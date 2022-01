VIDEO Así transcurre el XXXII Congreso Venezolano de Otorrinolaringología que se celebra en Barquisimeto #28Ene

Especialistas tanto nacionales como internacionales continúan presentándose en el XXXII Congreso Venezolano de Otorrinolaringología, evento que se desarrolla en Barquisimeto desde este jueves 27 de enero.

En este encuentro se han abordado temas actualizados de enfermedades y cirugía en la esfera otorrinolaringológica; rinitis alérgica y sinusitis, cirugía nasal, cirugía facial, enfermedades y tumores de base de cráneo, actualización en temas de audición y sordera, otorrinolaringología pediátrica, vértigos y mareos, enfermedades de la laringe , hipertrofia de amígdalas y adenoides, cáncer en cabeza y cuello, entre otros.

- Publicidad -

El doctor Jaime Marcos, expresidente de la Sociedad Española de Otorrinolaringólogos, habló para las cámaras de Elimpulso.com y expresó que el congreso ha tenido “mucho éxito” por la presencia de diferentes especialistas, quienes han intervenido a lo largo de las jornadas.

“En mi caso, he hecho una presentación sobre un nuevo sistema para tratar los sistemas de transmisión o de hipoacusia mixtas de la audición (…) y que proporciona unos resultados muy buenos y potentes”, dijo Marcos.

Durante la jornada de este viernes, también expusieron los especialistas nacionales Teolinda Mendoza, otorrinolaringóloga del Instituto de San Bernardino; Francis Sánchez, otorrinolaringóloga de la Policlínica Metropolitana de Caracas; Óscar Aldrey Palacios, presidente del grupo ARIA (Allergic Rhinitis and its impact on Asthma); Juan Emilio Arrieta, otorrinolaringólogo y cirujano estético-facial; entre otros.

El congreso culminará este sábado 29 de enero y se esperan nuevas intervenciones por parte de especialistas internacionales procedentes de México, Argentina, Colombia y España.

Lea también: #VIDEO Barquisimeto albergará el XXXII Congreso Venezolano de Otorrinolaringología #26Ene