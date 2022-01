OPINIÓN Con voz propia: Barinas votó con botas mal puestas #14Ene

“¡Como siete elecciones he ganado ¡una octava les ganaré!”, exclamó en 2004 Hugo Chávez, en llamado a combatir contra los gringos, motivado por Florentino y el Diablo, de Alberto Arvelo Torrealba; se me parece tanto a la Campaña de Santa Inés que me convierto en comandante de Batalla de Santa Inés”.

La histórica Barinas fue ciudad viajera –escribió Virgilio Tosta, quien la gobernó de 1958 a 1959. Para añadido era definido el “estado infeliz” por mudanzas a la cual sometieron en el siglo XVIII.

Como Provincia se suma al proceso de la Junta de Caracas el 5 de mayo 1810, constituyendo Junta de Gobierno y Conservación. Fue firmante del Acta de Declaración de Independencia en 1811 e integró la I República.

Sus hijos próceres José Antonio Páez (nació en Curpa, que pertenecía a la provincia de Barinas) y Pedro Briceño Méndez. Firme Estuvo en la llamada IV República, del rescate de la Democracia y el de Sabaneta HCh fundó la V.

En 1830 Barinas forma parte de la República de Venezuela como una de sus provincias constituyentes.

No obstante que diciembre de ese año fue fatídico para el Libertador Simón Bolívar (el 10 dictó última proclama y el 17 ocurrió su muerte), el narco régimen de ahora usurpa su nombre. En oficio al Presidente del Congreso de Nueva Granada Camilo Torres, le informó: “…hemos libertado ya la Provincia de Barinas sin el menor sacrificio de nuestra parte y por el solo efecto de mis operaciones militares”.

La crisis provocada para no perder elecciones del llamado comandante supremo urdió amenazas de G/J Vladimir Padrino López MinDefensa que “rodilla en tierra”, participó en 162º aniversario de esa de Santa Inés.

Jorge Arreaza, con quien el régimen intentó recuperar la derrota, reconoció que la familia dejó en su mandato barineses con muchas necesidades. Este clan silente, fue a sufragar. El exgobernador Argenis Chávez aseguró que la estructura de Psuv, ordenó desplegada con el objetivo de lograr el triunfo.

Arreaza se adelantó al bastardo CNE que superó en mal uso boletines a la ex rectora Tibisay Lucena, él reconoció derrota. Sacó 41,27 votos, que dio 14 puntos de ventaja al triunfador Sergio Garrido, obtuvo 57,36. El claudicante alacrán Fermín, apenas 1,77.

Ventajismo y la intervención, entre otros, del nada amoroso Contralor de la Republica y su pana Iris Varela que antes lo cuestiono por corrutpto, anuló el 21 triunfo de Freddy Superlano por poco menos de 200 votos el 0,39%.

Eso sí, el frustrado yerno de HCh amenazó a la tendencia victoriosa que llama derecha, fascita, pitiyanky: “ni un paso en falso (para la dictadura) porque no le vamos a permitir”.

En la campaña electoral despilfarraron recursos que venían negando al pueblo llanero; repartieron comida con los clap, neveras, lavadoras, carnets de la patria.

Garrido candidato de la Unidad, recibió respaldado de AD en resistencia, VP*, *PJ y UNT, y coalición de 12 partidos que apoyó en las últimas elecciones a Rafael Rosales Peña, y por Unión y Progreso, que no apoyaba a ningún candidato. La plataforma unitaria ganó en 10 de 12 municipios.

Departamento de Estado de EEUU felicitó a los venezolanos por «defender la democracia» tras la victoria de la oposición”. Lo anuncio el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols,

En su significativa historia, el estado llanero justificó sus votos y despojó de sus botas a los militares oportunistas y con el grito de ¡unidad, unidad¡ tendió un desafío al nuevo Gobernador: estabilizar a Barinas, centro aleccionar para la Oposición.

(IN) memoria.-El 25 de febrero se cumplen 46 años del secuestro de William Niehous que permaneció 3 años y 4 meses en poder de los captores. Parece que el régimen desea superar al Niehous con Carlos Lanz Rodríguez líder del cautiverio del estadounidense.

Alberto Jordán Hernández

