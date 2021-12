RETACITOS #26Dic

Extemporánea además de torpe las declaraciones públicas del burgomaestre de Iribarren, amenazando con sanciones a los empresarios que no se mantengan al día con el pago del Aseo Urbano, generando una reacción inmediata en su contra, no solamente en la región, sino en todo el territorio nacional, donde rechazan este tipo de medidas autoritarias, aun cuando no sorprenden porque son propias de las dictaduras como la que tenemos en Venezuela. La reacción de la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) el jueves 23 de diciembre fue clara, precisa y contundente, ya que estamos plenamente seguros que el Cocosette no tenía la menor idea que solamente un 20% de las unidades del comercio y la industria, son las que cancelan los tributos, por lo tanto no puede pretender que aplicándole sanciones a este pequeño porcentaje, van a obtener los recursos necesarios para financiar el desarrollo de las obras públicas de la entidad. Tiene mucha razón quien en estos momentos lidera al sector del comercio y los servicios, cuando les recomienda a los burgomaestres, que en lugar de salir con estas bravuconadas, propias de los funcionarios recién electos, como en estos momentos ocurre en muchas entidades del país, deben ponerse de acuerdo y acometer un trabajo duro y dinámico, que les permita revertir esta relación, aumentando la base impositiva, de manera que sea el 80% de las unidades del comercio y la industria las que paguen los tributos y no solo el 20%, lo que además permitiría que las alícuotas por cada unidad fuese mucho menor. Ojalá que la exposición de Polesel haya sido convincente, para lograr que se sienten a discutir los parámetros para fijar unas tarifas reales. También es un exabrupto impedir que se paguen las patentes, por tener deudas de aseo o de electricidad, esto es una aberración.

*****

Todavía siguen los cuentos y las historias de las últimas elecciones en la región. Mucho se comentó sobre algunos militantes del G4 que no contribuyeron en nada a favor de la búsqueda de votos para Florido para la gobernación de Lara, pues resulta que ya algunos muestran sus inclinación es y han comenzado a compartir con algunos dirigentes que siempre se mostraron contrarios a votar el 21, como es el caso del perifoneador de Yaritagua, quien desde hace bastante tiempo anda buscando abandonar a UNT y montar tienda aparte. Si bien Luigi no salió muy bien parado en los comicios, después de las elecciones aseguran que sus seguidores se han reducido como el queso fresco, por supuesto que esto no debería causar ninguna sorpresa, porque es bien sabido que la derrota es huérfana y todo el mundo quiere retratarse con el ganador y esta es una lección que deberían aprender todos aquellos que hacen vida en la política, sobre todo en nuestro país, donde hay tanto vivo criollo; por cierto que al parecer la semana que estuvo desaparecido de Lara, dizque se encontraba haciéndose unos despojos, al estilo del hermano Cocó, tratando de desprenderse de las malas influencias, muchos se preguntan si hubiese llegado a la gobernación hubiese aplicado en esas instalaciones las mismas prácticas que han utilizado en forma recurrente, el chavo madurismo en el Palacio de Misia Jacinta.

*****

A propósito, lo habíamos adelantado, pero parece que no se dará para este año, sino para comienzos del 2022, algunas movidas de mata en algunas organizaciones políticas de la región y de uno que otro municipio. Por cierto, en el partido en el que milita el hombre de los “ramazos” con pringamoza al parecer causó mucho malestar que se haya puesto a circular este video en forma tan profusa, por cuanto se trata de una cuestión personal de cada quien y que no le interesa ni a los larenses ni al resto de los miembros de la organización política, incluso se comentó que dos conocidos periodistas capitalinos se hicieron eco de este hecho y lo comentaron en forma jocosa. Asimismo se comenta, que a pesar del largo kilometraje que tiene en política, dizque se dejó embaucar por un asesor político el cual tiene nombre similar a la historia del famoso retrato del personaje que no se ponía viejo, quien le presentaba encuestas ficticias en las que siempre aparecía como ganador, pero las cifras que entregaban solamente estaban en su mente calenturientas; de tal manera que no solo fue el Sargento de Nirgua el que se dejó engañar por los cantos de sirenas de las personas que decían ser de su absoluta confianza y lo lanzaron por un barranco, sin que se diera cuenta sino también el candidato del UNT también cometió el mismo pecado. Tenemos confianza en que estos nuevos traspiés que han dado ambos personajes de la político a regional, sean tomados como nuevas experiencias y que les sirvan para entender que no todo aquel que les palmea el hombre y los halaga, les está diciendo la verdad, de tal manera muchas veces el verdadero amigo es el que les dice la verdad, por dura y dolorosa que ella sea, pero les evita cometer estas equivocaciones que en política cuestan muy caro.

*****

A propósito, el triunfo Javier Oropeza en Torres es incuestionable, él mismo admitió en sus primeras declaraciones que tenía que recuperar la ciudad, aún tenemos confianza que en sus primeros 100 días de gestión contrate a un personal que le realice una auditoría, un inventario de los problemas que de ben ser atendidos con absoluta prioridad, acompañado de un cronograma de ejecución, al cual deberá hacer un seguimiento constante para determinar su cumplimiento. Considero que el nuevo burgomaestre, a pesar de su juventud, sabe y entiende el tamaño del compromiso que adquirió, en el momento en que ganó las elecciones. Entienden los caroreños que si bien es necesario instalar algunos adornos con motivo de las festividades navideñas, la situación país, las condiciones en las que está la situación de la salud y de los hospitales en Carora , está reclamando respuestas inmediatas, de allí que mucha gente esté expresando su sorpresa al ver la instalación de figuras de Santa Claus en varios lugares como su primera gran obra, erogando recursos que deberían ser utilizados en otras áreas donde más se requieren los recursos. Queremos dejar muy claro que no es nuestra intención decirle al burgomaestre como va a ejercer sus funciones, no es ningún imberbe que se deje manipular por algunos de los que le rodean y le soplan al oído que es “ el muchacho de la película”, por el contrario solamente queremos ser caja de resonancia, para que se entere de qué es lo que está pensando el pueblo de sus actuaciones, nuestras críticas y cuestionamiento siempre serán para que se corrijan los entuertos, siendo estos los objetivos que han caracterizado a esta sección por más de 50 años y confiamos en poder continuar haciéndolo hasta que se nos permita. Así que mucho ojo Javier, los caroreños confiaron en Oropeza y esperan que no los defraude, de todas manera aquí estaremos siempre muy atentos para recordarle los compromisos adquiridos con el soberano.

*****

Por cierto que los habitantes del municipio Urdaneta siguen a la expectativa y a la espera que el nuevo burgomaestre electo en las pasadas elecciones del 21N, anuncie formalmente a través de los medios de comunicación regional, que ha ordenado una auditoría de total y en detalle de la gestión de su antecesor, ya que en la región es de todos conocida las estrechas relaciones del nuevo jefecito, con quien estuvo más de 18 años al frente de ese cargo, dejando como saldo el haber convertido el municipio el que tiene las peores condiciones en cuanto a servicios, destrucción de la vialidad y deterioro de la calidad de vida de los habitantes, de todos los municipios de la entidad regional, lo cual no lo hemos inventado en esta sección, sino que ha sido la denuncia recurrente de la comunidad y de los dirigentes de las ONG defensoras de los derechos humanos, que son las que han eleva do su voz en forma recurrente denunciando hechos como presunta malversación de fondos, supuestas ventas de bienes inmuebles de esa corporación a terceras personas, los cuales hoy se pretenden liquidar a precios de gallina flaca; la extraña desaparición de bienes enviados por el gobierno de la entidad para resolver los problemas de los vecinos, los cuales han sido desviados hacia predios productivos particulares, son todos hechos que están esperando una respuesta del nuevo Alcalde que todavía no se conoce y ante esta demora insospechada, la gente comienza a sacar sus propias conclusiones, situación que se agudiza cuando circula versión que ratificarían a los funcionarios que trabajaban con el anterior burgomaestre, lo que implicaría que el personaje continuaría manejando la corporación a través de sus compinches y el nuevo jefecito se convertiría en un “convidado de palo”.

*****

Sería interesante averiguar si es cierto que al parecer desde el Circuito Penal de Lara, habrían dejado sin dejado sin Navidad a privados de libertad en Uribana. Comentan que el jefecito realizó el viernes 17 un compartir en el Edificio Nacional, sede de los Tribunales en la capital de la entidad. Según los familiares de los privados de libertad, para esta fecha estaba pautado un Plan Cayapa Judicial al Centro Penitenciario David Viloria al norte de Barquisimeto, con jueces penales, fiscales del Ministerio Público, Defensa Pública, diputados a la Asamblea Nacional de la Comisión Judicial entre otras instituciones, pero supuestamente este operativo fue suspendido por el jefecito, ya que tenía que atender el compartir navideño. También se pudo conocer que durante la visita al recinto penitenciario podría haber significado la libertad para más de 100 personas que se encuentran con los lapsos procesales ajustados a derecho para optar a la “Libertad”, razón por la cual estas personas y sus familiares no podrán disfrutar de unas navidades felices en unión familiar debido a que el compartir organizado por el jefecito, impidió cumplir con el trabajo que desde la presidencia de la República se asignara a toda las instituciones judiciales. Como esta noticia trascendió y encendió las alarmas, el jefecito se puso a pegar carreritas y giro instrucciones a los jueces y juezas adscritas al Circuito Judicial para una reunión el martes 21 y miércoles 22 de diciembre, “a los fines de llevar la atención a los privados y privadas de libertad recluidos en el Centro Penitenciario David Viloria, ello en aras de dar celeridad al proceso, teniendo como prioridad garantizar la tutela Judicial efectiva. Ojalá que hayan podido resolver la situación a tiempo.

*****

Como entendemos que el nuevo gobernador del estado tendrá muchas cosas de las que ocuparse, queremos acudiendo a los buenos oficios del amigo Alberto Dominguez, a refrescarle la situación del sector salud, que deben ser atendidos en forma prioritaria: el 92% de las Ambulancias están inoperativas; el 85% de los Laboratorios están paralizados; el 75% de las Salas de Rayos X no funcionan; el 56% del personal de los centros asistenciales han abandonado sus puestos de trabajo; el 70% de los cuartos de descanso están en condiciones infrahumanas; el 50% de los techos tienen filtraciones por falta de mantenimiento; el 80% del personal no se le dota de indumentaria de bioseguridad; existe un 70% de déficit de medicamentos para la debida atención de los ciudadanos; trabajadores tienen el salario mínimo más bajo del mundo; el personal jubilado muere de mengua por déficit alimentario sumado a problemas de salud; pacientes renales sufrieron todo el año por falta de atención, aumentando sus protestas de calle; pacientes Oncológicos no recibieron sus medicamentos de alto costo o llegaron a destiempo; Personal Médico especializado no se encuentra en hospitales públicos, solo algunos prestan servicios en privados; la salud es gratuita según las leyes venezolanas, pero esta privatizada de facto, como ejemplo, las Bolsas de sangre no se encuentran en el sector público, se adquieren en el sector privado a 80$ c/u y de paso te exigen llevar un donante; el pago por traslado en la Ambulancia va desde 100$ en adelante; las tomografías superan ampliamente los 100$; medicamentos y pago de consultas, impagables para quienes no reciben remesas. Todas estas denuncias están documentadas con la finalidad de atacar y resolver los problemas por el bienestar colectivo, pero lamentablemente hasta los momentos no ha habido respuestas positivas por parte de quienes tienen la responsabilidad de solucionarlos. De allí que le dejamos esta papa caliente en la mano al Gober Pereira para que se entretenga en el 2022.

*****

Definitivamente la rabia, el encono que le tenían y le tiene la gente del alto gobierno a la familia del general Raúl Isaías Baduel, cuya muerte en las mazmorras donde entierra la dictadura a quienes no bajan la cerviz y no comulgan con sus ideales, de nuevo aplica sus garras nauseabundas y en esta oportunidad, la víctima es el joven Josnar Adolfo Baduel, quien al igual que su padre, no solamente se encuentra, tras las rejas, sino que de acuerdo con los testimonios de sus familiares y abogados, supuestamente está siendo sometido torturas y al parecer como consecuencia de algunos “excesos” en este tipo de tratamientos, se vieron en la necesidad de trasladarlo a un hospital militar para ser sometido a varias operaciones en brazos y una mano, de acuerdo con la información confirmada por la familia. No están satisfechos con haber sometido por más de 12 al jefe de esta familia a las peores torturas psicológicas, que al extremo lo condujeron a la muerte y, en las primeras de cambio se produjeron algunas reacciones de sus compañeros de armas, pero luego fueron acalladas y apenas cuando han pasado apenas dos o tres meses de la partida de este militar, además de su esposa y sus hijos, dos de los cuales están presos, son muy pocas las personas que lo recuerdan, y quienes lo hacen es por haber sido el responsable de haber devuelto al Comandante Galáctico al poder después de haber sido defenestrado y haber renunciado, tal como lo admitió el general Lucas Rincón. Pero así como se la tienen aplicada a la familia Baduel, otro tanto están haciendo con toda la familia del otrora héroe barines, ya prácticamente los han sacado a todos del gobierno, al último dizque enviaron para República Dominicana fue al exgobernador, quien al parecer se metió, en medio de unos tragos, en un problema donde supuestamente una persona perdió la vida, según dijeron por las redes y lo enviaron a vacacionar en una casa de su propiedad en La Romana, pero no hay que olvidar que entre cielo y tierra no hay nada oculto.

*****

Comentan que la nueva “jefecita” del CLEL se le subieron los humos a niveles tan exorbitantes, que al parecer piensa que está despachando del Salón Oval de la Casa Blanca. El tratamiento con los subalternos deja mucho que desear, además les increpó que pueden criticarle todo lo que quieran, incluso a través de los medios de comunicación, porque eso a ella “le resbala”. Una de sus primeras acciones, es la exclusión de trabajadores de la entrega de la bolsa de alimentos, ahora no es para todos, sino para los que ella seleccione, además tienen que ir a retirarla en su oficina, para lo cual deben esperar hasta dos y tres horas, porque tienen que “verle a la cara” para saber a quién se la está entregando, pero cito al personal a las 11:00 am y a las 2:pm no había aparecido. Comentan que otra de las acciones de la “jefecita”, es que mientras al personal les demoran el pago de sus aguinaldos, al parecer se erogaron grandes sumas de dinero para adquirir “enormes y costosas” cestas navideñas para los diputados chavistas, principales y suplentes; mientras que para los de la oposición, solamente le dieron las cestas a los diputados principales. Aseguran que las cestas eran tan opulentas que contenían whisky escocés, champaña, vinos importados, ron, ginebra, turrones, panetones, dulce de lechoza y jamón tender, entra otras cosas, incluso uno de los diputados tuvo que llamar a sus hijos a que le ayudaran a montar la cesta en el carro, porque solo no pudo cargarla. También señalan los trabajadores, que también recibieron cestas, un poco más modestas, los trabajadores del entorno personal de la “jefecita”. Se queja el personal que ya ha pasado más de un mes que asumió el cargo, y hasta esta fecha no han designado a un Director de Recursos Humanos, o Jefe de Personal, de allí que los trabajadores no tienen con quien entenderse. Aun cuando ha dicho que lo que salga en los medios de ella, la tiene sin cuidado, estaremos muy atentos para exponer sus aciertos y sus desaciertos.

*****

Gobernador meta lupa en Hidrolara, al parecer en Carora nombraron una delegada que habría sido denunciada por los cisterneros y por las comunidades por proceder poco ortodoxo en todos los entes por los cuales paso; al parecer la profesional que nombró el alcalde saliente para que ocupara la delegación, supuestamente tiene más rayas que una cebra, y ésta a su vez nombro para administrar el llenadero de Hidrobarro en Carora ubicado en la Lara – Zulia a una colega con la cual dizque hacen la llave perfecta para coaccionar, estafar, humillar y vejar a los cisterneros y a cuanta persona acude a solicitar agua por cisterna. De esta situación estaría enterado el jefecito operativo de Hidrolara, el cual al parecer está de acuerdo con estas situaciones denunciadas miles de veces en la oficina de Carora; la denuncia contra ambas funcionarias se hizo pública en los periódicos de la región, ahora solo queda preguntar ¿nadie le ha dicho quiénes son las profesionales en cuestión señaladas de manera pública y en hechos precisos y concretos, tiene que comenzar a actuar y a depurar a Hidrobarro Torres, de este tipo de personas, definitivamente ellas están en contra del soberano, que ya no aguanta tanto abuso, además estas damas son las que distribuyen la gasolina priorizada en la estación de servicio El Mara, donde actúan peor que un dictador y favoreciendo a los amigos con sendas «camionetotas» mientras que a las personas enfermas les piden informe médico, que lleven al paciente y que esperen por horas y horas pasando por la vejación más grande hacia el ser humano. La verdad que no hay derecho. Creemos que el burgomaestre Oropeza también debería investigar qué es lo que allí viene ocurriendo en medio de tanta impunidad.

*****

El descaro de algunos dirigentes del PSUV en Carora es de espanto y brinco, en el mercado municipal descubrieron a unas mujeres las cuales se embolsillaban unos mil quinientos verdes semanales, este dinero al parecer no entraba a las arca de la municipalidad, dicen que también cobraban los puestos de los trabajadores informales de las avenidas 14 de Febrero y Francisco de Miranda, según cuenta una que es la esposa de un concejal recién electo. A propósito, nombraron nuevo Prefecto, ojalá y cambie la mala imagen que deja el saliente, el cual solo se dedicó a amenazar a los comerciantes, licoreros y a cuanto ciudadano conseguía en la calle, de igual manera metió sus manos en Hidrobarro ocasionando muchos contratiempos. El nuevo prefecto ElMen es diputado constituyente, es oriundo del caserio Cieneguita, por el cual no aporto ni un clavo siendo diputado, es afecto a la almirante Carmen Meléndez, no es bien visto por la dirigencia del PSUV en Torres, cuando asomo sus aspiraciones de ser candidato a la alcaldía de Torres, el Prefecto saliente y algunos dirigentes comunales le hicieron la guerra, queda ver cual línea seguirá ahora, ojala y la que escoja sea para bien de la ciudad y su población.

JBS