OPINIÓN Entorno en viñetas: ¡Guaidó ratificado! #31Dic

MUNDO ECONÓMICO

Nicolás Maduro aseguró que la economía venezolana volvió a crecer tras perder un 80% de su tamaño en ocho años

-El mandatario no ofreció detalles sobre los números de 2021, pero sostuvo que ha habido un proceso de “recuperación sostenible” basado “en la economía real”.

-Además, en una entrevista concedida este domingo al canal Al Mayadeen, el presidente resaltó que en el país ocurre un proceso con base en «el esfuerzo colectivo de toda la nación».

-Sin duda. ha sido un esfurerzo de toda la nación, especialmente del sector privado nacional e internacional -de los países aliados a Venezuela.

-Gracias a Dios el gobierno, parece estar entendiendo que cuando interviene en el quehacer económico nacional, “mete la pata”, por lo que se dado a la tarea de dejar que el mercado se autoregule, al mejor estilo de cualquier país capitalista.



La economía venezolana en 2022

-Todo apunta a que se mueve hacia un desempeño positivo. Pero la salida de la crisis que azota a los venezolanos pasa por un compromiso del gobierno, los empresarios y el liderazgo político.

-Nuestra unidad de estudios económicos prevé un crecimiento del PIB en torno a un 10%, una extinción de la inflación por la extendida dolarización, una tasa de cambio estable, así como un incremento del consumo que podría alcanzar la sorprendente cifra de hasta un 30%.

ECONOMÍA EN CIFRAS

Dólar

Tasa de cambio paralela: 4,65 (variación semanal: -0,65%)

Tasa de cambio BCV: 5,58 (variación semanal: 0%)

-El dólar se mantiene estable por 5ta semana consecutiva. Definitivamente la extendida dolarización de la economía, que hoy alcanza más de un 90%, así como las inyecciones sostenidas del BCV de entre 50 y 65 millones de dólares en cash semanales al sistema bancario y la férrea disciplina fiscal, han logrado mantener el precio del dólar sin cambios mayores.

Inflación

IPC alimentario semanal (Índice Quinta Crespo) *: 2,2%

IPC alimentario a cierre de diciembre: 17,2%

Inflación alimentaria acumulada 2021: 980%

-No obstante, la tasa de cambio no presenta mayores cambios, la comida sigue al alza, pudiendo estimar una “inflación en dólares” o poder de paridad adquisitiva al cierre del año de un 60%. ¿la principal causa?: -Especulación

(*promedio de precios de los mercados municipales).

Masa monetaria

Expansión Liquidez semanal: 1,87% (17-12-21)

Expansión de Liquidez acumulada 2021: 346%

Masa monetaria circulante en dólares cash: 5,5 miles de millones

Masa monetaria circulante en bolívares: 3.910.335.000,00 u 841 dólares al pararelo

-Durante este año, el BCV, sostuvo una disciplina fiscal bastante más aceptable, con un crecimiento de dinero inorgánico del 350%. Esta cifra, que parece enorme, es bastante moderada respecto al año 2020, cuando la expansión de liquidez en bolívares sobrepasó el 1.200%

Dolarización

Extensión de dolarización en cifras absolutas: 85%

Extensión de la dolarización tomando en cuenta encaje bancario: 98%

-Aunque nominativamente, la dolarización informal de la economía alcanza la ya significativa cifra de un 85%, realmente al realizar estudios de mercado que incluyen la as grandes cadenas de consumo masivo, así como las 50 empresas más grandes del país, más del 95% de sus transacciones son en dólares cash.

Commodities

Petróleo: $ 74,23 por barril (variación respecto a la semana pasada -8%)

Oro: 58.344 Kg (variación respecto a la semana pasada +0,3%)

-Si bien el precio del petróleo ha tendido a bajar durante el último trimestre del año, la mayoría de los especialistas en la materia, estiman que los precios tenderán al alza durante 2022. Esto, debido a que aumentará ala demanda a nivel mundial.

Criptoactivos

BTC: 49.022 (variación respecto a la semana pasada +0,81)

ETH: 3.900 (variación respecto a la semana pasada -1,98)

-El precio de los 2 criptoactivos de referencia, se mantiene a la baja, esperando el alza pronosticada por muchos expertos en la materia. Las compras y transacciones, de estos y otras ciptomonedas contrariamente, han aumentado sustancialmente.

-Este fenómeno ocurre por la gran cantidad de gente que se ha dado a comprar a bajo precio estos activos esperando con el objetico de comprar a la baja y vender después al alza.

Mercado Bursátil

Dow Jones: 36.302,38 (variación respecto a la semana pasada +1,5%)

S&P500 4.791,19 (variación respecto a la semana pasada +2,02%)

NASDAQ 15.871,30 (variación respecto a la semana pasada +2,25%)

BVC -Bolsa de Valores de Caracas IBC 5801,18 (variación respecto a la semana pasada +1,5%)

-Contra todo pronóstico de los analistas financieros, los instrumentos transados en las bolsas internacionales, americanas, europeas y asiáticas siguen al alza, aún esperando la tan anunciada corrección o caída de los precios de estos desde hace más de 1 año.

-La razón, la encontramos en el exceso de liquidez observado en todas las economías consolidadas, que es absorbida por los mercados y la banca, así que no esperamos corrección o descenso en los próximos meses.

-La Bolsa de Valores de Caracas, no se queda atrás, en este caso no por exceso de liquidez en nuestro sistema financiero, sino porque las empresas que hacen vida en nuestro mercado de valores tienen sus operaciones y cadenas comerciales completamente dolarizadas, de modo que rinden utilidades en moneda dura, que en algunos casos superan la devaluación e incluso inflación en divisas.

SOCIAL

Covid

-Esta semana se reportan 443 mil casos y 5314 muertes en nuestro país, lo que sigue hablándonos de la ya consabida falsa curva plana.

-En el mundo se contabilizan 280 millones de contagiados 5,5 millones de muertos.

-Si bien el gobierno nacional, no ha hecho declaraciones al respecto, fuentes extraoficiales nos revelan que al menos un 80% de los venezolanos, han recibido una dosis de la vacuna anti-Covid

-La variante Ómicron, ya está en Venezuela, si bien es mucho más contagiosa que las variables hasta ahora conocidas, es menos letal. En este momento, resulta clave acentuar las medidas preventivas conocidas.

-Con 56 millones de vacunas ingresadas al país durante este año, no hay excusa para no vacunarse, recordemos que la inmunización evita complicaciones y mitiga la posibilidad de muerte por coronavirus.

-Definitivamente los grandes logros del gobierno este año han sido el hacerse de vacunas suficientes para inmunizar a toda la población, no obstante, la crisis económica y sanciones; así como, el haber permitido la dolarización informal del sistema financiero y dejar que el libre mercado fluya como agente regulador de la economía nacional. ¡Del resto, 01 en la boleta!

Starbucks wanna be

-El furor de tomarse un café en la falsa franquicia que abrieron en las Mercedes, revela la brecha regulatoria, en virtud de cual, los negocios ilícitos, que no pagan aranceles ni regalía, aportan un 20% al PIB.

-Obviamente, el aislamiento económico y las sanciones no dan pie a la discusión sobre el uso indebido de una marca. Otros negocios han surgido en los últimos tiempos que son copias de marcas internacionales de las cuales usan logos, nombres, tipografía y empaques similares sin mayores pudores. Buen ejemplo de ellos lo tenemos en Zucaritas o Corn Flakes hechos en Venezuela, que originalmente pertenecieran a la multinacional Kellog´s.

Observatorio Venezolano de Violencia

-Asegura que han disminuido significativamente las muertes violentas en el país, así como los índices de criminalidad en general. ¡Por fin pegamos una!

Servicios

-No esperamos grandes mejoras de los servicios básicos ni de la provisión de combustible para el año 2022.

POLÍTICA

Maduro felicita la navidad

-El presidente dio un mensaje grabado en cadena nacional y difundido también en sus redes sociales. En un versallesco Palacio de Miraflores, rodeado de actores y actrices, y de su esposa Cilia Flores, Maduro habló de “libertad”, de “felicidad” y de dignidad”

-“Hoy celebramos por partida doble, en primer lugar la llegada de la Navidad, que es el renacer perpetuo de la esperanza y, por supuesto, la herencia más hermosa que nos han podido legar, una patria digna, infinita y libre, porque nadie tiene lo que no ha soñado y porque nunca se sueña en vano…

-¡Menos sueños y más acción Sr, Presidente!

La oposición de Venezuela ratifica el liderazgo de Juan Guaidó

-Partidos de oposición en Venezuela votaron este lunes para respaldar la continuidad de Juan Guaidó como líder del bloque opositor en el país.

-No todos los partidos opositores respaldaron la continuidad de Guaidó en esta votación. La agrupación política Vente Venezuela, dirigida por María Corina Machado, se pronunció en contra, asimismo Julio Bórges, de Primero Justicia, renunció a su puesto de Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno interino.

-Si bien Guiadó cuenta con el respaldo de muchos países del orbe, un 80% de la ciudadanía venezolana, rechaza tanto la gestión de Maduro, como la de Guaidói.

-La oposición no sólo está fragmentada, sino además no escucha el clamor de la ciudadanía por un nuevo liderazgo que pueda aglutinar el sentir de un colectivo frustrado que ya no cree en desgastados y corruptos líderes, oficialistas u opositores ¡No aprendemos, pana!

-Por otra parte, James Story, embajador de USA en Venezuela felicitó continuidad de la AN y ratificó su reconocimiento a Guaidó.

-Sr. Story, usted y los gringos en general, alimentan el liderazgo de Maduro respaldando el interinato de Guaidó. ¡Mejor dedíquense a conocer la venezolanidad, o se dedican a sus propios asuntos, que poco están ayudando a la patria!

Luis Ugalde: “La crisis en Venezuela termina en una negociación”

-…” para mí es obvio que el Gobierno de Maduro está muy mal. …El chavismo cada vez saca menos votos”.

“…por otro lado, tampoco podemos decir que la oposición viene subiendo. No solo tienen diferencias, y están agresivos entre sí… He sabido que acaban de celebrar una reunión fuera del país todas estas tendencias opositoras, que saben que así no pueden seguir”.

-Según asegura Ugalde, es mandatorio que el gobierno y la oposición se sienten a negociar, para destrancar el juego político que vive Venezuela.

Europa ubica a Venezuela en lista de peligrosidad

-A partir del 2022, los ciudadanos que viajen desde Venezuela a Europa deberán tramitar un permiso especial emitido por el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viaje.

-El permiso deberá ser tramitado antes de que los viajeros ingresen a la Unión Europea. El objetivo de la medida es intensificar la protección frente a posibles ataques terroristas.

-Definitivamente los europeos, de corta memoria, olvidan los tiempos en que Venezuela, no sólo era un socio comercial de excepción, sino cuando los venezolanos emigrantes europeos y sus hijos, llenaron las arcas de muchos de sus países con ingentes cantidades de dinero.

-¡Ahora resulta que todos los venezolanos somos indeseables terroristas!

DE ACRIP Y DE ALLAP

-Vale la pena señalar que, durante este año, el Internet del Valor, la tecnología Blockchain, BTC, ETH, SHIBA y otros, junto a los NFT y Axie Infinity, han ganado una gran popularidad. Parte de los millones de nuevos usuarios, como es normal, han entrado a las criptofinanzas, tanto por el aspecto de inversión y especulativo que comprenden, así como por la libertad que genera su usabilidad.

-Actualizaciones como el Taproot para BTC, implementado este año, así como su próxima mejora el BIP-119, además de brindar más seguridad a las transacciones, actúan como un modelo de «covenant» (convenio, pacto) que permite delimitar la forma en que pueden usarse.

-BTC logra mayor transaccionalidad en PayPal en el 2021 y cotizó por primera vez en Wall Street.

-Los NFT tienen mayor nivel de demanda que las criptomonedas. Lo que nos hace creer que se fortalece la horizontalidad de las criptofinanzas.

-Mientras el dólar ha perdido casi el 100% de su valor en los últimos 100 años, el BTC ha ganado 75.000% desde hace tan sólo 8 años, no obstante, la caída de precios por la que está atravesando.

-El Petro es la segunda criptomoneda más usada en Venezuela a pesar de ser centralizada a través del Blockchain Privado de SUNACRIP

-Durante la semana se han comerciado 30 BTC y 1.700 PTR, por un valor total de $1,7 millones de dólares.

