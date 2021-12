VIDEO Barrio Nuevo tienen 5 días sin servicio eléctrico por la explosión de un transformador #27Dic

Casi 70 familias de los alrededores de Barrio Nuevo protestaron en horas de la mañana de este lunes y trancaron el acceso de la carrera 15 con calle 58, con el fin de exigir a las autoridades correspondiente un nuevo transformador, ya que la comunidad permanece sin servicio eléctrico desde el pasado 23 de diciembre, fecha en el que se escuchó una fuerte explosión y quedarán a oscuras.

Carlos Freítez, habitante de Barrio Nuevo detalló para ElImpulso.com que la situación ha sido crítica para las familias ya que a la falta de la electricidad se le une la escasez de agua y todo es un colapso. “ Más de 40 personas salimos a la calle para dar a conocer la situación, esperando respuestas ya que hemos pasado el reporte y no viene ninguna cuadrilla, es difícil, hay personas de la tercera edad y niños que es vital su atención y no podemos continuar así, se pasó la navidad no queremos que suceda lo mismo en año nuevo,” especificó.

- Publicidad -

Alegó, que en la comunidad ha padecido casi todo el año por la fallas en los diferentes transformadores, al parecer estos se sobre cargan y ocurren las explosiones porque al momento de ser reparados no colocan las piezas adecuadas y estos en vez de ser arreglados ameritan un cambio.

“ Conocemos la situación pero en tiempo de campaña fueron instalados diferentes transformadores, los de Barrio Nuevo aún continúan dañados y en vez de ser reparados necesitan ser sustituidos por lo que pedimos a las autoridades avocarse al caso.”

Por último, la comunidad realizó un llamado a Corpoelec y autoridades correspondientes para una solución rápida y oportuna, de lo contrario alegaron continuar las acciones de calles.”