigen cuando el dólar baja.

¿ESTABILIZACIÓN EN EL FOSO O CRECIMIENTO ECONÓMICO?

-Se estima que la economía venezolana, crecerá este año entre 4% y 5%, por primera vez desde 2015, debido a la recuperación de los precios del petróleo, moderado incremento en su producción y mayor habilidad en la comercialización y movilización del crudo, no obstante, el bloqueo comercial que pesa sobre Venezuela.

-Lo comentado, ha sido particularmente ostensible durante el último trimestre del año, cuando los depósitos acumulados de petróleo durante el primer semestre se vieron mermados gracias al aumento en las exportaciones.

-Lo que algunos expertos denominan ‘’estabilización en el foso’’, apoyándose en que el de crecimiento del PIB es realmente pequeño; realmente para una economía que se ha contraído en más del 80% durante el último quinquenio, para nosotros denota un claro cambio de tendencia, que podría reflejar una recuperación mucho mayor durante el 2022.

-Esto, nos beneficia a todos los venezolanos, seamos opositores o chavistas, y sin duda es un buen motivo para celebrar.

-Asimismo, consideramos que este crecimiento, debe ser aprovechado por todos los sectores de la economía, públicos y privados, para encaminar al país a una recuperación, aunque esta sea lenta y gradual, rompiendo con la línea de contracción y recesión económica que iniciara en 2015.

SOCIAL

EL COVID, COMO TODAS LAS SEMANAS

-Con 435,825casos y 5,208 muertos (x 10), oficialmente, la tasa de contagiosidad se mantiene en un 5%.

-Pareciera que el repunte señalado apenas hace un mes tiende a mejorar ostensiblemente, gracias a la extendida campaña de vacunación.

-Recordemos que es vital vacunarse, ya que la tasa de complicaciones y mortalidad es mucho menor en aquellos pacientes inmunizados.

-Los médicos venezolanos, piden mayor monitoreo sanitario, a la vez que prevén que la variante Ómicron llegue al país en las próximas semanas, mientras algunos aseguran que ya esté circulando en Venezuela.

-No obstante, parece que dicha variante es susceptible a las medidas preventivas tradicionales, así como a las vacunas disponibles en el país.

-Por otra parte, no olvidemos, que ya llegaron al país 50 millones de dosis de vacunas anti-Covid a lo largo de 2021, lo que permite inmunizar con la doble dosis requerida a más de 80% de la población, incluso a los más jóvenes. ¡Gracias a Dios y al Ministerio de Salud!

POLÍTICA

ARREAZA CANDIDATO DEL PSUV PARA LA GOBERNACIÓN DE BARINAS

-Jorge Arreaza sería el candidato del oficialismo a la gobernación de Barinas, en las próximas elecciones de enero.

-La información de la candidatura de Arreaza, llega tras la dimisión de Argenis Chávez, y sólo un día después que el dirigente de la MUD, Freddy Superlano, anunciara que su esposa, Aurora Silva, sería la candidata opositora por la entidad en los comicios previstos para el 9 de enero.

-Este esfuerzo por parte del gobierno para lanzar a una figura del peso de Arreaza como candidato, claramente denota la intención de arrasar en esas elecciones.

-Por otra parte, Claudio Fermín, declara que podría lanzarse como candidato para la misma gobernación.

-Una vez más, la oposición dividida ¿quién será el vencedor? ¡No aprendemos, pana!

-Por otra parte, el rector del CNE, Roberto Picón, anunció que no está prevista ningún tipo de observación internacional para el 9 de enero. Según Picón la razón es porque es ‘’una fecha complicada’’. Pero es difícil ignorar que los observadores de la Unión Europea fueron expulsados esta semana de Venezuela, 8 días antes de la salida que tenían programada, después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores se negara a extender sus visas, tras acusaciones de Maduro de ser ‘’espías’’. ¿Torpeza diplomática del presidente o una estrategia bien pensada?

DE ACRIP Y DE ALLAP

-Con la corrección del precio de las criptomonedas se han perdido miles de millones de dólares, al menos momentáneamente.

-Esta situación ha generado que el miedo en el cripto ecosistema haya aumentado y muchos de los inversores especulativos estén con “los pelos de punta”, vendiendo sus posiciones en cripactivos, lo que hace bajar mucho más el valor de estos.

● Bitcoin (BTC) se ubica en $48.900 (-15% respecto a la semana pasada).

● Ethereum (ETH) se ubica en $4.300 (-8% respecto a la semana anterior)

● Binance Coin (BNB) se ubica en $580 (-10% respecto a la semana anterior).

● SLP se ubica en $0,044 (+30% respecto a la semana anterior)

-Sin embargo, como hemos expresado en otras oportunidades, los precios de las criptomonedas no son su valor. El valor de las criptomonedas es realmente su cada vez más extensa usabilidad y potencial fututo.

-La volatilidad en los precios, no es más que una mera situación momentánea que incentiva la usabilidad del Internet del Valor.

-Y vaya que la usabilidad ha seguido aumentando a pesar de la actual corrección de precios.

-El Salvador sigue comprando BTC en vez de oro para su tesorería, aprovechando los descuentos en el precio ese criptoactivo y resaltando que provee más rendimiento que el oro.

-Michael Saylor, CEO de Microstrategy, la empresa que más tiene BTC en el mundo, aconsejó a la gente que no vendiera, y que, contrariamente, todos compren más criptomonedas con confianza ya que tenderán al alza más temprano que tarde.

-Axie Infinity cambia las reglas de juego y el precio de su token aumenta exponencialmente.

-El CEO y creador de Twitter, Jack Dorsey, renunció el lunes al monstruo de las comunicaciones, para enfocarse a desarrollarse en el mundo del Blockchain e Internet del Valor

-Bancolombia ofrecerá un cripto exchange integrado a su plataforma.

-Durante la semana se han comercializado 4.000 Petros a un precio promedio de $50 en las vripto exchanges venezolanas de VEXExchange y AmberesCoin, así como 33,06 BTC en Localbitcoins.

Oscar Doval

@oscardovalve