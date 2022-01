Leonardo Palacios: La Ley de Registros y Notarías es inconsulta y afecta a muchos sectores por igual #28Ene￼

La reforma a la Ley de Registros y Notarías es una ley inconsulta y afecta a muchos sectores por igual, asegura el abogado Leonardo Palacios, especializado en Derecho Tributario y presidente de La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, afirmando que el Petro es inconstitucional ya que es ajeno a lo que es el sistema monetario nacional

Estima el especialista, que antes de publicarla en Gaceta Oficial se debió consultar con la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, a los colegios de abogados y a los distintos sectores económicos como el sector empresarial, ya que es una ley que no se debe dividir por sectores.

“No se puede olvidar que se trata de un servicio público y como servicio público no busca enriquecer sino orientar en función al valor de estado de derecho (…) No puedes establecer una capitulación matrimonial que remonta un monto alto cerca de los 3 mil dólares”.

El abogado explicó que el servicio de notarías fue quedando como un Saren alterno, donde se cobraban tasas de manera paralela y no prevista. Agregó que la unidad tributaria quedó atrás gracias al ente gubernamental porque se le hicieron unos acomodos para ocultar la inflación y eso trajo como consecuencia que no recogiera el verdadero valor de la inflación y que no recogiera las tasas adecuadas.

“El problema de la Ley es todo un conjunto, desde su aprobación de la forma de cómo se aprobó, la tasas, la discrecionalidad y no se tomó la necesidad de corregir”, afirma Palacios

Las críticas que se hacen no es porque no se quieran solventar los tributos, más bien hay que pagar los tributos empresariales formales e intencionales para que se mantenga una transparencia por lo que hay que buscar un punto de equilibrio cuando se implementa una nueva Ley, ratifica el gremialista.

“Esto evidencia la intención del gobierno en petrificar la economía y la legislación y lo que se busca es el crecimiento económico (…) El crecimiento económico no se logra con normas poco transparentes pocos claras dónde no hay el fortalecimiento de los servicios correspondientes y no se logra con el incremento de la recaudación por vía del aumento de las tasas”, aseguró el especialista en Fedecámaras Radio.