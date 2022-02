Son titulares miércoles #2Feb

Luego de ocho años, se realizan los Juegos Nacionales



FundaRedes denuncian ‘grave impacto ambiental y los destrozos’ por la explotación de oro que realizan empresas autorizadas por Maduro en Bolívar



CrónicaUno, Efecto Cocuyo y EVTV Miami, los nuevos portales bloqueados en Venezuela



Cidh contó 27 muertes a manos de agentes del chavismo en el arranque de 2022



Casos de suicidios en Venezuela alarman a especialistas de la salud mental



Hombre muere al intentar robar equipos eléctricos del Metro de Caracas en estación Plaza Sucre.



Ex gobernador de Aragua, Carlos Tablante supera complicaciones severas post covid y es dado de alta



Presidente (E) Guaidó advierte que detenciones por narcotráfico dentro del régimen de Maduro evidencian «política criminal de la dictadura»



SENIAT anuncia la recaudación de más de un millardo de bolívares en enero del 2022



Roberto Pulido: El turismo puede ser la plataforma que permita distribuir ingresos o ganancias al pueblo o prestadores de servicios



TSJ sentencia que diputada Taína González será procesada sin antejuicio de mérito. Guaidó cree que la detención de funcionarios chavistas es un «pase de factura».



AN electa en 2015 condenó la «precaria situación salarial» de los profesores universitarios en Venezuela



Espacio Público denuncia extensión en la violación de los derechos de Luis Carlos Díaz tras decreto de archivo judicial del caso



Gil Yepes: Impuesto a transacciones en dólares es tan elevado que fomentará el mercado negro



Guaido: Venezuela es un país en guerra cuyas armas activo la dictadura contra el pueblo



AN condena la precaria situación salarial de los profesores universitarios que los ha llevado hasta la muerte



Miembros del alto mando policial fueron detenidos por tráfico de combustible en Bolívar



Productores de Aragua, Lara y Carabobo no siembran papas por falta de semillas



Pacientes trasplantados en Venezuela viven a la espera de un milagro



Barceloneses rechazan que el cobro de aseo urbano esté anclado al dólar



Zamoranos realizaron la marcha de Las Antorchas en víspera de la virgen de La Candelaria



Guerra: “Cortar la hiperinflación acabando con la manufactura, el sistema financiero, el agro y deprimir los salarios, es algo para lamentarnos, no para alegrarnos.”



El Nacional: García Arocha rechazó el uso de la UCV como escenario para propaganda política.



Carlos Fernández: El Táchira es de los pocos estados de economía liberal en Venezuela



AN 2015 advierte que crisis de profesores universitarios se ha profundizado



Carolina Jaimes Branger… de la sopa de letras a ganar el premio Lucila Palacios



Extienden por 10 días inscripción de transportistas a nuevo esquema de abastecimiento de combustible



Habitantes de la zona sur de Barquisimeto protestaron ante la falta de agua



Pediatras aseguran que consultas privadas de control de niños sanos han disminuido más de 50% en la pandemia



No hay condiciones para retomar clases presenciales en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV en Lara



Autoridades y estudiantes desmienten declaraciones de Delcy Eloína sobre arreglos de la UCV



«Venta» de vehículo por MarketPlace dejó dos delincuentes muertos y un herido en Barquisimeto



Luis Vicente León: «La gente está divorciada de la política y esa es una muy mala noticia»



Julio Castro advierte que la nueva variante BA.2 del coronavirus es de reinfección rápida



Trámites del Saime ya se pueden pagar en la banca en línea de Banesco



Monitor Ciudad denunció la crisis del agua: Venezolanos se las ingenian para aprovechar lo poco que reciben



Casos de COVID-19 en Venezuela 1.801 nuevos casos e y 7 Fallecidos



Un vehículo se incendió y las llamas se extendieron hasta el Parque Nacional El Ávila



Remigio Ceballos: Acumulación de combustible provocó incendio en local de Bello Monte



Alcalde de Baruta: «Cine Città asumirá gastos y reparaciones por incendio en Bello Monte»



Cayeron los juegos NFT, la polémica industria que sostenía a muchos venezolanos5006:16

Dólar: 4,52 Bs/$ – Promedio Paralelo: 4,62 Bs/$ – Bitcoin $ 38,353.90



El mercado NFT de LooksRare compite contra OpenSea, su competidor más fuerte en volumen de ventas







Internacionales:



Condenan a 30 días de prisión al YouTuber ‘El Presto’, por hostigar a la primera dama argentina en redes sociales



Casa Blanca defiende su política migratoria sobre deportación de venezolanos y advierte que habrá más vuelos



Programa Mundial de Alimentos excluyó a Venezuela de informe sobre inseguridad alimentaria por falta de datos



Consulado desmiente que España exigirá visa para recibir a los ciudadanos venezolanos



Policía española solicitó permiso para rastrear las cuentas de Monedero y Bescansa tras un confiable relato de «El Pollo» Carvajal



Suben a 22 los fallecidos, 47 heridos y 20 desaparecidos en aluvión en Quito



Tiroteo en campus universitario de Virginia dejó dos policías y un estudiante muertos



Putin: El ingreso de Ucrania puede llevar a una guerra entre Rusia y la Otan



El juez del caso del príncipe Andrés pide ayuda al Reino Unido y Australia para obtener testimonios



Joe Biden ha propuesto aumentar las tarifas de casi todas las visas de no inmigrantes que buscan llegar a EEUU



Gobierno de Colombia niega acuerdo con EEUU para deportar a venezolanos



Tres niños venezolanos cumplieron un año detenidos en Trinidad y Tobago.



Intento de golpe de Estado en Guinea Bissáu dejó múltiples muertes



Rusia asume presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU



Italia impone desde hoy multas a mayores de 50 años no vacunados.



Suspenden impresión del libro que revela la identidad del delator de Ana Frank tras críticas de los expertos



Al menos dos desaparecidos tras estrellarse un caza F-15 en el mar de Japón



Rusia «no piensa retroceder» ante EEUU que los amenaza con nuevas sanciones



Putin afirma que EEUU ignoró la mayoría de las preocupaciones rusas en materia de seguridad



La OMS advirtió sobre miles de toneladas de residuos médicos generados por la pandemia



Toyota se disculpó por la presión laboral y los acosos que llevaron al suicidio a sus empleados



Rusia amenazó con cerrar una decena de medios si no eliminan investigaciones realizadas por el opositor Navalni.



Ola de amenazas de bomba contra universidades negras en EEUU.



La OMS considera «prematuro» declarar que se venció al covid-19.



Argentina detecta el primer caso de ómicron sub-linaje BA.2 de coronavirus.



OMS alerta que las muertes por covid-19 han aumentado en el último mes



Pedro Castillo juramentó a su tercer gabinete en menos de siete meses



Dolce&Gabbana renunció a usar pieles de animales en todas sus colecciones



Encuentran sin vida a integrante de «The Walking Dead»



«The 355» es la nueva película del actor venezolano Edgar Ramírez



Don Omar detiene concierto en Las Vegas porque el público no se sabía uno de sus temas



Musk bloqueó en Twitter a joven que no aceptó oferta por no rastrear su avión







Deportivas



Uruguay goleó sin problemas a una Vinotinto que tardó en reaccionar



Serie del Caribe



ᴄᴀɪᴍᴀɴᴇs vs ɴᴀᴠᴇɢᴀɴᴛᴇs



ᴄʜᴀʀʀᴏs Vs. ɢɪɢᴀɴᴛᴇs



Warriors logran sexta victoria consecutiva mientras Grizzlies y Heat aflojan



La NBA acepta el primer acuerdo de patrocinio de criptomonedas con Coinbase







