OPINIÓN Se busca un Emprendedor: Encuentra tu segunda oportunidad #14Dic

“A los 30 años me despidieron de Apple, la empresa que había creado. Aquello que fue el principal objetivo de mi vida, se había ido y yo estaba devastado. Decidí recomenzar desde el principio. En el momento no me di cuenta, pero el hecho de haber sido despedido, había sido la mejor cosa que me podía haber sucedido. En los próximos cinco años, fundé una empresa llamada PIXAR, que creó la primera película en animación digital, TOY STORY. Esto no hubiera sucedido, si no me hubieran despedido.” – Steve Jobs, fundador de Apple.

Despedidos y contentos, fracasados y vencedores. Recomenzar de cero, después de haber sido despedido del trabajo, se puede. Muy a menudo, esta situación, te permite reinventar tu vida. Como? Pensar en positivo ayuda, pero de todos modos, es necesaria una estrategia.

Reorganizate rápido. Los primeros 10 días son terribles, por el desconcierto psicológico y la incapacidad de focalizar la reactivación. En este caso, sería muy bueno respetar los horarios de siempre.

Transforma los sentimientos. Ayer rabia, hoy determinación, tus sentimientos deben ser acogidos con comprensión y, si es posible, explotados para el plan de relanzamiento.

Tomate una pausa. Mira desde lo alto de un helicóptero, cuanto más inesperada ha sido la parada, tanto más útil puede ser de ayuda tomarse una pausa, no como parte de tus vacaciones, más bien algunos días de tranquilidad, para descomprimir la tensión.

Desarrolla la capacidad de recuperación. Cuando los problemas se convierten en oportunidades, todo lo que sucede no es nunca, del todo positivo o negativo. Somos nosotros a decidir el significado de lo sucedido y a usar nuestra creatividad y sacar beneficios inesperados de un evento imprevisto.

Escribe un plan de recuperación. Escribe tu mapa personal, una vez recuperadas las fuerzas para volver a comenzar, lo primero que debes preparar es un cuadro de la situación, por supuesto que deberá comenzar contigo mismo, destacando tus puntos fuertes y débiles.

La segunda oportunidad. El plan B: como te ves dentro de tres a cinco años, como construir un plan B que te permita recomenzar. Aun en otro sector de actividad? Cambiar de profesión u oficio se puede.

Vuelve a la escuela. Aprender cosas nuevas, te da seguridad, la edad no cuenta, en cualquier momento es posible salir de los viejos campos, para entrar en unos nuevos. Las pasiones pueden convertirse en una oportunidad de negocios, con la condición, sin embargo, que se hayan cultivado desde hace mucho tiempo.

Sácale provecho a las redes sociales. Cuando algo como facebook, te encuentra una segunda oportunidad. En esta fase de renacimiento, son fundamentales los contactos personales.

Al extranjero. Dejar todo e ir a otro país, es fácil cambiar de vida si se sabe cómo hacerlo, emigrar significa de verdad, empezar de cero.

Sí, se puede hacer. Nada se realiza si primero no lo has soñado. Quien tiene una parada profesional, se debe preguntar con sinceridad, que cosa quiere de verdad y ponerlo en blanco y negro, para aumentar así el conocimiento de cuanto sueña.

Definitivamente, la cosa más importante en la vida, no es capitalizar los beneficios, sino más bien, sacar provecho de las pérdidas.

Italo Olivo

www.iolivo.com