RETACITOS #2Ene

Tremendo el despelote que tienen las empresas eléctricas del país, en varias entidades federales, donde han descuidado por varios años el cobro del servicio eléctrico, incluso el grueso grupo de personal de campo que se encargaba de ir a revisar los medidores en casas, edificios y empresas, prácticamente desaparecieron y muchas personas tienen que apersonarse en las oficinas de Corpoelec, con la finalidad de saber cuánto se adeuda, ya que la empresa de servicio no se ocupó más nunca de este asunto. El gran problema que hoy se viene presentando en varias regiones del país, entre ellas Lara, es que ahora la Corporación Eléctrica ha decidido poner las cuentas en orden y resulta que los montos por cobrar son gigantescos y pretenden, como es el caso de muchas empresas, no solo que sean cancelados “ a la mayor brevedad”, sino que se pague en dólares, en lo que constituye una flagrante violación de la normativa legal vigente, porque la moneda de curso legal en Venezuela es el bolívar, por lo tanto, se están saltando la Ley a la torera cuando intentan cometer esta arbitrariedad. Por otra parte, no pueden responsabilizar a los usuarios del servicio eléctrico, de la irresponsabilidad e ineficiencia de Corpoelec y su equipo gerencial; tampoco pueden pretender cobrar las deudas en función del consumo histórico de las empresas, porque son muchas las que en los últimos años, han paralizado sus actividades, sobre todo en los últimos dos años, como consecuencia de la pandemia. Existen en Lara empresas que redujeron en cerca del 90% sus actividades y pretenden cobrarles el servicio de luz, tener ninguna medición del consumo en los últimos tres años, como si estuviesen operando al 100% de su capacidad Instalada, lo cual es una aberración e implica que es una medida que se debe revisar para evitar que presenten males mayores.

Los docentes jubilados del Ministerio de Educación, que representa un número superior a los 22.600 personas, denuncian que entre noviembre y diciembre, el despacho oficial les pagó entre un 50% y 60% menos de los aguinaldos que por Ley les correspondía, decisión adoptada en forma unilateral, inconsulta y los afectados solamente se encontraron con que solamente les habían depositado la mitad de lo que les correspondía. Lo grave de esta situación, es que se está hablando de cifras que son multimillonarias, porque se ha indicado que este “alicate” no solamente se lo aplicaron a los jubilados del Magisterio Venezolano, sino también a todos los jubilados del resto de los ministerios al servicio del Estado. Entre los afectados de un ministerio, indican que al trabajador debería recibir algo así como 230 Bs/mes y solamente le depositaron Bs. 116, es decir que les birlaron un elevado porcentaje, afectando a las personas más vulnerables. Lo que genera mayor preocupación, entre los afectados, es que ninguno de los sindicatos que están obligados a defender sus derechos y reivindicaciones, ha dicho “esta boca es mía”, por lo que presumen o que hubo una “Mano Peluda” o que funcionó, como ocurre en la política criolla y vernácula venezolana, “El Hombre del Maletín”. Si bien todos estamos conscientes de la situación país, que la Nación atraviesa por una crisis humanitaria compleja, también que el Estado está quebrado y es ahora cuando comienza a registrar un ligero incremento en los ingresos por renta petrolera; pero es el colmo de la aberración, quitarle más de la mitad del aguinaldo a los jubilados ministeriales, integrados en su gran mayoría por personas de la tercera edad, con ingresos que no les permiten atender sus necesidades mínimas de alimentación y medicinas, esto es insólito.

En medio del mayor descaro y desparpajo, sin la menor intención de impedir que la gente se enterara, el pueblo de Barinas vio desfilar por sus calles, caravanas de camiones cargados de neveras, lavadoras, aires acondicionados, ventiladores y otra serie de electrodomésticos que se presume serán utilizados por el candidato del partido PSUV, para comprar conciencias e intercambiarlos por los votos, en su aspiración de ser electo como gobernador del estado en esta entidad llanera, elección en la cual el Ejecutivo Nacional no está escatimando recursos ni esfuerzos, para impedir que termine el caudillismo que han impuesto los chavistas en la región, el cual fue cortado sorpresiva y abruptamente cuando el 21N, Freddy Superlano se alzó con un triunfo indiscutible, respaldado por las cifras de las actas que fueron “demoradas”, “ocultadas”, dando así tiempo a que el bufete de Miraflores tomara el asunto en sus manos y decidiera ordenar al CNE, suspender el conteo de votos y la proclamación del ganador, asumiendo el Poder Electoral, una posición timorata y pusilánime, bajando la cabeza, cuando estaban pisoteando el poder de la Institución y desconociendo la voluntad del soberano; para después ordenar la celebración de unas nuevas elecciones el 9 de enero, con lo cual le escamotearon el triunfo al pueblo barinés y se repitió la historia de Andrés Velásquez en el estado Bolívar, quedando en entredicho la institucionalidad del árbitro, cuyas autoridades en lugar de emplazar a ilegítimo TSJ a respetar su autonomía, aceptaron sin chistar y solamente el rector Enrique Márquez se atrevió a alzar la voz y emitir una protesta pública, y por supuesto le cayeron encima con el mazo y se tuvo que callar la boca. Ojala que esta película no se repite al nueve de febrero, pero de que van con todo, no hay ninguna duda.

Nunca nos cansaremos de exponer en esta sección, que las críticas y cuestionamientos que este espacio aparecen, en muchos casos con señalamientos recurrentes contra individuos y funcionarios públicos, tienen como objetivo visibilizar los hechos irregulares, los abusos de poder, las violaciones de los derechos humanos de los ciudadanos, los excesos de las autoridades, muchas veces sin justificación con la finalidad de que se corrijan, que se investiguen, se establezcan responsabilidades y se apliquen las sanciones a las que hubiere lugar. Por eso estamos insistiendo y ratificando las denuncias que se estuvieron publicando durante los últimos dos años sobre presuntas actuaciones irregulares del burgomaestres saliente de Urdaneta, que no las inventamos, sino que son de todos conocidas en ese municipio, uno de los más desvalidos y abandonados entre los 9 que conforman el estado Lara. Aseguran que el nuevo burgomaestre, en una actuación ladina como la de su antecesor, intenta hacer lo del gato, esconder la basura debajo de la alfombra para hacer ver que no hay nada que ocultar y que todo está en orden, cuando es el primer convencido que no es así, de manera que el personaje, de quien aseguran, no tiene ninguna experiencia gerencial en la administración pública, ha dicho a quienes están pidiendo que se aclaren y se entreguen las cuentas de la administración anterior, que eso a él nada le importa, que va a ser “borrón y cuenta nueva” y que “aquél que no esté de acuerdo o este a disgusto, que se vaya”, en lo que pareciera ser una actitud complaciente y acomodaticia con su antecesor, quien supuestamente tienen un “rabo de paja” que llega desde Siquisique hasta Barquisimeto que ya es mucho decir, además ahora más que nunca, se podrá en duda su capacidad para gerenciar este municipio.

Como el tiempo ha seguido pasando y a muchos de nuestros amigos y lectores les ha extrañado, que no se han hecho comentarios en torno al acontecer del glorioso partido del pueblo, aun cuando de todos los demás, de una u otra forma algo se ha dicho, han hecho saber sus inquietudes e incluso se preguntan si existe algún compromiso oculto. De allí que hemos recibido un par de correos donde lo primero que se plantea es: ¿Qué responsabilidad tiene el inefable en la derrota de AD en Lara? ¿Por qué éste es un tema tabú del que se habla a media voz y no abiertamente como corresponde a una organización democrática? ¿Dónde quedó la recia personalidad de los dirigentes del partido que nunca tuvieron temor de exponer sus críticas con entera libertad? A mayor poder de decisión, mayor responsabilidad en los resultados y ese es el caso del Inefable. Otro documento expone algunas de las razones discutibles, controvertibles o rebatibles que condujeron a la derrota de AD en Lara: Ausencia de una estrategia y de un comando de campaña capaz de orientar los objetivos alcanzables, conectar a la dirigencia con los ciudadanos y transmitir seguridad de dirección; la no legitimación de los candidatos a todas las posiciones a través de elecciones primarias: anulación de la candidatura de la Bella So a la Gobernación mediante un a maniobra en la dirección que la debilitó inexorablemente ante los electores y ante la opinión pública; debilidades visibles improvisación, corroborados por los hechos en el aparato organizativo del partido; ausencia de debate y de denuncias; debilidades en el mensaje; choques y fricciones con el G4; ausencia de actos masivos de impacto; debilidades en la utilización de las redes sociales y de su importancia en la masificación del mensajes; debilidades en la defensa del voto y en los operativos finales de campaña; subestimación del impacto de los inmigrantes en la consolidación del voto opositor; la abstención y su influencia nociva; debilidades en la política de alianzas y división y sub división del voto opositor, análisis muy cercano a lo ocurrido.

Los amigos del partido UNT en el municipio Palavecino, nos envían un audio, en la voz de uno de sus voceros principales, para exponer que no estuvieron de acuerdo con algunos comentarios que hicimos en esta sección durante las pasadas elecciones, referidos a algunos de los militantes y aspirantes a cargos de elección popular, advirtiendo que no lo hicieron en el momento para no echarle más candela al monte, de tal manera que lo hacen ahora y con la apertura y objetividad que ha caracterizado a esta columna, con mucho gusto les escucho, pero les he advertido que después de ojo afuera no vale Santa Lucia. Denuncian muchas candidaturas fueron impuestas a dedo, señalan que dejaron por fuera a los candidatos de UNT en Palavecino, atropellos que luego tuvieron sus consecuencias; también que muchos de los dirigentes del G4 n o estuvieron trabajando a favor del candidato Florido; se afirma que muchos dirigentes se am paraban en una figura que llamaban “El Paragua”, a través del cual la dirigencia regional, amigos y familiares con esos atropellos, creían que iban a salir victoriosos porque la tarjeta de la unidad (La Manito) iba arrastrar los votos como en el 2015 y en esta oportunidad al paraguas le cayó una lluvia de “granizo” el 21N, con la excepción de Javier Oropeza en Carora, cuyo liderazgo se impuso a pesar de todos los obstáculos que le pusieron en el camino. Ante estos resultados, admite que se impone tomar medidas, tanto en los municipios como en los ámbitos regional y nacional, para evitar que se repitan este tipo de situaciones, que haya primarias y evitar que los líderes sean utilizados como “barajitas de negociación”. Admiten asimismo, que se perdió por muchos factores, entre esos, las paleas y la falta de unidad, incluso algunos partidos del G4 al parecer llamaron a votar por el sargento de Nirgua. Exige el UNT de Palavecino que “el maracucho” tiene que meter la mano en Lara, porque lo que pasó en la región, a nivel de UNT fue un a debacle, y no solo por la unidad, sino por el crecimiento que venía registrando en la militancia, pero los atropellos de la dirigencia regional echaron al traste el trabajo de los líderes de los municipios, señalando directamente al jefecito de la organización.

De no haber sido atendidos, los requerimientos de los hombres de azul, como hemos llamado siempre en esta sección a los funcionarios de la Policía de Lara, a quienes muchas veces hemos defendido, por los miserables salarios que perciben, pese a la enorme responsabilidad que tienen sobre sus hombros; por la falta de dotación de un uniformes y zapatos; por los retrasos en el pago de sus beneficios sociales; aunque también los hemos criticado cuando cometen abusos de poder, cuando colocan puntos de control para bajar del equino a los ciudadanos, o cuando alguno de sus miembros pone preso a algún jovencito, para dejarlo en libertad luego de lo ha obligado a satisfacer sus satisfacciones sexuales, casos que se han visibilizado a través de las redes sociales. En esta oportunidad, son los jubilados del cuerpo policial quienes han alzado su voz para reclamar que no se les han cancelado sus salarios y retroactivos desde el pasado mes de agosto, lo que implica que tienen cerca de cuatro meses “comiéndose un cable”, porque quienes tienen la responsabilidad de cumplir con estas obligaciones, no lo han hecho hasta estos momentos, aprovechando para hacer esta protesta el acto de promoción de grado de los nuevos funcionarios, lo que permitió que estos se miren en ese espejo, ya que en un futuro no muy lejano podrían estar enfrentados a estas mismas circunstancias. Luego de estas protestas, los larenses quisieran saber si los hombres de azul disfrutan del seguro HCM, seguro de Riesgo, seguro funerario, están recibiendo la bolsa de alimentos; las bombonas de gas, así como servicio médico permanente, y también si se ha regularizado la entrega de sus dotaciones de útiles para el trabajado. Están en todo su derecho de protestar por sus beneficios y reivindicaciones y recuerden que quien persevera vence.

Denuncian habitantes de Pueblo Nuevo, que un grupo de desadaptados, quienes el pasado 25 de diciembre, con premeditación, alevosía, e instintos asesinos, violentaron la paz y la tranquilidad al iniciar, sin ningún tipo de justificación, un a balacera en la carrera 4 con calle 4 de esta pacífica zona. Los presuntos responsables de los disparos, hirieron a dos personas, quienes afortunadamente están fuera de peligro, según la información emanada de fuentes policiales, quienes señalaron que estos individuos están siendo investigados dizque por estar involucrados en este suceso. Por otro lado, se denuncia en las redes sociales, que entre el 24 y 25, colectivos supuestamente capitaneados por por un dirigente sindical del transporte en Lara, junto a sus descendientes, portando armas de fuego pusieron a correr a toda la comunidad del barrio, dejando como ya se ha dicho a dos personas heridas. La comunidad está exigiendo que se ponga fin a esta situación, ya que al parecer algunos funcionarios gubernamentales, se hacen los locos ante este tipo de hechos de violencia. Vecinos de la zona, quienes como es obvio, prefieren mantenerse en el anonimato, por temor a represalias de estos chicos malos y su progenitor, han expresado que encuentran preocupados por la seguridad de todas las familias de la zona, por cuanto temen que los “Pistoleros de Pueblo Nuevo” puedan atacar de nuevo y pudiera ocurrir una desgracia con pérdida de vidas humanas, ante la mirada complaciente de las algunas autoridades de este entidad, que prefieren hacerse de la vista gorda, que amarrarse los pantalones, y meter en cintura a estos vándalos. Lo que más angustia a la gente, es que los “gatillos alegres” todo el mundo los conoce, e incluso en la denuncia los presentan con nombres y apellidos y los diversas cuentas pendientes que tienen con la justicia, por lo que resulta verdaderamente insólito que les permitan, después de lo ocurrido en estas navidades y de su pedigrí, Les permitan continuar atemorizando impunemente a la población. Nos gustaría saber ¿Qué opina, gobernador Pereira? Dicen que están apadrinados por Julito el caroreño.

Crecen aceleradamente las expectativas entre los diversos gremios de la actividad privada, en la medida en que llegará a su fin la flexibilización ampliada establecida por el Gobierno, sin que hasta estos momentos se hayan hecho declaraciones con algunos indicios en torno a lo que tiene previsto hacer, una vez concluido este período. También existe expectativa entre los gremios de la salud, que están esperando, como ya se ha adelantado por allí en las redes sociales, un “Tsunami” de contagios para los meses de en ero y febrero, aderezados con la llegada de la variante Omicrón, que en estos momentos tiene pegando carreras a varios países de la Comunidad Europea, por sus elevados niveles de contagio, resultando relevante como se ha alertado que en el Reino Unidos se registraron 120.000 contagios en 24 horas, cifra verdaderamente alarmante y que ha obligado a muchos países a profundizar sus restricciones de ingreso a sus territorios. Aun cuando en estas primeras de cambio no ha habido modificaciones significativas en las cifras de contagios, es evidente que los resultados se verán dentro de un par de meses. En todo caso, los voceros de la dirigencia empresarial, confían en que se mantendrá la flexibilización ampliada, por cuanto no existen pruebas determinantes que indiquen que el aumento de los contagiosa se producen en los comercios y en las industrias, por cuanto son muy severos en cuanto al cumplimiento de las medidas de bioseguridad, además han recomendado al Ejecutivo que hay que aprender a vivir con el Covid-19, advirtiendo que en esto hay una gran responsabilidad individual de las personas, ya que es un hecho cierto que se está tratando con gente adulta, no con párvulos de la escuela primaria, de tal manera que exigen que no se retorne al esquema de 4+4 que tanto daño le hizo al aparato productivo del país y a la economía en general, existiendo consenso en esta petición.

El pasado lunes nos sorprendió una triste y lamentable noticia, murió el colega Coromoto Álvarez, uno de los hombres que formó parte de un grupo de periodista que le dio brillo a esta profesión durante la “Época de Oro del Periodismo Venezolano. Fue uno de los reporteros estrellas del diario Ultimas Noticias, gremialista incansable y miembro de la directiva del CNP. Toda la vida le estuve agradecido, porque fue uno de los que más intercedió ante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, quien me demandó por “Vilipendio al Presidente de la República”, ya que escribí en esta sección: “Los valores éticos y morales del país están tan comprometidos que la corrupción comienza por Miraflores”, alguien quiso ganarse unos puntos y comentó : “Presidente allí le dicen que usted es un ladrón”, eso bastó para que ordenara la medida en mi contra. Fueron los peores días de mi vida, mi madre. esposa e hijos angustiados porque iba a ir preso; me investigaron en todas fuentes que cubría, me pincharon los teléfonos y pare usted de contar. Coromoto que para el momento cubría Palacio, hablo con CAP, le dijo que era un periodista joven, pero serio y responsable, a esto se sumó que no encontraron en las investigaciones nada que me comprometiera y en una rueda de prensa en Ciudad Bolívar, le preguntaron por el caso del periodista de EL IMPULSO y allí anunció que “ había desistido del juicio”, fue Coromoto el que me llamó para darme la noticia, estos favores nunca se pagan. Al terminar su mandato, CAP me sorprendió cuando aparecí en una lista de periodistas que sería condecorados el 27 de junio, y allí me impuso la “Orden Mérito al Trabajo en Primera Clase”. Nunca olvide la frase que dijo cuándo me colocaba la presea: “Juan Bautista, tu eres tremendo”. Lamentablemente, el tiempo me dio la razón y CAP salió del Palacio por la puerta de la cocina, lo cual no se merecía porque digan lo que digan, fue un gran Presidente. Vuela alto Coromoto Álvarez, te lo ganaste durante tu pasantía por este mundo terrenal. Paz a su alma.

Quiero alertar a los amigos y seguidores de esta sección, quienes nos han acompañado durante más de 50 años, primero en el diario El Impulso (impreso) y luego en Elimpulso.com (digital), que personas inescrupulosas, a mediados de diciembre crearon una cuenta en Instagram con el título “retacitoselimpulso”, usurpando y suplantando, sin ninguna autorización, ni del autor de esta sección, tampoco de Elimpulso.com ambos nombres y haciendo ver que éramos los responsables de publicaciones, cuyo contenido desconocemos y no compartimos, por lo que tanto la empresa, como personalmente elevamos la denuncia a los administradores de la red Instagram; petición que también se hizo a quienes han tratado de abusar de la buena fé de los lectores. La reacción inmediata fue eliminar el nombre de El Impulso, y lo cambiaron por “retacitosbaqto”, con lo cual seguían usurpando el nombre de esta sección, debidamente registrado por la empresa como una columna exclusiva. Quiero ratificar que en ningún momento, a lo largo de más de 50 años de vida de esta sección, he autorizado a personas o empresas para hacer uso de un nombre que se ha ganado el respeto y el respaldo de los lectores, por su objetividad, su veracidad y el respeto por la dignidad humana; cuando en esta sección se hace algún comentario, es porque existen todos los soportes que lo respaldan; cuando alguien nos da una información confidencial, le pedimos los soportes antes de publicarla, y en numerosas oportunidades, hemos contactado personalmente a los señalados, para conocer sus versiones de los hechos. De allí el alerta y el ruego para que denuncien a estos irresponsables.

JBS