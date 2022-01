Presidente de Conindustria: Tenemos que recuperar el nivel adquisitivo, hay que darle sentido al trabajo y a la remuneración #27Ene

Este jueves 27 de enero se llevó a cabo una rueda de prensa por parte del Encuentro Gremial de Fedecámaras Lara, donde Luigi Pisella, presidente de Conindustria habló sobre los principales problemas que tienen las industrias, las cuales deben corregirse para garantizar que haya una mejora en el sector durante este año 2022.

«Tenemos que recuperar el nivel adquisitivo de nuestra gente, tenemos que darle sentido al trabajo y a la remuneración«, comentó. Pisella aseguró que no están contentos con los sueldos otorgados actualmente, sin embargo, precisó que para aumentar el nivel adquisitivo, también hay que aumentar la producción de las industrias venezolanas.

- Publicidad -

Asimismo, Pisella acotó que es necesario que se estabilicen las tasas de cobros para las empresas. «Nosotros estamos produciendo el 20% de nuestra actividad económica pero se pretende que se pague como si estuviéramos produciendo el 100%«, sumó. Desde su perspectiva, la manera más efectiva para recuperar las industrias del país, es aumentando la actividad económica, situación que significaría una ganancia tanto para las empresas como para el Estado.

En otro orden de ideas, aseveró que no tienen miedo de competir con los productos importados, ya que «a pesar de que no tenemos servicios, no tenemos combustible y no tenemos las condiciones dadas para trabajar, nosotros demostramos que nuestros productos los podemos llevar a los anaqueles». Sin embargo, comentó que las importaciones «siguen entrando al país de manera privilegiada, porque no pagan IVA (…) mientras que a nosotros se nos aumentan las tasas«.

Pisella mencionó que desde sus gerencias seguirán esforzándose al máximo para que las industrias larenses vuelvan a funcionar de una manera óptima y de provecho para toda la población. «Tenemos que recuperar el país, nos va a llevar años, porque aquí hay un problema de fondo (…) pero tienen que estar seguros que a medida de que nos vayamos recuperando, ustedes también van a recibir ese beneficio», agregó.