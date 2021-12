RETACITOS #19Dic

Sin que produjera la menor sorpresa en el país, el viernes en la madrugada se produjo un nuevo mega apagón que dejó, por lo menos a 20 entidades regionales a oscuras, y por supuesto, para variar los más altos voceros del alto gobierno repitieron la ya manida excusa expresando que el Servicio Eléctrico Nacional había sido víctima de un nuevo ataque. Ya la gente registra e interpreta estas respuestas en forma jocosa y humorística y por las redes sociales se viralizó una fotografía de tres iguanas muertas y atadas con una leyenda que decía: “Autoridades abatieron a las iguanas responsables del ataque al Guri”. Pero lo único cierto es que el reporte indica que los estados Aragua, Apure, Anzoátegui, Barinas, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, fueron afectados por severa falla eléctrica. Pareciera que en el alto gobierno no terminan de asimilar lo que ya todo el pueblo venezolano entiende y reconoce, la tremenda vulnerabilidad que tiene el SEN, se debe básicamente a la falta de mantenimiento que ha tenido a lo largo de los años; a la ausencia de las inversiones para aumentar la generación y la extensión de las redes del servicio y a la carencia de personal calificado, debido a que muchos especialistas decidieron incorporarse a la diáspora, porque con la experiencia y conocimientos, fueron recibidos con los brazos abiertos en distintos países como Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Argentina; además no se puede dejar de mencionar la corrupción con los cuantiosos recursos asignados. Todo esto lo señalaron especialistas como Winston Cabas, quien tuvo que irse del país, cuando comenzó a recibir amenazas por decir todas estas verdades; también recordamos al ya fallecido ingeniero eléctrico, Luis Vásquez Corro a quien llevaron a prisión también por pre sentar la realidad de lo que ha ocurrido en el SEN.

A las primeras de cambio, causó buena impresión el dinamismo con el cual está iniciando su gestión el Gober Pereira, eso de emplazar a los funcionarios para que se pongan a trabajar de in mediato y no sigan manguareando, es lo que la gente espera de sus servidores públicos. El mantenimiento de la Ribereña, el remozamiento de la entrada de Barquisimeto, han sido numerosas las denuncias que han hecho los trabajadores del Parque Zoológico Bararida y creemos que es oportun a la visita, pero no para reunirse con el jefecito, que siempre lo llevará a visitar las cosas bonitas, debe reunirse con los trabajadores y escuchar sus quejas y reclamos y atenderlos a la mayor brevedad, los cuentos y las historias allí son para coger palco: sin embargo, su visita al Pampero y el compromiso público de atender a las necesidades del Hospital Psiquiatrico El Pampero en el estado Lara, ha resultado todo un acontecimiento porque el estado de abandono en el que se encuentra, no solo la infraestructura del inmueble, sino la falta de atención a los 60 y tantos pacientes que allí están recluidos, es algo bochornoso, indigno, y violatorio de sus derechos humanos. Gobernador, desde esta sección le estamos tomando la palabra y por eso hacemos públicas todas sus promesas y ofertas, de manera que no haya luego excusas de ningún tipo, a la hora que el pueblo le pida rendición de cuentas y confiamos en que cada vez que se complete algunas de las obras ofrecidas, lo anuncie, no olvide el dicho de los viejos de antes, quienes siempre recordaban que “la gallina cuando pone cacarea”, de tal manera que esperamos que “no se le acabe la gasolina en el camino” y pueda hacer buena su palabra, desde acá haremos una contraloría social, un monitoreo permanente y un seguimiento a cada una de estas promesas hechas.

Tal y como estaba previsto, luego de las informaciones que publicamos en esta sección la semana pasada, en torno a los problemas internos del partido oficialista, aseguran que en la reunión del buró estalló una bomba de acusaciones entre los propios miembros del buró político del PSUV en Lara, al extremo que uno de los diputados del CLEL, a quien dizque identifican como empresario de andamios y tarimas, reclamó a quien denominan entre sus íntimos con el nombre del instrumento nacional por excelencia que tiene 36 cuerdas, advirtiendo que si caía no se iría solo, porque aseguró que estaba convencido que era ella la que había pasado los datos al periodista y que ambos habían obtenido esos papeles cuando ella trabajaba en la Zona Educativa de la capital larense. Recuerden que hicimos mención que al parecer había varios diputados que supuestamente tenían títulos profesionales “chimbos”, lo cual constituye un delito, porque algunos ni siquiera terminaron el bachillerato completo y andan por allí haciéndose pasar como economistas, administradores, contadores, abogados e incluso hasta ingenieros, sin haber cursado estas carreras ni estar inscrito en ninguno de estos colegios profesionales en la región. Es prudente que las autoridades del PSUV, de maneras responsable, adelanten una investigación que permita, por un lado, establecer las responsabilidades; dejar al descubierto a quienes hayan cometido estos hechos ilícitos y aplicar sanciones ejemplarizantes a quienes resulten culpables, porque le ha hecho un gran daño a la imagen institucional de la organización, de tal manera que la solución no es “echarle tierrita” encima al problema, sino por el contrario llevarlo hasta sus últimas consecuencias para que sirva de purga y de vomitivo, para cualquier otro que quiera tener un título sin estudiar, testigos dicen que aquello parecía una carnicería, se echaron cuchillo parejo, se sacaron los trapos mojados y no para el sol, “aquello parecía un nido de cascabeles”.

A propósito, el otro que salió a relucir en la reunión fue el Porky, comentándose que también lo conocen como “Agua con H”, porque dicen que escribe agua con h porque la letra es muda. Al parecer el personaje respondió que no tenía los papeles de primaria ni el título de bachiller porque dizque los perdió en la tragedia de Vargas hace 22 años; sin embargo, todo el mundo sabe que nunca vivió en el litoral central, sino en el barrio San Francisco al oeste de Barquisimeto y que luego de ser el jefecito del CMI convertirse en asiduo visitante del Merca do Mayorista de Barquisimeto durante la gestión del personaje al que llamaban el “Pimentón PA” dizque se compró una tremenda quinta y un carro nuevo. Recordamos que este es un personaje del cual hemos hecho referencia en esta sección en múltiples oportunidades, cuando hemos denunciando los presuntos guisos realizados con terrenos en Barquisimeto, con su socio de toda la vida, El Pantera, e incluso denunciamos en varias oportunidades que salían a darse la dolche vita en los mejores restaurantes de Barquisimeto, donde firmaban y luego las cuentas se pagaban con recursos de la municipalidad. Asimismo, también denunciamos cuando el caso del PDUL y los terrenos vecinos al aeropuerto de Barquisimeto, cuentos e historias que aún permanecen frescos en la memoria de muy afamados y reconocidos abogados de la región, como Emilio Urbina quien demandó legalmente al municipio, uno de los personajes que más conoce la materia de urbanismo en la región y al que no le pueden meter gato por liebre. Así que no ha causado sorpresa lo del título, porque si durante toda su vida como funcionario público supuestamente la ha utilizado para hacer negocios para su beneficio personal, que es una raya más para un tigre que le entreguen un título profesional, cuando al parecer ni siquiera es bachiller. En todo caso, ratificamos que la principal responsabilidad de aclarar estos hechos, la tienen las autoridades del PSUV-Lara, ustedes tienen la palabra.

La sociedad larense, muy especialmente la de Barquisimeto, deben estar muy atentos y alertas, sobre todo instituciones como los gremios profesionales, la Sociedad de Amigos de Barquisimeto; los gremios empresariales como Fedecámaras Lara, Cámara de Comercio del Estado Lara, La Cámara de Industriales, las organizaciones políticas y el Frente Amplio Venezuela Libre Capitulo Lara, por cuanto se ha podido conocer que el burgomaestre Cocosette al parecer tiene previsto iniciar durante el año 2022 una campaña para propiciar la realización de un referéndum entre la comunidad con la finalidad de cambiarle el nombre al principal símbolo de la ciudad, un sitio que es un ícono, como lo es El Obelisco, en el oeste de la ciudad, para colocarle el nombre de su progenitor el comandante “Silencioso” como un homenaje por sus “numerosos aportes a la ciudad. Asimismo, se ha podido conocer en su entorno cercano, que en su mente de megalómano de poca experiencia, también estaría dentro de sus planes revolucionarios, colocar a la entrada de Barquisimeto una estatua suya como un recordatorio a la población de ser el mejor alcalde que ha tenido Barquisimeto, en esta “brillante idea” dizque ha sido asesorado por un empresario publicita que mantiene el monopolio de las contrataciones en la Alcaldía con su ex consorte. En esta oportunidad, nos estamos adelantando a los hechos, porque los revolucionarios, comenzando por el comandante galáctico, siempre le dijo al país lo que se proponía hacer, y la gente nunca le creyó, hasta ahora cuando prácticamente el país está totalmente destruido. Asimismo, no podemos olvidarnos que no hace mucho tiempo, cuando Julito era el burgomaestre de Torres, en alguna oportunidad llegó a proponer una consulta con la finalidad de cambiarle el nombre a Carora, de manera que de estos personajes, nada nos puede sorprender, así que ante cualquier evidencia, hay que salirle al paso, para evitar que impongan alguna de esas ideas aberrantes.

Sería interesante averiguar si es cierto que recientemente, en una fiesta realizada para los fablistanes afectos al régimen municipal de Iribarren, en la invitación que circuló por Whatsapp se advertía que era personal, que no se permitirían cámaras fotográficas, tomar fotos, cero celulares y nadie podía llevar acompañantes ni hembras ni varones; sin embargo, el administrador de un canal regional de televisión se llevó hasta el perro del apartamento, llegando a tales extremos el abuso, que lo capturaron en flagrancia, dizque metiendo bandejas de carnes rojas, con sus respectivos chorizos y sus pedazos de yuca en la camioneta en la que se movilizaba, dejando por supuesto a muchos de los invitados sin sus respectivas cenas, de acuerdo con la versión que se pudo conocer de una testigo asistente a la jornada, que se le salió el comentario mientras se tomaba un café y conversaba con amigos en el centro comercial El Parral. Por eso es que siempre se ha dicho que entre cielo y tierra no hay nada oculto, qué iba a pensar este personaje, con tan elevada posición administrativa en el canal de TV, lo iban a cazar resolviendo el mercado de carnes de su casa, dejando sin comer a los invitados al ágape. Menos mal que el personaje no es periodista, es lo que espero, porque de lo contrario ahora estaría más rayado que un tigre de Bengala, pero señalado por todos como un muerto de hambre.

Aseguran que árbol que nace torcido, nunc a su rama endereza y aparentemente esto es lo que ocurre con una diputada suplente del oficialismo, quien con su trayectoria se ha creado tal fama que ahora se da el lujo de echarse a dormir. Aseguran que recientemente, este jovencita de quien tanto se comenta por su falta de cultura etílica, dizque fue protagonista de un escándalo en la capital de la República, ya que al parecer en compañía de otras dirigentes del partido oficialista armaron tremendo show en horas de la madrugada, al chocar el vehículo de otro conductor, de quien se dijo que fue detenido supuestamente por haber golpeado a las féminas que le chocaron su vehículo debido a que se presumen no andaban en condiciones etílicamente hablando, de conducir un vehículo automotor. “ Le acabaron el carro al muchacho y le fastidiaron la vida. Ellas estaban borrachas y andan ch apeando con carnet de Diputadas”, come4ntaban vecinos de Fuerte Tiuna ya que allí cerca fue donde se produjo la colisión de los vehículos. Recuerdan que la diputada suplente , a quien sus amistades le dicen en confianza “la acaba fiestas” dizque tiene curso en los tribunales un proceso abierto, supuestamente por agredir, también en condición etílica deplorable a los dueños de una fiesta cuando le llamaron la atención por su mala conducta; pero además se habla de por lo menos otro cinco casos más en los cuales la jovencita ha sido la protagonista principal, es decir que es toda una joyita. El comentario generalizado, tras conocer las andanzas de estas jovencitas dentro de la organización revolucionaria, fue “ a donde iremos a parar si esta es la muchachada con la que contamos para formar los líderes del futuro”. La verdad que no le arrendamos la ganancia. Otra materia en la que la alta dirigencia del partido oficialista, debe actuar de inmediato para impedir males mayores. A nuestra mesa de redacción no solamente enviaron un dossier de fotos con la colisión y con el show presentado, e incluso con la actuación de un Capitán que se identificó plenamente.

En esta oportunidad queremos hacer un llamado de alerta para aquellas personas que tienen alguna vivienda adicional, algún anexo en su vivienda, algún apartamento si no tiene necesidad de alquilarlo manténgalo desocupado, para que se evite los malos ratos y la perdida de amistados; si tiene la necesidad imperiosa de alquilarlo, para poder complementar sus ingresos y poder cumplir con sus obligaciones, acuda a alguna agencia inmobiliarias de estas que están especializadas y que a la hora de alquilar el inmueble, no solamente exigen las garantías tradicionales, sino también el respaldo de fiadores, ya que tal como andan las cosas, si el inquilino no paga obligan al fiador a responder por la obligación. Viene al caso este comentario, porque hemos estado recibiendo en forma cada vez más recurrente, casos de personas que cuando están en la calle, no tienen un techo donde guarecerse, se disfrazan de confiables ovejas y a la hora de ir a alquilar los inmuebles, se muestran dispuestos a pagar un depósito y juran y perjuran que no se retrasaran con el pago de los alquileres y si el propietario, por desgracia cae ante esta inocencia supina, comienzan a cumplir al pie de la letra, no olviden que siempre se dice que escoba nueva barre bien, pero en la medida en que pasan los meses, que ya ha más confianza, de repente se retrasan un mes, luego dos y después terminan no pagando más, se ocultan, no dan más la cara y allí comienzan los problemas, porque en la medida en que han estado viviendo de gratis tienen hasta el tupé de pretender quedarse como invasores del inmueble. En estos momentos estamos tocando el tema de manera general, porque son varias las denuncias en nuestro poder, pero en cualquier momento, si las cosas no se resuelven no quedará de otra que identificar a esos “vivos” y “vivas” criollos.

Resulta verdaderamente insólito como es que las autoridades regionales y municipales, han permitido que se comenta un ecocidio en la propia Plaza Bolívar de Cabudare, municipio Palave4cino del estado Lara, en las narices de todos y a plena luz del día sin que estos hechos de violencia contra el medio ambiente, tengan sin cuidado a los habitantes de esta localidad. Lo cierto es que el jueves un grupo de vecinos, con José Luis García a la cabeza, denunciaron que en la Plaza Bolívar, sin mostrar ningún tipo de permiso se procedió a la tala de una gran cantidad de árboles, algunos con muchos años y que venían cumpliendo con sus funciones de dar sombra; sin embargo, ante las protestas que han comenzado a intensificarse ante esta acción, la excusa es que los “árboles tenían parásitos”, cuando es norma de la ingeniería agronómica que se deben tomar todas las medidas para salvar a un árbol añejo, a través de los distintos tratamientos que se se les puedan aplicar, la poda, la aplicación de productos para desparasitarlos, quedando como la opción extrema la tala y el corto. Versiones de los testigos señalan que en las inspecciones que se determinó que había árboles sanos, tallos y raíces saludables, lo que hace que se pongan en duda los alegatos que presentan para justificar la acción; pero por otro lado se pudo conocer que al parecer la decisión de talar los árboles, se debió dizque a “ que los tenían locos las heces de los loros”, olvidando que los loros ha sido siempre uno de los principales atractivos de la plaza, sobre todo para los niños y jóvenes, de tal manera que con esta deplorable acción acabaron con el ambiente bucólico agradable que producían la sombra de los árboles, el ruidoso escándalo de los pericos y el canto de los pájaros, dejando un ambiente desolado y desagradable, las parvadas de loros que llegaban ahora lo hacen en menor cantidad, seguramente en muchos de los árboles cortados habían nidos y no se sabe cuántos pichones perdieron la vida, de allí que estamos en presencia de un delito ambiental, tal como lo estipulan los artículos 127-128 y 129 de la Constitución, ya que no se cumplió con trámites previos para ejecutar la obra, no se respetó la Ley del Ambiente, se hizo de manera inconsulta, sin estudio y ni siquiera al párroco se le planteó el problema.

Produce verdadera “grima” revisar los recibos de pago de los trabajadores de la salud al servicio del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, luego de ver lo que estos servidores públicos perciben por un trabajo de tanta responsabilidad, como es el de resguardar la v ida y la salud de los pacientes, es cuando entendemos por qué la gente se va del país o se dedica a la economía informal. Recientemente cayó en nuestras manos uno de estos recibos de un trabajador de Lara, y observamos con angustia y preocupación que en estos momentos cuando estamos en plenas navidades, la asignación que hace el Seguro para la adquisición de los juguetes de los hijos de los trabajadores es de apenas Bs.1,75 y esto, a pesar de que no tengo nada que ver directamente con el asunto, produjo una gran calentera, porque se trata de una grosería, una falta de respeto, una inmoralidad para los trabajadores y para sus hijos. Pudiera explicarle al país la ciudadana presidenta del IVSS, que suponemos debe ser madre y ama de casa, que tipo de juguete puede adquirir un padre en estos momentos, con un monto tan irrisorio como el asignado. Con este tipo de actuaciones por parte de la alta gerencia de organismos como el Seguro Social, es cuando entendemos en toda su magnitud, que es por este y otros motivos, que la mayoría de los hospitales del país se están quedando sin personal, porque ningún ser humano, por más necesidad que tenga, puede tolerar que le asignen Bs. 1,75 para comprar el Niño Jesús para sus hijos. Afortunadamente dentro de estas instituciones siempre se consigue a personas con vocación y voluntad de servicio, que expresan su disposición a seguir luchando para cambiar esta triste y cruel realidad.

Viven dándose golpes de pecho, son denunciadores de oficio de casos de corrupción, muchas veces sin pruebas, todo el tiempo han vivido de los negocios que han hecho amparados en la política, lo que les ha permitido mantener siempre buenos ingresos, a través de la venta con sobreprecios a los gobiernos de la IV República; sin embargo este personaje adeco a quien ya no lo quiere ni el propio indio Berni, aun cuando asegura que no lo pueden execrar el partido delo pueblo, la cuestión le ha causado tanta angustia y tanta preocupación, que hoy circulan por las redes sociales un dossier de fotografías donde disfruta del imperio con su familia. Mientras, tanto en Barquisimeto, sus excompañeros de partido lo acusan de estar padeciendo de demencia senil, enviando audios con improperios, mentiras y alucinaciones que solo ocurren en su mente, en contra de la dirección nacional y regional de AD, h ablando de números y Liderazgos Propios que dice tener, y que no fueron reflejados en los resultados de las últimas elecciones, donde apenas habría superado los 4.000 votos, mientras que Boby, el candidato a la Alcaldía, hasta el mismo se sorprendió cuando obtuvo más de 122.000 papeletas, así como los numeritos de otros adecos que hoy están en el parlamento regional. Son muchos los adecos que están aspirando a que se quede en el imperio, atendiendo a los negocios que supuestamente allí tiene y los que le permiten que casi toda su familia este disfrutando del “Sueño Americano”.

Última hora: Mientras el gober anunciaba que el Sistema Eléctrico en Lara se había recuperado en un 85%, por el otro lado se produjo un apagón que dejó sin el fluido eléctrico a más de 20 estados de Venezuela. De allí que ante la contingencia por el “nuevo ataque” al SEN convocaron a una reunión de emergencia en la ZODI Lara. Allí estuvieron presentes todos los cuerpos de seguridad del estado, servicios públicos, salud, social, entre otros. En la esquina de los Lamentos se comentó que las instrucciones allí impartidas, fue actuar “con todo el rigor y severidad contra todo tipo de alimaña que ponga en peligro el Sistema Eléctrico en la región”.

Desde esta sección, queremos desear a todos nuestros lectores, amigos y corresponsales, una feliz navidad, llena de salud y prosperidad, al lado de sus seres queridos.

