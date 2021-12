OPINIÓN ¡Listo! #14Dic

El ser humano vive estresado, ansioso, asustado y preocupado. Con pensamientos permanentemente de incertidumbre. Eso se justifica en un mundo sin Cristo Jesús. Y para aquellos, quienes hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón; que hemos abrazado la Verdad verdadera contenida en su Palabra; que esperamos su pronto regreso a esta tierra, puede sucederle eso también, pero no debería ser así. Negar que podamos tener aflicciones sería mentir. El mismo Dios nos lo advirtió…”Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo” Juan 16:33 Pero, estamos llamados a hacer un esfuerzo por tener una disposición distinta a las demás personas del mundo. A vivir por fe y alcanzar esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano.

Se cuenta la historia de un importante viaje que hacía un avión repleto de pasajeros. Que en un momento del recorrido a más de 10 mil metros de altitud le azotó una terrible tormenta que bamboleaba el aparato como si fuera de papel. Todos los pasajeros estaban aterrados. Pero había un niño de 8 años que no se inmutaba con lo que estaba pasando. Estaba permanentemente entretenido jugando con un aparato electrónico. Cuando la tormenta se calmó y todo volvió a la normalidad, le preguntaron al niño, la razón por la cual él estaba tan tranquilo, a lo que contestó: Porque el piloto del avión es mi papá. ¿Cómo les parece? Este evento simplemente nos enseña, que nuestro Padre Celestial es el piloto de esta nave que se llama Tierra quien la lleva por el tiempo a puerto seguro.

“Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu”. Juan 19:30. Con su muerte, acto sublime de amor inconmensurable por nosotros los pecadores, Jesús estaba diciendo que todo ya estaba arreglado. LISTO. Le estaba comunicando al Padre, que la obra que le fue encomendada en cuanto a la Salvación de la raza humana perdida, ya la había terminado con todo éxito. Afirmaba, que el hombre caído por la argucia del maligno había sido rescatado. Que él había pagado el precio de su descarrío. Que sus pecados les eran perdonados por cuanto él imputaba su sangre derramada, en la oprobiosa cruz del calvario, por los pecadores. Que culminó como vencedor la contienda cósmica, la “gran batalla”, el Armagedón que nació en los mismos atrios celestiales

El hombre no tiene razón para vivir preocupado, angustiado y con miedo por cuanto sus pecados ya son perdonados. El problema se presenta cuando apartamos los ojos de la cruz del calvario, llevamos una vida de autosuficiencia y nos olvidamos que Cristo propició nuestra redención y salvación. Y que simplemente somos peregrinos en este planeta. Olvidamos, que el reino de Dios no es de este mundo. “Jesús había completado la obra que su Padre le había dado para que hiciera. De acuerdo con lo establecido, se había cumplido cada paso del plan de la redención forjado antes de la fundación del mundo y esperamos su consolidación en poco tiempo con su Segunda Venida. Satanás había fracasado en sus intentos de desbaratar ese plan. La victoria de Cristo aseguraba la salvación de los hombres”. El Deseado de Todas las Gentes. Pag. 706-713. Elena de White.

El llamado hoy y siempre, es poner de todo corazón y con convicción, nuestras cargas en Cristo Jesús y aceptar el llamado que diariamente nos hace. “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga” Mat.11:28-30.

¡Hasta la semana que viene Dios mediante por la WEB!

William Amaro Gutiérrez

[email protected]