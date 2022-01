RETACITOS #23Ene

Un tsunami en el mundo de la radiodifusión venezolana se podría producir en cualquier momento en el país, de llegar a concretarse la presunta amenaza de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de declarar ilegal a las emisoras AM y FM con sus concesiones vencidas, para lo cual pretenden aplicar el artículo 22 de la Ley Orgánica de Telecomunicación, lo que le otorga la facultad de pegarle un candado a las radioemisoras y cerrarlas, cuando se convierten en “incómodas” o “no complacientes” y “críticas” del proceso revolucionario. De acuerdo con las investigaciones que hemos adelantado con algunos amigos propietarios de emisoras, de concretarse esta amenaza de cierre, hasta estos momentos cerca de 160 radioemisoras han estado solicitando la renovación de sus concesiones, han presentado todos los recaudos exigidos, las solvencias, existiendo numerosas evidencias que estos documentos y estas gestiones son engavetados, sin darles respuestas ni entregarlas las concesiones para que puedan operar legalmente, por cuanto es una forma, por demás maquiavélica y diabólica, de mantenerlos con esta espada de Damocles sobre el cuello y, ante cualquier “desliz” recordarles que no tienen concesión y en cualquier momento te pueden cerrar la emisora. Al parecer se han celebrado algunas reuniones de acercamiento ente CamRadio y Conatel para conocer que es lo que se propone el organismo oficial, pero no hay luz blanca. No hay que olvidar que Diosdiablo desde Conatel cerrara emisoras todas las semanas, hubo un día en que sacó del aire a 30 emisoras; tampoco hay que olvidar que acabó con el Circuito Nacional Belfort, siendo Nelson Belfort para la fecha el presidente de la Cámara de Radio. Así que las emisoras están a punto de declararse en Estado de Emergencia ante estas amenazas. Lo único cierto es muchas expectativas entre las gente del mundo de la radiodifusión venezolana, ante las estrategias que viene aplicando la Comisión, porque hasta estos momentos, todas las acciones han sido para afectar negativamente al sector, no ha habido una sola decisión que se pueda decir que ha estado orientada a estimular al sector, aplicar políticas públicas que permitan su crecimiento y expansión, de allí que cada vez que Conatel les exige el cumplimiento de algún trámite, todos se ponen las manos en la cabeza, porque no sabe que es lo que se les viene encima. La Cámara de Radio pidió esta semana a las empresas, el estatus de cada emisora. Nombre del concesionario, nombre de la emisora, denominación comercial de la radio, correos electrónicos, teléfonos, tiempo en el aire, si la concesión esta vencida, fecha de vencimiento, si ha sido solicitada la renovación y cual ha sido la respuesta. Para este lunes al parecer hay una nueva reunión con Conatel, donde CamRadio muy responsablemente le hará la entrega de toda esta documentación, de manera que la Comisión tenga en sus archivos toda la información del universo de emisoras que están operando en el país, ya que al parecer presenta muchas fallas en este sentido. En todo caso, no es la primera vez que esto ocurre, pero la Comisión continúa actuando a su leal saber y entender. En todo caso, CamRadio tienen la esperanza de que en esta oportunidad, la Comisión se comprometa a darles una respuesta en torno al otorgamiento de las concesiones y que, de una vez por toda, determine si aplicará una política de cierre de selectivo de emisoras en el territorio nacional. Así que amanecerá y veremos.

Como una reguera de pólvora circuló esta semana por las redes sociales, información del embargo al Canal de Televisión regional, Telecentro, tras producirse la decisión en una querella judicial que tenía varios años en contra de los principales accionistas de la empresa, por el inmueble donde está ubicada la televisora, saliendo esta semana la sentencia que favorece a los demandantes, de allí que le dieron al canal un plazo de 30 días para desocupar e instalarse con sus cámaras en otro lugar. Por supuesto, los actuales directivos de Telecentro, conscientes que del árbol caído todo el mundo hace leña; asimismo, que no hay peor cuña que la del mismo palo, conociendo la seriedad y objetividad de esta sección, tuvieron la gentileza de darnos la primicia de la decisión judicial, de manera que le explicáramos a los seguidores del Canal, que Telecentro va a continuar adelante, sus accionistas están dispuestos a meterse la mano en el bolsillo, para impulsar su presencia y desarrollo en la región, porque solamente el nombre del Telecentro vale una millonada y los accionistas están conscientes de esta realidad y están en la mejor disposición de sacarle provecho, con un equipo gerencial de primera línea; contratar un staff de reconocidos periodistas de información, arte y espectáculos, deportes bien pagados para que no tengan que andar matando dos y tres “tigres” para poder mantenerse. De manera que tal y como estaba previsto, por lo menos por cerca de 10 vías distintas nos llegó la in formación de la “quiebra de Telecentro”, “ya los embargaron”, “les quitaron hasta las cámaras“, “los dejaron en la calle”, pero por fortuna, el cuento es distinto y la conocida televisora regional no desaparecerá. Por cierto, sería interesante averiguar si es cierto que la concesión de Telecentro aún sigue estando a nombre de Javier Navarro, ya que los nuevos propietarios nunca se ocuparon de cambiar la denominación, lo que ahora pudiera resultarles cuesta arriba.

Tal como lo habíamos venido adelantando desde hace bastante tiempo, la dirigencia de Un Nuevo Tiempo en el municipio Palavecino del estado Lara, al parecer se cansó de tanto abuso y atropello y decidieron poner sus cargos a la orden, anunciando que se trata de un número importante de dirigentes de base quienes, aun cuando no han anunciado se estima seguramente pudiera ser OFM o Causa R, las opciones que se están barajando, tomando en consideración algunos antecedentes donde se habían observado acercamientos tentativos, que nunca se llegaron a concretar, pero que en estos momentos después que la plana mayor puso las cartas sobre la mesa, anunciando que la renuncia es irrevocable, no esperamos ver al Baquiano Lencho llamándolos a reflexionar, consciente como está de que lo señalan como uno de los principales de responsables de esta desabandada. Aún cuando dejaron claro que continuarán luchando por la democracia, a lado del presidente Juan Guaidó y del lado de los diputados de la Plataforma Unitaria, revelan que esperan ir a una organización donde se les respete y donde puedan continuar las luchas junto a toda la unidad democrática venezolana. Aseguraron la reunión con los medios que las diferencias con el presidente del Partido en Lara, se profundizaron por los diferentes ataques, lo cual les obliga a levantar tienda aparte, pero ratifican que siguen en la lucha, al lado de Guaidó y del lado de la Plataforma Unitaria. Aseguran que esta renuncia estaba cantada, la molestia venía desde hace bastante tiempo y al no concretarse los objetivos de la Alcaldía, están procediendo en consecuencia, veremos donde van a aterrizar.

Por enésima vez, las instalaciones de la UCLA en Barquisimeto son objeto de nuevas incursiones de la delincuencia, ante la mirada complaciente de las autoridades competentes. El 14 de enero, día de la llegada de la Divina Pastora, no hubo ningún respeto, ingresaron, robaron y no conformes como esto, destrozaron las instalaciones, equipos y materiales. El 17 volvieron a ingresar impunemente. Se recuerda que durante todo el año 2021, las instalaciones de la universidad fueron objeto de 12 hechos delictivos sin que hasta esta fecha exista ninguna investigación al respecto. Hasta ahora ninguna autoridad policial, administrativa ni educativa se ha hecho presente. Desde la Catedra de DDHH de la UCLA levantan la voz y hacen responsable al Gobernador del Estado Lara, al Comandanta de la Policía de esta entidad federal y a las autoridades del Ministerio de Educación Superior que se ha convertido en un elefante blanco, que le niega las asignaciones presupuestarias a la UCLA para que pueda contratar la vigilancia que requiere; rescatar las unidades de Transporte, Comedores, financiar actividades complementarias y de investigación y pare usted de contar. No es posible que dentro de la comunidad universitaria no se haya podido organizar un movimiento, con la participación de los egresados, el personal docente, los trabajadores administrativos y obreros, que pudieran tener algún espíritu de pertenencia y estuvieron dispuestos hacer un esfuerzo para rescatar a la Primera Casa de Estudios del estado Lara, como lo han podido lograr la Universidad Simón Bolívar, la Universidad de Oriente y la propia Universidad Central, tesis que consideramos no es descabellada y que solamente requiere de voluntad y espíritu de servicio. Mientras tanto, continuamos observando cómo tras bastidores hay una batalla intestina, donde se caen a cuchillo, ya que son muchos los que están aspirando a formar parte del equipo que tendrá la responsabilidad de conformar las autoridades de esta casa de estudio, resultando lo más lamentable y así lo hemos expuesto públicamente, que cuando se revisan las trayectorias, las credenciales académicas, las experiencias docentes, ninguno cumple con los perfiles requeridos para ocupar cargos de tal jerarquía.

Hace unas semanas dejamos entrever en los comentarios de esta sección, que muchas veces algunos personajes, tal vez por exceso de confianza y por tratar la mayoría de las veces de ocultar lo que verdaderamente tienen, prefieren poner sus recursos en manos de terceras personas, a veces familiares, otras veces gente de entera confianza, de las cuales no tenemos la menor duda que puedan abusar de la confianza y apropiarse indebidamente de los recursos o de los bienes inmuebles que se hayan adquirido. Los casos se repiten con gran frecuencia pero las personas no escarmientan y es lo que le acaba de pasar a un político de la región, que pudo en manos de una persona que le juró fidelidad hasta la muerte, antes de salirle con una pata de banco, que fue lo que en definitiva aconteció con este personaje radicado en la Madre Patria, donde estuvo durante varios años viviendo a expensas de los dineros que le habían confiado, es decir dándose la buena vida. Pues bien, el propietario de los recursos lo contactó y le dijo que había llegado el momento de finiquitarlos negocios, comenzando a presentar excusas, a esconderse, no dar la cara y en un momento determinado le expresó que había adquiridos unos bienes inmuebles y los había puesto a nombre de sus hijas, por cuando su salud se había deteriorado y no podía cumplir directamente con las obligaciones. El propietario sospechando lo peor inició las gestiones para recuperar su dinero, pero las hijas del “testaferro”, niegan conocer al afectado, le han dicho que no tienen ninguna cuenta pendiente con él, que sus negocios fueron con su padre, y ahora ni siquiera le atienden el Teléfono, por lo que se lo llevaron en los cachos. En cartera tenemos el nombre de está avispado larense.

Un nuevo alerta lanzamos la semana pasada, en función de varias denuncias de vecinos que han venido observando con preocupación e inquietud, como en un terreno donde funciona la escuela de Ballet Taormina Guevara, los cuales fueron cedidos en comodato por 100 años a la Fundación Escuela de Ballet Taormina Guevara, documentos que no han sido modificados, por lo menos no ha sido anunciado oficialmente por ninguno de los alcaldes de las últimas dos décadas, por lo tanto debemos suponer que la medida de cesión en comodato sigue vigencia. Nos llegó la versión que un grupo terrófago al que llamamos Saltinbanqui SRL, supuestamente adquirió, no se sabe cómo, ni cuándo ni cómo, parte de este terreno, dizque a través de unas convocatorias subrepticias de concejales y funcionarios de la Alcaldía, donde presuntamente a cambio de unas gruesa suma de dinero concretaron la operación. Esta semana han comenzado a aclararse las cosas y el grupo Saltinbanqui, consciente que se estaba metiendo en un “vaporón” con una acción que sería rechazada por toda la sociedad larense, dizque decidió vender el terreno a un baisano del medio oriente, quien por supuesto no tiene la menor idea del problemón en el que se está metiendo, y es el que tiene en el terreno las maquinarias y gente trabajando, cuando lo primero que tiene que hacer es convocar a la Fundación, explicar cómo es que pretende construir un edificio en un terreno que no le pertenece; pero si considera que es suyo y puede demostrarlo, es el momento de hacerlo y entonces la sociedad larense, estará en el deber de emplazar al burgomaestre achocolatado y al presidente del Concejo Municipal de Iribarren, para que expliquen cómo es que se deja sin efecto, una cesión de comodato por 100 años, y se vende parte del terreno sin que la Fundación Taormina Guevara se entere y sin que reciba ningún beneficio de esta operación. Vamos a indagar cómo se gestó esta operación, cuantos dólares costo y en qué bolsillos fueron a caer.

Nuevamente comienza a circular en distintos sectores de la región, la puesta en el mercado parta su venta, de una de las más tradicionales emisoras larenses, como es el caso de Radio Cristal, emisora de larguísima trayectoria, que a lo largo de los años se ganó el apoyo y el respeto de los larenses. Al parecer, quienes aparecen como socios, tanto los mayoritarios como los minoritarios, han expresado su disposición de vender la emisora; sin embargo, en medio de las conversaciones, del intercambio de ideas y de las estimaciones sobre cuánto podría costar, al parecer han caído en cuenta que allí hay un personaje que se ha convertido en todo un activo de la empresa, a la cual le h a dedicado buena parte de su vida, como es el caso del perifoneador de Yaritagua, a quien por supuesto por la más elemental norma de cortesía habría que consultarle y escuchar sus planteamiento, aun cuando su capital accionario no sea el mayor. Asimismo, no hay que olvidar que otros accionistas, alguno de los cuales han demostrado que vuelan con todo y jaula, como es el caso del Valderrico, dando la impresión que la piedra de tranca para la venta pudiera ser OFM. Se están moviendo a nivel del gober, quien pudiera echarles una mano, pero el problema es que nadie quiere meterle real, ya que invertir en una AM es muy cuesta arriba, pero sigue privando el criterio de la venta, porque la mayoría de los accionistas cuando adquirieron estas participaciones no fue mucho lo que invirtieron. Además hay que estar mosca, porque se habla de documentos forjados y por allí es por donde se puede enredar el papagallo, así que estaremos atentos para ver cuál será el destino de OFV si se concreta la venta de la emisora.

Una de las imágenes que todos los años para la cercanías del 14 de enero, cuando tradicionalmente se realiza la procesión de la Divina Pastora, se convierte en viral en las redes sociales, siendo visto por millones de personas, no solamente en la región, sino también en el ámbito internacional. Sin embargo, la autoría de esta obra, se ha mantenido siempre como un secreto bien guardado, de allí que nos confirman que el autor es el ing. Larense Elizaul Lizardo, expresidente de la Cámara de la Construcción, al parecer con la participación de un pintor, un a arquitecto y otro ingeniero civil y de un gran colaborador de ingenio nato. A instancias del burgomaestre del momento, Henri Falcón Fuentes, se le presentó con orden de ejecución a EMICA en la persona de su presidente. Se le presentó A.P.U., Presupuesto y proyecto. Luego lo ejecutó EMICA, nunca pagaron por el proyecto, tampoco hubo ninguna clase de reconocimiento, pero lo peor es que nunca le devolvieron el proyecto. El tiempo ha seguido pasando, mucha ha sido el agua que ha corrido por debajo del puente de Santa Rosa, mientras que el Arco de Entrada a Santa Rosa cada vez es más emblemático, por lo que hacía falta que en algún momento se contara la historia de esta obra que a todos conmueve cuando la observan.

Un avispero con diversas ramificaciones es lo que se ha producido con la aprobación de la Reforma de la Ley de Registros y Notarías, instrumento que fue aprobado entre gallos y medianoche por la ilegitima Asamblea Nacional que preside “Cejotas”, a la que le han salido al frente todos los colegios de abogados del país, quienes estiman que este es un momento protagónico para el gremio. Ya que si ellos no le salen al frente no lo harán otros gremios, por tratarse de una materia jurídica, señalando que tiene visos de inconstitucionalidad que encierra la implementación del Petro como unidad de valor a efectos tributarios que resulta igualmente contraria a la Carta Magna y a los más elementales principios rectores de la tributación, menoscabando irracionalmente el poder adquisitivo del ciudadano y el empobrecimiento del libre ejercicio de profesiones como las de los Abogados, Administradores y Contadores. Con la reforma de la Ley de Registros y Notarías, teniendo como referencia el Petro, en las redes sociales se ha puesto a circular, por ejemplo, un cambio de domicilio, 5 petros, equivalentes a 300 $; venta de acciones, 5 petros, 300 $; otorgamiento de poderes, 2 petros 120 $ y el registro de una nueva empresa , 32 petros, 1.860 $, de tal manera que esto es solamente un abrebocas y de las pretensiones del gobierno que carece de ingresos y está buscando por todos los medios de meterle la mano en los bolsillos a los venezolanos para obtener recursos, en una economía donde impera la pobreza y donde solamente pueden pagar estos precios los enchufados.

Definitivamente hemos llegado a la conclusión, que la administración del condominio de la Urbanización Los Libertadores, en el este de Barquisimeto, debe ser muy lucrativa o debe funcionar como una balsa de aceite, donde nada ocurre y todo transcurre dentro del orden y la normalidad. El comentario viene al caso, porque se vence el plazo para la directiva que viene ejerciendo su período estatutario reglamentario, por lo que el deber ser es convocar a una Asamblea de Propietarios, presentar los estados de cuentas, los ingresos, gastos por cobrar. Previamente se ha debido designar una Comisión Electoral que se encargaría de seleccionar a la junta electoral que se ocupará de la elección de la nueva junta de condominio. Cada cierto período de tiempo nos llega la información exponiendo, que de nuevos los vecinos de Los Libertadores, tal cual cualquier zona de Barrio Unión o Los Colerientos, están sacándose los trapos al sol, porque se niegan a realizar las elecciones, desconocen las alternabilidad y se tratan como perros y gatos, cuando es una zona en donde se supone que habitan personas profesionales, donde debe imperar el diálogo y el entendimiento, así que deberían estar dando el ejemplo de convivencia y de sana paz, y no precisamente lo contrario. La verdad que no hay derecho.

Parece que los terrófagos no son exclusividad de Lara, también los paisanos de Yaritagua tienen sus representantes. Cuentan que hace dos meses un grupo de vecinos solicitaron al Concejo Municipal la asignación de unos terrenos que son propiedad del Hospital Rafael Rangel, aseguran que sin realizar estudios previos correspondientes y sin determinar si los terrenos están disponibles o no, de los 9 concejales 7 votaron a favor, incluyendo al presidente, Giovanny Parra. Será que acaso estos concejales desconocen que estos terrenos están reservados para la ampliación del hospital, al que además le hacen falta un pediátrico y una maternidad entre otras. Resulta verdaderamente insólito cuando este tipo de funcionarios, adoptan decisiones por intereses polítiqueros, demagógicos y en contra de la mayoría que se pudiera beneficiar en el futuro, solamente para beneficiar a un grupo de político, ojalá que recapaciten y entienden que deben ver un poco más allá de la punta de sus narices. Insólito, la Unidad de Diálisis venía para Ysritagua y nadie sabe quién dio la orden y se le llevaron para Chivacoa, a pesar que hay más pacientes renales en Peña, además se había cumplido con todos los requisitos exigido. Ahora, como consecuencia, los paísanos tienen que ir a Chivacoa, a Carora o a Barquisimeto a dializarse, ¿Qué talco?. La verdad que no hay derecho.

Muy triste y sorpresiva la noticia de la muerte de Ángel Alberto Rivero, quien se desempeñó como burgomaestre de Yaritagua, municipio Peña, del estado Yaracuy y a quien todo el mundo conoció como “Morito”. Cuentan los vecinos que fue siempre un hombre caracterizado por una gran humildad, todo el que acudía a la Alcaldía con un problema, sabía que no se iba con las manos vacías y la comunidad le reconoce muchos de sus aportes a la ciudad. Morito fue elegido diputado a la Asamblea Legislativa de Yaracuy en 1995 y ese mismos año candidato a la Alcaldía de Peña por Convergencia hasta el año 2000. Su gobierno siempre se preocupó por dotar de camiones cisternas, volteos, compactadoras, pailover, Patrol, Vibrocompatador, D6 y D8, muchos de ellos están activos todavía. En su gestión se donaron los terrenos para urbanismos como La Florida, La Victoria, Sabanita, entre otros. Descansa en paz mi querido paisano, Dios le de descanso a tu alma

