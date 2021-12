Comité de Víctimas de los Apagones: Este es el octavo apagón que cubrió casi todo el país #17Dic

El apagón nacional registrado en la madrugada de este viernes 17 de diciembre, hasta el momento no tiene una explicación técnica del régimen, aunque el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, general Néstor Luis Reverol, en declaraciones al canal oficial de televisión dijo que fue “un nuevo ataque” al Sistema Eléctrico Nacional en El Guri.

Pero, el funcionario no especificó en qué consistió ese “ataque.”

La doctora Aixa López, presidenta del Comité de Víctimas de los Apagones, indicó a Elimpulso.com, que en lo que va de año se han producido 178 mil 227 apagones en el país y el último de esta madrugada, que por cierto es el octavo de carácter nacional, afectó a los estados Zulia, Trujillo, Táchira, Mérida, Barinas, Carabobo, Lara, Guárico, Aragua, Anzoátegui, Monagas, Delta Amacuro, Bolívar, Sucre, Nueva Esparta y parte del Yaracuy.

Barinas, el estado ícono del régimen, tenía hasta el jueves tres días con fallas eléctricas achacadas a la distribución del servicio y se completó con el apagón de la madrugada de este viernes.

Hasta las 10:00 de la mañana de este viernes todavía algunas zonas de los estados mencionados no habían recibidor o el fluído eléctrico, debido a dificultades en las subestaciones, según los reportes recibidos por la doctora López.

No se puede creer en lo que digan los funcionarios, porque nunca dicen la verdad y ésta es muy clara: el Sistema Eléctrico Nacional se encuentra en el abandono.

Tampoco pueden decir que hay saboteos dentro del Sistema, porque éste. desde mayo de 2013, se encuentra completamente custodiado por efectivos de la Fuerza Armada Nacional y nadie puede penetrar a las instalaciones sin tener autorización.

Externamente tampoco puede haber un ataque electromagnético o cibernético o lo que pretendan señalar, porque esos equipos no pueden recibir descargas tecnológicas de hoy porque fueron instalados cuando nadie imaginaba que eso podría ocurrir.

Tienen los funcionarios una imaginación calenturienta, de ficción, porque no viven la realidad, ya que lo que está pasando no puede ser ocultado, añadió la doctora López. De las 20 turbinas que tiene la Sala de Máquinas del Guri, apenas están funcionando 8; es decir, doce están inactivas y no ha habido interés en repararlas porque la empresa es incompetente, incapaz, inoperante. Y así como pasa en la principal fuente de energía ocurre en todo el país con las subestaciones. La de Macagua es ejemplo evidente, para no abundar en detalles.

El ingeniero eléctrico Antonio Patiño, uno de los especialistas con mayor experiencia y quien formó parte de la Comisión Nacional del Colegio de Ingenieros de Venezuela que realizó un estudio completo del servicio eléctrico nacional, duda del “nuevo ataque” al que se refirió el funcionario de Nicolás Maduro.

Al ser consultado por Elimpulso.com., manifestó que aparte de lo dicho por Reverol hay una versión, no confirmada, de que el problema fue ocasionado por una falla en una subestación, pero no se sabe si es la de Malena, en las inmediaciones de El Guri, que genera un gran volumen de energía.

Al igual que la doctora López, el ingeniero Patiño duda de que el último apagón nacional sea consecuencia de un ataque terrorista, porque las instalaciones de la empresa Corpoelec están fuertemente custodiadas militarmente y es difícil que haya infiltración de extraños al Sistema Eléctrico Nacional.