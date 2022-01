OPINIÓN Astronautas a-Divinos (Parte I) #10Ene

…A los que andan por las nubes

Es un pequeño paso para un hombre,

…pero un gran paso para la humanidad

…El águila ha aterrizado…

Neil Armstrong

¿Vienes del espacio exterior? Preguntó la anciana

Ciertamente, sí. Pero no se alarme, soy soviético

Yuri Gagarín

Memorias de la Astronáutica

Luego de ojear anales de la revista Astronómica, me recosté a tomar la siesta en mi chinchorro plateado que llamaba Nautilo-Nautilus en homenaje al submarino nuclear del Capitán Nemo en la obra famosa de Julio Verne. En la tarde estuve en una feria de libros de Ciencia Ficción ahora subida de categoría a Literatura especulativa y me dio gusto haber hallado los clásicos de la trilogía Fundación de Asimov, la continuación de la saga Dune, escrita por el hijo Brian Herbert del autor de la tetralogía originaria Frank Herbert y hasta ubiqué la colección de cuentos de Ray Bradury en Crónicas Marcianas, además de diferentes libritos de bolsillo o Pocket de Stanislaw Len. Gracias Charlie por los datos.

Como cualquier maracucho, mi nombre era casi como de otro planeta. Un coctel de nombres enredados que cayeron al bautizar al niño, Tarquino, Neil, José, Yuri, Nieto, Armstrong, Gagarin, Guarilapa. Faltó nada para Oscar Fingal O´Flahertie Wills Wilde. Lógico que el nombre largo como un día en canoa lo odiaba pues papá me bautizó con el bodrio entre navegante espacial y guajiro, que ni un androide resistiría usar en público.

Como todo raro que se considere tengo un can Yorkshire Terrier hipocondriaco y neurasténico que lo apodé Mostachos. Nadie sabe por qué. Ni yo. A Mostachos no había cosa que no lo motivara a ladrar con frenesí, aquél gruñir insidioso que dominaban cielo y tierra. Mis amigos aseveran que entre el bigote y el gruñir cabía un Nicolás sin San, es decir, sin pascua. Querían festividad con San Nicolás pero Sin Nicolás. El grupo Geek se hacían llamar como Antiguos Astronautas que se calcaron de Alienígenas Ancestrales de History Channel. Y como buenos fans poseían el código de las tres leyes de la robótica de Asimov y la filosofía de Arrakis de Herbert como referencias sagradas de la hermandad.

Luego de la feria del Comics, se estuvieron en la madriguera donde hacían juegos y charlas. Todos ellos con alias o claves seleccionadas en series, filmes o novelas clásicas. Leonard era Frodo, Rajsh era Pippin, Howard, Merrin, Sheldon o Sheldor, el Sr. Spock, Penny una Elfo, Amy y Bernadette brujas Bene Gesserit, y Stewart, Gandalf el mago. Les gustaba hacer juegos burlándose de los gobernantes. Tarquino o Leonard, decía que el del Mazo Dando era un Orco requetefeo, que el Presidente obrero era un Saurón Montaraz con el ojodido y la carajada y el Fiscal Gral., era un caballero oscuro al servicio del mal.

En las noches siguientes, nada pasó y la rutina de los Geek y su grupo de chiflados alcanzaban ser impertérritas y para la gente alrededor se trataba de un intento inusitado de hacer algo incomparablemente espacial y especial, incluso sin sentido pero ameno.

Al final del mes se hacía en reunión, un abstracto de las cosas que aportaban para el anuario cada participante en un orden aleatorio. Se decía que en el espacio, los géneros eran indistintos a la hora de tomar partido en cualquier contexto.

Últimamente las mujeres ganaron espacio en asuntos de paridad y por eso le llaman lunáticas, marcianas, venusinas, coimas astrales, demonias puto-nianas, perdón plutonianas y todo como vendetta porque macho es macho, pero en el espacio existen las muy machas.

Reunión anual de la Hermandad

En la reunión a fin de año antes de las fiestas navideñas, cada uno de los excéntricos escribía en el blog y giraba correos con síntesis a los otros astronautas terrenales. Leonard escribió en su blog…El 30 de marzo del 2006, Marcos Pontes, a bordo del vehículo Soyuz se convirtió en el primer astronauta brasilero en orbitar el planeta. El 17 de julio de 1975, los objetivos se hicieron positivos cuando el astronauta norteamericano Thomas Stafford, comandante de la tripulación de la misión de la nave Apolo y el cosmonauta ruso Alexei Leonov, comandante de la tripulación de la misión de la nave Soyuz, apretaron manos en el primer saludo cósmico internacional de la historia. El programa a cargo del ex astronauta de la NASA, el costarricense Franklin Chang Díaz.

Howard hizo lo suyo y colocó…En 1979 Bulgaria se convirtió en el 6to. País en el mundo con un astronauta en el espacio, cuando el Gral. Georgi Ivanov viajó en la misión Soyuz-33. A punto de acabar 1988, Musá Manárov y Vladímir Titov, tras batir de nuevo el récord de 366 días de duración ininterrumpidos, regresaron junto al astronauta francés a la Tierra. Y Rajsh puso…En junio 1998, el último astronauta estadounidense de la Mir Andy Thomas abandonó la estación a bordo del transbordador Discovery. En la tripulación estaba el astronauta germánico Thomas Reiter, que junto al estadounidense Jeff Williams y el ruso Pavel Vinogradov, formaron la tripulación permanente del complejo orbital. Con el arribo del astronauta de ESA, la estación pasó de una tripulación permanente de 2 astronautas a 3.

Y por último tocó al Sr. Spock que compiló…El 17 de junio de 2007, la astronauta Sunita Williams se convierte en la fémina con más tiempo continuado que ha estado en el espacio al cumplir 188 días y 4 horas fuera del planeta. El astronauta tenía que retorcer un resorte montado en el asiento del inodoro, y el sistema activaba la potente ventilación que abría un agujero de succión mediante el cual el flujo de aire retiraba todos los residuos.

Un Ooooooh, recorrió las miradas estupefactas del auditorio de fans de lo relativo a los viajes interestelares y por supuesto a la posibilidad de la presencia alienígena tan bien registrada y al mismo tiempo escondida a la mayoría de la población como secreto máximo de seguridad. En la historia hay cientos o miles de avistamientos y algunos innegables…

En mesas de trabajo mixtas, las damas de AA, se enfrascaron en el caso de Roswell en el 1947, en la que se encontraron varios cuerpos alienígenas muertos e incluso uno que sobrevivió al impacto de su nave espacial en una misión suponen de reconocimiento.

El Caso Roswell, llamado incidente OVNI de Roswell, del inglés (Roswell UFO Incident), fue un hecho ocurrido el 2 de julio de 1947, cuando un objeto desconocido se estrelló en un rancho cerca de Roswell (Nuevo México). Del «disco volador» estrellado, el ejército de los Estados Unidos declaró era un globo meteorológico convencional. El interés no desvaneció a finales de 1970 cuando los ufólogos afirmaron que naves espaciales extraterrestres habían aterrizado y el ejército había recuperado a los alienígenas. Han argumentado que una nave extraña estrelló muy cerca de Roswell y recuperaron cadáveres de origen extraterrestre. El gobierno americano está actualmente en posesión de tecnología alienígena y quería ocultarla por estar desarrollando nuevas tecnologías y aseguraban que los extraterrestres estaban vivos, antes y durante la autopsia.

Está también el Área 51 donde operaba una base secreta para asuntos extraterrestres. Es ese misterioso lugar que inspira teorías de la conspiración (por qué algunos creen que alberga extraterrestres). El F-117 fue uno de los aviones que se probó en el Área 51. Al principio le citaban «Rancho Paraíso» o «Tierra de los Sueños«. Se trataba de un sitio en medio del desierto donde nadie en su sano juicio querría trabajar, así que había que ponerle un nombre que sonara atractivo.

En la actualidad es conocida simplemente como Área 51, un nombre más acorde con el hermetismo que la envuelve. Esta base militar ubicada en el desierto del estado de Nevada en EE.UU a 135 km de Las Vegas, ha inspirado teorías conspirativas relacionadas con extraterrestres. El campo de pruebas del Área 51 supera los 12.000 km2 y creen que trabajan hasta 1.500 personas. Google lo tiene todo bien documentado.

Los presentes estaban intoxicados de ficción realista y realidades mágicas. Marvel estudios entraba como anillo al dedo a sumarle a los fans imaginación y creatividad basado en realidades científicas expectantes, todavía por inventar y/o descubrir. Por supuesto otra sección de influyentes del grupo hablaron de Machu Picchu, de las pirámides de Giza y la Gran Esfinge, de las pirámides Mayas del Sol y la Luna y de la civilización Egipcia, Azteca e Incaica.

Hablaron de nuevos aciertos en arqueología, exobiología, no-ética y de la densidad del pensamiento. Se enteraron que el pensamiento tiene masa y cambia el entorno. Mucha gente conoce la toxicidad del pensar negativo, pero no sabían de dónde provenía. Hoy están al corriente que el pensamiento no da puntada sin dedal y que en el inconsciente colectivo e individual se cuecen energías que alteran el entorno y el medio socio ecológico del planeta.

Otro Ooooooh, esta vez sostenido en el tiempo hizo ecos en el corazón del aula y los presentes por más de un minuto quedaron en silencio, pero uno que tiene ideas y voz propia y resuena con música de las esferas, la misma tonada que usa el cosmos en movimiento. El Ooooooh fue el mayor y más extenso de los últimos tiempos.

Marcantonio Faillace Carreño