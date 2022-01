Son titulares viernes #21Ene

«La oportunidad no estará para siempre»: EEUU exhorta al régimen de Maduro a retomar negociaciones en México.

Elda Jiménez: En los principales hospitales de Barquisimeto hay un déficit de enfermería del 65%

Colegio de Médicos de Lara no apoya que estudiantes cubran déficit de enfermeros en el HCAMP

Hasta el 31 de marzo prorrogan decreto de exoneración de importaciones

Luigi Pisella: Con el Decreto de exoneración de importaciones es más rentable importar que producir

El crédito bancario en dólares es una necesidad para que el mercado alcance un crecimiento estable, advierte LVL

Varios sectores de Mérida se encuentran sin servicio de Internet Aba Cantv

Consecomercio espera que Maduro no reactive el 7+7: «Los contagios no ocurren en nuestros establecimientos»

La OMS recomienda suprimir las restricciones por covid en los viajes internacionales debido a la ineficacia de la medida

Rectora Griselda Colina afirma que aún faltan por aclarar muchas reglas para el revocatorio.

Después de la gran derrota en Barinas, Iris Varela es la nueva jefa política del PSUV en la entidad.

Foro Penal reporta 245 presos políticos en las cárceles de la dictadura de Nicolás Maduro

En un comunicado, el ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional respondió a las acusaciones emitidas en las últimas horas por Diosdado Cabello Rondón.

“Diosdado, no es mi nombre ni soy yo, quien se negocia en cualquier mesa en los EE UU; no fue mi nombre el que Iván, Maikel y Vladimir pusieron en la mesa para entregarlo el 30 de abril de 2019.”

“¿De verdad duermes tranquilo Diosdado? Pero no me vas a distraer del tema medular, tratando de ocultar a los militares rusos que están en Venezuela, ya Vladimir y el dictador te desmintieron. Sin embargo, sería interesante que salgas de tu burbuja de seguridad, y realices un programa en el Fuerte Paramacay, en las coordenadas: 10°14’43.4″N 68°01’06.0″W (10.245389, -68.018333); claro, si es que los rusos te permiten entrar, no vaya a ser que te pongan “A buen resguardo”, como tú y los otros pusieron al Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo; porque no creo que Cilia permita que lo hagas desde las casas ubicadas en la calle Laguna de Tacarigua de Cumbres de Curumo en Caracas.”

Ciudadanos protestaron por el alto costo de la vida, los bajos salarios y la inacción del gobierno.

El magnesio debe formar parte de la dieta diaria, afirma nutricionista.

Sindicato de educadores de Monagas exigen reactivación de la contratación colectiva

Inició el pago de pensiones correspondiente a febrero de 7 bolívares, (más o menos un dólar con 25 centavos)

Canasta Alimentaria Familiar subió a más de 400 dólares

Una mujer es detenida por vender cupos de gasolina en bomba de Táchira

HRW: Gobierno de Maduro es responsable de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas

Cayó extractor de aire del túnel de Turumo, en el estado Miranda, sentido Guarenas. Un vehículo chocó contra el objeto.

Espacio Público: Persisten trabas que obstaculizan derecho a la información pública en Venezuela

Colegio Nacional de Periodistas condenó campaña de intimidación de Diosdado Cabello contra comunicadores: «VTV se ha convertido en un paredón moral»

Un abogado relató ante la justicia cómo la inteligencia chavista lo torturó por no entregar a su cliente

La resistencia a los antibióticos ya mata más que el sida y la malaria

Empresa de químicos paralizada desde hace dos años, tuvo pérdida total por el incendio:

EEUU reitera orden de captura contra Raúl Gorrín, dueño de Globovisión

Un Mundo Sin Mordaza pide a alta comisionada Michelle Bachelet condenar amenazas del régimen de Maduro contra periodistas venezolanos

Gremio denuncia que los alimentos cada día son más costosos y escasos debido no al bloqueo económico extranjero, sino a la grosera corrupción por parte de las autoridades que en cada alcabala, obligan a los comerciantes de cualquier rubro, a dejar la cantidad de alimentos que a ellos les plazca.

El asesor del gobierno de Maduro, Patricio Rivera, un ex ministro de Finanzas ecuatoriano que encabeza las reformas destinadas a liberalizar la economía de Venezuela, informó a los inversores sobre los cambios de política y el compromiso del gobierno para ser más amigable con el mercado, reseña Bloomberg. El Departamento del Tesoro de EE. UU. prohibió las transacciones de un bono clave emitido por PDVSA (el PDVSA 8.5% 2020, garantizado por la mitad de las acciones de Citgo) durante un año, la prohibición más largo desde que intervino por primera vez para proteger a su brazo de refinación con sede en EE. UU. de los acreedores. Logran trasplantar dos riñones de cerdo modificados genéticamente a un humano Detienen al secretario de reclamo del sindicato de la Empresa Nacional de Transporte Pdvsa por contrabando de combustible “Hackers” atacan a la Cruz Roja y roban los datos de medio millón de personas Al menos dos detenidas por ofrecer servicios de trámites del Saime por Facebook La corrupción no es nada más que alimentos, también la tenemos en las bombas de gasolina los guardias descaradamente vendiendo puestos en dólares. Hasta tres mil dólares le cobran a los comerciantes en Barquisimeto por el servicio de aseo urbano Régimen ciego, sordo y mudo: presumen que 133 desaparecidos en alta mar son víctimas de trata de personas Asamblea chavista aprobó polémica reforma de la «Ley de Grandes Transacciones Financieras» Vigilados por un contingente militar, vecinos protestaron en Bolívar para reclamar agua potable Táchira se convirtió en una región de pimpineros de «gasolina VIP» CPI se instalará en Venezuela si Maduro no demuestra justicia en los crímenes de lesa humanidad Un Dgcim fue asesinado y tres militares heridos en zona minera de El Callao tras una emboscada Giuseppe Yoffreda, nuevo diplomático del chavismo en China Mary Pili Hernández: Lacava sería el candidato oficialista si Maduro es revocado. El Pitazo: Apure. Más de 1.000 desplazados hacia Colombia por conflicto armado, calcula Fundaredes. La dura advertencia de monseñor Mario Moronta: Estamos llenos de grupos irregulares. Contagios por covid-19 se dispararon en Venezuela 826% desde los primeros casos de ómicron. Unos Venezolanos son los polémicos inquilinos del edificio más caro de Madrid Venezuela confirma 2.086 nuevos casos por COVID-19 y tres fallecidos Estados Unidos registró 286.000 solicitudes iniciales de desempleo durante la semana anterior, frente a las 255.000 estimadas. Más de tres millones de casos diarios de Covid-19 se registran en el mundo EEUU exigirá vacuna a quienes entren desde México o Canadá por tierra o ferry El 99 % de la humanidad ha visto caer sus ingresos durante la pandemia Comisión del Congreso de EEUU que investiga asalto al Capitolio solicitó a Ivanka Trump que testifique Dos obreros venezolanos fallecieron por la caída de una estructura en Quito EEUU sopesa sacar a Rusia de sistema de datos bancarios swift como sanción El papa emérito Benedicto XVI examinará el informe sobre los abusos en la archidiócesis de Múnich Reino Unido alertó de un conflicto prolongado si Rusia invade Ucrania Biden aclara que cualquier incursión rusa en Ucrania se considerará invasión Argentina pidió a Interpol que detenga a Mohsen Rezai, señalado por atentado en 1994 Rusia completa su despliegue militar: rodeó a Ucrania y podría invadir en cualquier momento Secretario Blinken se reúne en Berlín con ministros de Alemania, Francia y R. Unido para tratar la crisis Ucraniana. Corea del Norte insinúa que retomará ensayos nucleares. Arauca: atentado con carro bomba en Saravena dejó un muerto y cinco heridos Corte de EEUU ordenó argumentos orales en caso de apelación de Alex Saab Chile: Contagiados de COVID-19 deberán informar a sus contactos cercanos sobre su infección Vicepresidenta de Colombia: «Qué dolor la niña que murió. Los venezolanos huyen buscando un futuro» Estampida humana durante un acto religioso mata a 29 personas en Liberia.

Austria: Vacuna contra la COVID-19 será obligatoria para los adultos Colombia denunció que desde Venezuela se planeó el último atentado de carro bomba El Vaticano expresó vergüenza ante casos de abusos a menores y examinará documento alemán La India registró un nuevo pico de contagios tras superar los 300 mil casos por coronavirus en un dia Iván Duque rechazó el atentado con carro bomba que dejó un muerto y varios heridos en Arauca La magnitud del derrame de petróleo de Repsol en la costa peruana es severa Más de 2 docenas de farmacéuticas harán píldora de Merck contra el COVID-19 para suministrarla a 105 países en vías de desarrollo. Francia levantará de forma progresiva la mayor parte de restricciones a partir de febrero. Amazon abrirá su primera tienda física de ropa en Los Ángeles: los algoritmos sugerirán qué probarse. Netflix duplica sus beneficios anuales pese a bajar el ritmo de suscripciones. Entre lágrimas, Adele anunció la cancelación de sus esperados shows en Las Vegas. Djokovic planea demandar al Gobierno australiano por el «maltrato» sufrido durante su cuarentena en Melbourne El actor, Fernando Carrillo muy vinculado con Delcy, desató la polémica al afirmar que en «En Venezuela sí hay comida y gasolina», no hay crisis económica Nacho ofrecerá concierto en Valencia Luis Miguel reapareció y dejó en shock a todos con su nuevo aspecto: bajó de peso y se ve más joven ESPN cancela envío de reporteros a Olímpicos de Beijing. Muguruza cae en Australia. La hispano-venezolana sucumbió el jueves 6-3, 6-3 ante Alizé Cornet El Athletic elimina al Barcelona en la prórroga en octavos de Copa del Rey. Navegantes despertaron en la final ante Caribes con jonrón de Pablo Sanvodal Kitsurfista falconiano es detenido en Aruba tras la incautación de alijo de droga Athletic de Bilbao sacó al Barcelona en la prórroga de la Copa del Rey Venezolanos disputarán el Latin America Amateur Championship Saludos. Cuando está muy oscuro puedes ver las estrellas …. Proverbio persa Al día viernes 21 de enero de 2022 Para más titulares ver www.termometronacional.com