COLUMNA El rincón de los miércoles #15Dic

La nueva elección en Barinas es una muestra de la poca seriedad del proceso. Los candidatos a la gobernación no dejan suficiente margen para pensar en una próxima gestión satisfactoria de alguno de los aspirantes a ganar la consulta. El ex canciller Jorge Arreaza debe tener mucho tiempo que no va por esos predios, tampoco Claudio Fermín, exalcalde de Caracas, seguramente le falta entrenamiento en asuntos oficiales. Ninguno resulta atractivo para los votantes, por lo cual, sospecho que la gente buena del llano se quedará con los crespos hechos si pretende algún cambio en la solución de sus problemas con esos candidatos. Tenemos la sensación que en muchas regiones está sucediendo lo mismo, pero con variantes fácilmente identificables. En Lara, por ejemplo, eligieron gobernador y alcalde hace ya varias semanas, pero las comunidades siguen padeciendo de grandes problemas que desmejoran sus vidas, con la honrosa excepción de Javier Oropeza, alcalde del Municipio Torres, quien ha prometido con solemnidad reprogramar la gestión política administrativa de su Ayuntamiento. Javier es una persona muy dinámica y emprendedor y a lo mejor consigue los caminos del éxito se abran para los torrenses. Aquí en Lara lamentablemente, no ha sucedido nada especial con los elegidos. como fácil de comprobar

II

Resulta asombroso cómo crece la violencia en las zonas fronterizas con nuestro país sin que las autoridades detengan el número de víctimas, la mayoría de nacionalidad venezolana que, por una u otra razón se ven obligados a viajar a otros países en busca de una mejor vida. No lo consiguen, pero deben enfrentarse a los peligros de bandas delincuenciales que operan regularmente en las zonas cercanas a los límites con Venezuela, integradas por elementos dedicados a cobrar vidas de hombres y mujeres que se resisten al robo y a la extorsión. Si miramos con detenimiento los informes llegados de otros países puede detectarse los riesgos a que someten los grupos de migrantes venezolanos cuando deciden abandonar al país… SERRAT El creador de Mediterráneo. Joan Manel Serrat, anunció la semana pasada su retiro definitivo de los escenarios. Será el año próximo, cuando cumpla sus 77 otoños. También se lamenta la desaparición física de uno de los mejores intérpretes de la música mexicana, don Vicente Fernández, quien de una manera u otra vino a sustituir a otras leyendas de la canción azteca como Pedro Infante, Luis Aguilar y Jorge Negrete y Javier Solís. Para muchos, Vicente Fernández era el mejor del grupo… Alfonso Saer, el narrador oficial del Cardenales de Lara, ha recibido un distinción de su equipo al bautizar con su nombre la cabina de transmisión del equipo con el cual ha pasado más de 50 años al frente de los micrófonos. Un merecido homenaje para un profesional que ha entregado casi toda su vida a un deporte que lo apasiona desde niño… De Mediterraneo, Johan Manuel Serrat ha decidido dejar los escenarios después de una exitosa y prolongada carrera. Será, sin embargo, el próximo año cuando concluya su última gira y cumpla 77 años.

III

Resulta hasta chistoso desearle a nuestra gente una navidad muy feliz cuando todos los venezolanos saben perfectamente que no puede disfrutar a plenitud estos días cuando se carece de lo más elemental para llenas las despensas y poder servir una mesa con los productos tradicionales en estas fechas. En una breve consulta hemos podido comprobar la poca capacidad económica de la mayoría para adquirir lo necesario para satisfacer necesidades. En lo que respecta a los servicios básicos, el problema del agua sigue latente la escasez del preciado líquido pese a las promesas de los encargados de buscar una solución definitiva al serio problema que deben enfrentar las comunidades. El silencio en las oficinas es total, indiferente a los reclamos colectivos.

LRM