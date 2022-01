Machado: Es un error pensar que esto es simplemente un tema de votos y mayorías #21Ene

María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, afirmó este viernes que los factores democráticos son mayoría en el país e hizo un llamado a definir una «estrategia» para lograr un cambio político.

«Si esto fuera un tema de votos habríamos salido de esto hace muchísimo tiempo. Es un tema unas instituciones que están destruidas y de una sociedad que está sometida, casi la mitad del país, a la acción de grupos criminales que deciden quien come, quien no, quien vota y quien no vota», expresó Machado durante una entrevista con el periodista Sergio Novelli.

- Publicidad -

«Es un error pensar que esto es simplemente un tema de votos y mayorías. Somos mayoría desde hace mucho tiempo», agregó.

En este sentido, Machado destacó la necesidad de que los sectores opositores se organicen para lograr un cambio en Venezuela.

«Lo relevante es la fuerza que tiene esa mayoría y la estrategia para canalizarla en un solo propósito», concluyó.