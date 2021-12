OPINIÓN Con voz propia: Bolívar con Barinas en paz #17Dic

Pese a que diciembre de 1830 fue fatídico para nuestro Libertador Simón Bolívar (el 10 dictó su última proclama y el 17 su muerte), el narco régimen militar que usurpa su nombre “por ahora”, el de la revolución auto definida socialista. Pero 7 años antes, el 6 de julio de 1813, pacíficamente entrada a Barinas, que estaba en poder realista.

En oficio al Presidente del Congreso de Nueva Granada Camilo Torres, le informó Bolívar “…hemos libertado ya la Provincia de Barinas sin el menor sacrificio de nuestra parte y por el solo efecto de mis operaciones militares”. Reunido en su morada con ciudadanos y magistrado barineses, dijo discurso: “Tiranos que invadieron la Confederación de Venezuela han sido expulsados de esta Provincia que ellos oprimían con mayor crueldad; a pesar de sus esfuerzos por prolongar su despótico dominio, nuestras armas los han vencido, y ya gozáis de vuestra antigua libertad”.

- Publicidad -

A los barineses dijo las instrucciones dadas por el gobierno de Nueva Granada, y su disposición de restablecer las instituciones perdidas en 1812. El Libertador dejará esta tierra llanera, la cual volverá a visitar 7 años más tarde.

De los ícono del frustrado 4F92 dejaron fuera a Simón Rodríguez y a Bolívar lo traicionan en su pensamiento libertador. Implacables siguen el de Ezequiel Zamora, que historiadores como Carlos Irazábal cuestionan sus ideas “confusas, contradictorias”; su falta de cultura política la suplían su natural sagacidad”

Para Arturo Uslar Pietri “…tenía ideas políticas poco claras, de un hombre inculto…no pasaba de tener ideas de lo que pedíamos llamar un socialismo utópico, como el que había que perseguir a los ricos para lograr cierta igualdad”… al que describe de “tirando a rubio” invoca en la época de José Tomas Boves el del odio racial con el grito “!mueran ricos blancos¡”.

Fue también probado terrateniente y respetador de la propiedad privada. A Germán Carreara Damas le “parece una abigarrada mezcla de ideas conservadoras con propósitos revolucionarios populares”.

“Una tarde sublime en Santa Inés ¡Seguimos batallando, seguiremos venciendo!” avanzó su aval al autor de una de las acciones más importantes y decisivas de Guerra Federal.

Lo afirmó María Gabriela, hija de HCh, al apoyar al su excuñado Jorge Arreaza, candidato oficialista a Gobernador.

Así abrió camino a las amenazas del MinDefensa que “rodilla en tierra”, el G/J Vladimir Padrino López, participó en 162º aniversario de esa Batalla.

«Mensaje que damos desde aquí a los enemigos de la patria: no se equivoquen, no nos subestimen. No somos desalmados ni desarmados, tenemos bastante alma y espíritu de lucha y tenemos armas para defender la democracia”. CNE admitió 30 postulaciones para Gobernador de Barinas en comicios del 9 de enero 2022.

Entre postulados resalta la del unitario de Oposición Sergio Garrido dado como ganador por ser el sustituto de Freddy Superlano a quien le arrebataron el triunfo frente a Argenis el hermano de Chávez

Figuran además Claudio Fermín nacido en Barinas aunque desde hace años reside y hace política en Caracas, apoyado por su partido Soluciones y la AD, de Bernabé Gutiérrez.

PCV por voz de Oscar Figuera catalogó de «inaceptable» la intimidación Roberto Picón rector independiente del CNE por “el número 2 del chavismo (maldado Cabello) del cual es un aliado por voluntad propia, porque al igual que el madurismo es rechazado. Lo demuestra en declaración de prensa del pasado 11 de diciembre, donde silencia el veto a su candidato para la gobernación de Barinas.

El narco régimen en contradicción a la doctrina de Bolívar, declara la guerra.

(IN) memoria. Dios los cría y Satanás los une. Hugo Chávez desde prisión por el 4F92, le había pedido a quien comenta, sus deseos de conocer a Fidel Castro. No le importaba que este ha había reiterado su respaldo a Carlos Andrés Pérez. Y después el barinés se hizo su incondicional.

Alberto Jordán Hernández

[email protected] yahoo.com